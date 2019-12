Un especialista en antropometría nos explica el truco del 'chair challenge'

Google Plus

Desde finales de noviembre, TikTok se ha llenado de personas levantando sillas. Se trata del chair challenge (reto de la silla). La explicación del reto es más sencilla que su ejecución, sobre todo si eres hombre: mirando a una pared, te distancias a tres pies de ella; te inclinas 90 grados, apoyando la cabeza en la pared; y coges una silla e intentas incorporarte. El siguiente vídeo es un ejemplo del #chairchallenge.

La chica es capaz de ejecutarlo, mientras que el chico no se puede incorporar. Los vídeos más compartidos del reto de la silla siguen el mismo patrón: ellos no se levantan y ellas lo hacen sin problemas. Aunque hay excepciones, hombres que sí son capaces y mujeres que no, hay muchísimos más ejemplos que coinciden con el vídeo anterior.

¿Por qué para los hombres es más difícil completar este reto que para las mujeres?

Para poder explicarlo, antes hay que repasar conceptos sobre el cuerpo humano. José María Baydal, investigador del Instituto de Biomecánica de Valencia, especialistas en biomecánica y antropometría, indica a Verne dos conceptos clave: el centro de gravedad, "la localización teórica que concentra todo el peso del sujeto", y la base de sustentación, "el área definida por los puntos de apoyo con el suelo", en este caso, los pies.

Para mantener el equilibrio, según explica Baydal, el centro de gravedad de una persona debe quedar dentro del área que ocupan los pies. "En caso contrario, tenderá a caer", dice el experto. "Cuando inclinamos el cuerpo para apoyar la cabeza en la pared, nuestro centro de gravedad se mueve hacia delante", de manera que queda fuera de la proyección vertical de los pies. El centro de gravedad de los hombres está en la pelvis, ligeramente más alto que el de las mujeres.

"Las mujeres suelen tener pies más pequeños en relación a la longitud del tronco", dice Baydal. Los hombres tienen los pies más grandes, así que "se alejan más de la pared que las mujeres para realizar la prueba". "Para poder apoyar la cabeza en la pared", continúa el experto, "los hombres deben modificar su postura a través de una mayor flexión dorsal de tobillo. Como resultado de la nueva postura, el centro de gravedad de los hombres, que de por sí está más alto, se adelanta todavía más, y al coger la silla tiende a sobresalir de la base de sustentación". Es decir, el centro de gravedad no está justo encima de los pies.

Sin embargo, en la mayoría de mujeres, "el centro de gravedad no se adelanta tanto y queda dentro de la base de sustentación, incluso después de levantar la silla, por lo que pueden completar la prueba con éxito". El experto destaca que "puede haber hombres con una constitución antropométrica que les permita ejecutar la prueba y mujeres que sean incapaces de realizarla".

El reto de la silla no es nuevo

El chair challenge, especialmente popular en TikTok e Instagram, se ha difundido mucho desde finales de noviembre. Pero este no es el origen del juego. Hay vídeos del reto en YouTube anteriores, como este de 2016.

Hay otras muchas referencias a este reto en internet, normalmente destacando que las mujeres saben completarlo y los hombres no son capaces. Nos podemos remontar hasta los años 70. En la primera temporada de Todo en familia, una serie que se emitió de 1971 a 1979 en Estados Unidos, una de las actrices mostraba que ella era capaz de levantar la silla y los personajes varones no.

