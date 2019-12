'Viejennials': los jóvenes no saben qué inventar

Google Plus

Tener que compaginar varios trabajos porque con uno no se llega al salario mínimo y tener que compartir vivienda con desconocidos porque el alquiler está por las nubes no es una situación deseable para nadie. Ahora bien, ¿quién no querría compaginar unos minijobs mientras reside en un coliving? La precariedad, en ocasiones, se viste de tendencia para intentar sonar mejor. Aunque siga siendo la misma precariedad. Los protagonistas de Viejennials, la webserie de Verne que imagina con humor cómo será el mundo –o lo que quede de él– dentro de 40 años, siguen casi todas estas tendencias y puede que acaben uniéndose a una más: el work living, vivir en el trabajo.

Viejennials está ambientada en 2059, cuando los millennials sean viejos. Sentados en una mesa camilla y mirando el móvil –todo el día, como buenos millennials–, una pareja de ellos habla de temas como la vivienda, el cambio climático, la igualdad entre hombres y mujeres o cómo estaban las cosas en los lejanos años 10, cuando eran jóvenes y precarios. No como en 2059, que solo son precarios.

Sobre 'Viejennials' Viejennials es un proyecto de Verne con la colaboración de El País Vídeo. El guión (y la interpretación de los viejennials) corre a cargo de Pablo Cantó, del equipo de Verne, y la guionista y monologuista Paula Púa. Álvaro de la Rúa se ha encargado de la realización y Nelly Ragua, del grafismo.

