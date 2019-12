Sigue estos consejos para compartir Lotería de Navidad y no salir mal parado

Google Plus

En estas fechas navideñas, comprar lotería es una tradición casi tan asentada como reunirse con la familia. Muchas veces con ellos -o con amigos, o con compañeros de curro- quedas en compartir un décimo, pero ¿qué pasa si toca? Todos confiamos en que será justamente repartido, pero en ocasiones la buena fe no es suficiente y no acaba siendo así.

Te damos algunos consejos para saber cómo compartir lotería correctamente y qué hacer en caso de que sea premiado.

Cómo acreditar tu participación

Lo más importante a la hora de compartir un décimo es constatar que pertenece a varias personas. Patricia Montero, de Hedilla Abogados, dice a Verne por teléfono: “Lo que menos problemas puede dar a la hora de reclamar es firmar el décimo entre los que se comparte, dejando claro cuánto ha puesto cada uno”.

Aunque esté firmado, sigue siendo válido. “Se puede cobrar sin problema puesto que no es defectuoso, solo hay que tener cuidado con que no esté tapado del todo por el bolígrafo”, sostiene. Otra opción es firmarlo sobre una fotocopia que se haga del boleto por ambos lados, donde también figure la cantidad jugada por cada participante.

También hay una manera menos analógica de dejar constancia: a través de WhatsApp. La consultora jurídica DAS Internacional recomienda, en este artículo de Cinco Días, crear un grupo con todas las personas que participan, para que se sepa que son ellos quienes comparten el número. Es importante que en la imagen del décimo se vean con claridad todos sus datos.

En el grupo, se debe indicar quién guarda el número, además de la participación que tiene cada uno de los integrantes. Desde la consultora también aconsejan que se haga un pantallazo de los mensajes para evitar problemas en caso de robo o de rotura del móvil.

¡Cuidado con dónde guardas el décimo!

Si eres el encargado de custodiar el décimo, extrema las precauciones. La abogada Montero afirma: “Acreditar la titularidad de un billete es muy difícil. Puedes denunciarlo pero tengo mis dudas de que te den el premio”. Si decides hacer constar su desaparición en comisaría, debes de poder describir el número premiado, serie y fracción. Además, se deben aportar pruebas como fotocopias del décimo o extractos bancarios, en caso de que hayas realizado el pago con tarjeta.

Hay casos en los que estas denuncias sí han sido efectivas. Por ejemplo, en 2011 una sentencia de la Audiencia Nacional reconoció que Loterías y Apuestas del Estado debía abonar 300.000 euros a un hombre que había extraviado su billete premiado. Sin embargo, la letrada de Hedilla Abogados asegura: “Resoluciones de este tipo no crean jurisprudencia. Si has perdido un décimo puedes irte a un pleito, pero nadie te dice que te van a dar la razón”.

En caso de que te encuentres un billete de lotería en la calle que ha resultado premiado, recuerda que, según el artículo 615 del Código Civil, debes devolverlo a su dueño (si lo conoces) o entregarlo a las autoridades. El propietario del décimo que lo recupera tras un extravío está obligado a compensar a la persona que lo encontró, como explicamos con anterioridad en Verne. La compensación es de una vigésima parte del importe del premio, si son más de 12 euros.

Ha tocado el Gordo, ¿ahora qué hago?

Si este año finalmente la suerte te viene a visitar en forma de premio, no tardes mucho en reclamarlo. Tienes solo tres meses para cobrar el décimo desde que se efectúa el sorteo. Y recuerda, el pago se realiza al portador del número.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda que a la hora de cobrarlo se identifique en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. De esta manera, se evitará que al compartirlo parezca que se está donando el dinero, algo que obligaría al pago del impuesto de donaciones.

Aunque confíes en la buena fe de quien comparte el décimo contigo, si no lo tienes en tu poder no te olvides de acreditar que también te pertenece con todos los pasos descritos anteriormente. “Si no hay nada que acredite que es tuyo, es tu palabra contra la suya y probablemente te quedarás sin premio”, recuerda la abogada Montero.

