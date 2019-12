¿Los jóvenes padecen más ansiedad que antes?

Google Plus

"Tener un cuadro de ansiedad es horrible, es como si estuvieras drogado. Es de las peores cosas que me han pasado”, dijo el cantante Pablo Alborán en una entrevista reciente. Tuvo problemas de ansiedad hace cinco años, cuando tenía 25. El músico Alfred, de 22, reconoció sufrir este problema tras su paso por Operación Triunfo: “Habrá gente que no entienda nada”.

Cada vez hay más famosos que cuentan sus problemas de ansiedad. Y por cada cantante, youtuber, actor o presentador de televisión que habla de este problema, en redes sociales hay personas que les agradecen el gesto, que aseguran verse reflejadas en los síntomas que describen.

“Se ha avanzado en cosas que hace años eran impensables. Antes, cuando un niño tenía problemas que podían ser de ansiedad, se decía: está nervioso y ya se le pasará. Ahora se sabe qué es la ansiedad, hay más cuidado emocional. La gente se plantea ir al psicólogo”, dice a Verne Julia Vidal, psicóloga de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Pese a que se hable mucho más de ansiedad, no está segura de que haya más personas con esta dolencia hoy que en el pasado: “¿Se habla más de ansiedad? Sí ¿Vienen más jóvenes al psicólogo por problemas de ansiedad? También ¿Hay más ansiedad ahora que hace años? No podemos saberlo con seguridad”.

La escasa atención a la ansiedad en el pasado, según esta experta, hace que apenas existan investigaciones que sirvan para comparar la situación actual con años anteriores. Este problema se aprecia en la principal encuesta sobre salud que se realiza en España, la Encuesta Nacional de Salud, elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que participan casi 24.000 hogares. El cuestionario solo ha preguntado sobre ansiedad crónica en sus dos últimas ediciones, la de 2017 y la de 2012. Según esos datos, la ansiedad crónica en las personas de entre 16 y 29 años creció muy ligeramente y descendió en los otros tramos de edad. Del total de la población española, un 7,36% padece ansiedad, un trastorno más común entre los hombres (4,79%) que entre las mujeres (un 9,79%).

Las encuestas anteriores solo preguntaban por depresión o mezclaban en la misma pregunta depresión y otras patologías, como problemas de nervios o dificultad para dormir. La depresión y la ansiedad están muy relacionadas, pero son dolencias distintas. Y en la Encuesta Nacional de Salud solo han ido por separado en 2017 y 2012. “Es muy difícil demostrar que la ansiedad en los jóvenes ha crecido en los últimos años. Los estudios, tanto en España como en el extranjero, no tienen un registro histórico sobre ansiedad que nos permita comparar”, dice a Verne el psiquiatra Eusebio Megías, director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

Este organismo ha elaborado uno de los informes más completos sobre salud mental de los jóvenes, el Barómetro juvenil de vida y salud de 2017, una encuesta a 1.200 personas de entre 15 y 29 años. Megías es el coordinador de la primera edición de este estudio, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD. “Nuestra intención es utilizar la misma metodología durante varios años para que tenga valor comparativo”, comenta Megías. El Barómetro de FAD agrupa, junto a ansiedad, pánicos y fobias. El porcentaje de personas de entre 15 y 29 años que sufren ansiedad, pánicos o fobias, según este estudio, es el 11% del total de la población en esa franja de edad.

El perfeccionismo y las exigencias poco realistas acrecientan la ansiedad



Aunque los datos no sirvan para comparar la ansiedad por épocas, muchos expertos han notado que los jóvenes de hoy en día padecen más ansiedad que los de hace años. Entre ellos está Luis Manuel Lozano, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, en el departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Es uno de los autores del Cuestionario Educativo Clínico: Ansiedad y Depresión, ideado para diagnosticar estos trastornos en niños y adolescentes en España.

Lozano considera que la percepción de que los jóvenes de hoy padecen más ansiedad que los de antes es una combinación de realidad y discurso público. Por un lado, cree que “los niveles de perfeccionismo y exigencia que pedimos a los jóvenes de hoy están asociados con mayores niveles de ansiedad”. Pero también opina que “hasta ahora no se hablaba del tema, no se conocía, así que muchos trastornos de ansiedad no se identificaban”.

Megías, director técnico de FAD, señala varios motivos por los que, en su opinión, hay más ansiedad: “Los jóvenes de hoy viven con más incertidumbre respecto al futuro, están más confusos con su proyecto de vida que los de antes”. “En la base de la ansiedad está el perfeccionismo y las exigencias poco realistas. Algunos de los elementos que favorecen tener ansiedad se dan en la sociedad de hoy con más prevalencia que en el pasado. Estamos en una época en la que somos muy observados. Quizá, esto favorece que haya más ansiedad”, comenta Vidal, psicóloga de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés.

El profesor de la Universidad de Granada, Lozano, menciona a las redes sociales como otro de los factores que acrecientan la ansiedad en los jóvenes: “Antes también se exigía un modelo de belleza y un estatus social, pero no teníamos una herramienta en nuestro bolsillo que nos lo recordaba a todas horas”. Eso sí, no cree que las redes sociales provoquen ansiedad, sino el mal uso de ellas: "No es un problema de las redes, pero su uso compulsivo puede generar ansiedad".

Un estudio de 2017 de la Royal Society of Public Health de Reino Unido y la Universidad de Cambridge analizó el efecto del uso excesivo de redes sociales en la salud mental de personas de entre 14 y 24 años. "Los jóvenes que pasan más de dos horas al día en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son más propensos a sufrir problemas de salud mental, sobre todo angustia y síntomas de ansiedad y depresión", indica el estudio.

Los datos señalan que los jóvenes empiezan a ser conscientes del gran problema que supone la ansiedad para su generación. En Estados Unidos, el 70% de los adolescentes consideran que la ansiedad y la depresión son problemas importantes para ellos, por encima del bullying (55%) y la adicción a las drogas (51 %), según un estudio del instituto Pew Research.

