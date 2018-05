Solo la mitad de los jóvenes españoles que se sienten deprimidos acuden a un médico

Google Plus

Rubén Doblas (28 años), el tercer youtuber con más suscriptores del mundo conocido como ElRubius, ha hablado este jueves de forma clara y natural de los síntomas de estrés y ansiedad que sufre. Ha explicado ante sus 29 millones de seguidores que esa es la razón por la que abandonará de forma momentánea la plataforma de vídeos y que le ha llevado a la consulta de un médico. Solo la mitad de los jóvenes españoles que experimentan una situación similar solicita ayuda profesional.

Tres de cada 10 españoles de entre 15 y 29 años, más de dos millones de personas, aseguran haber sufrido algún síntoma de trastorno mental en el último año. Así lo explica el Barómetro juvenil de vida y salud realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD y la Fundación Mutua Madrileña.

Entre los síntomas que mencionan los 1.200 jóvenes que han participado en esta encuesta se encuentran el de cansancio y falta de energía (29%), problemas de sueño (26%), los desórdenes alimenticios (23%) o el sentimiento de fracaso (19,3%).

En cuanto al diagnóstico que reciben una vez que acuden a algún médico, la depresión es el trastorno más habitual, por encima de otros como la ansiedad, pánico o fobias (11,2%) o de sueño (7,2%). La visibilización de estos problemas es muy importante para que los jóvenes busquen atención médica. Un referente para muchos de ellos, Alfred de OT, aseguró durante el concurso que sufría ataques de ansiedad.

"Con estos datos no podemos saber por qué se deprimen, pero sí notamos un tabú para reconocer el problema y pedir ayuda, aunque esté diagnosticada", ha explicado este miércoles a los medios Anna Sanmartín, subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, mientras presentaba este estudio.

Cómo identificar ansiedad y depresión

"La mayoría de los casos de ansiedad y depresión se inician en la infancia y la adolescencia. Para cuando el paciente demanda atención, han pasado más de diez años y llegan a consulta sin haber recibido ningún tipo de ayuda médica", explica por teléfono a Verne Antonio Cano Vindel, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés.

La ansiedad aparece primero. Es una emoción que nos pone en alerta ante un suceso no deseado que todavía no ha ocurrido. Si no se trata, puede derivar en una depresión, comenta Cano Vindel. ¿Cuándo debe un joven acudir a un psicólogo? "Si en las dos últimas semanas de su vida ha pasado más de la mitad de los días sintiendo cansancio, apatía o tristeza generalizada, es un buen momento para pedir ayuda", dice el catedrático. En especial, si a esos síntomas se suman otros como la falta de deseo sexual, cambios en el apetito, insomnio y pérdida en las funciones cognitivas.

Además de pedir ayuda muy tarde, otro error común que hace que en España no solucionemos bien los problemas de ansiedad y depresión es el error en el diagnóstico. Los jóvenes que solicitaron ayuda profesional fueron principalmente a psicólogos y psiquiatras (44%), pero el 20,4% acudieron a un médico de cabecera.

Para Cano Vindel, acudir al médico de cabecera en vez de ir directamente al psicólogo es un error: "Hay poco tiempo para el diagnóstico y suele solucionarse con la prescripción de fármacos, lo que anestesia el problema pero no lo arranca de raíz".

Parte de la responsabilidad es del paciente, que "no está acostumbrado a hablar de emociones cuando acude al médico de cabecera y se centra solo en síntomas fisiológicos, como el sueño o el apetito", comenta el experto. "Falta información sobre las emociones y sobre elentrenamiento a la hora de gestionarlas. Debería ser una asignatura en las escuelas", concluye el experto.

Además de por ser falta de información o por ser un tabú, otra de las razones que parecen disuadir a los jóvenes españoles de tomar un tratamiento es el difícil acceso a los médicos especializados en este tipo de trastornos. En los hospitales públicos españoles contamos, según el Consejo General de Psicología, con 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuatro veces menos que la media europea, donde a los mismos ciudadanos les corresponden 18 especialistas.

