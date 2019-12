Efecto 2000: 20 años del error informático que mantuvo al mundo expectante ante un posible colapso

Efecto 2038: ¿otro posible apagón cibernético?

El 19 de enero del 2038 un error informático hará que algunos ordenadores, programas o servidores que no hayan sido actualizados fallen al entender que vuelve a ser el año 1901. Al igual que el efecto 2000, esta situación está relacionada con cómo se almacena la información de la fecha en los ordenadores y demás dispositivos electrónicos con software instalado. El reloj que tienen muchos de estos aparatos no es más que un contador de segundos que toma una fecha como referencia. Los dispositivos que podrán presentar errores en 2038 si no se toman medidas serán aquellos que utilicen un sistema de 32 bits, debido a que su capacidad de almacenamiento solo les permite acumular segundos hasta ese año.

Pero los expertos no creen que el efecto 2038 vaya a tener graves consecuencias, ya que aún queda mucho tiempo para actualizar los sistemas. Para Del Valle, “en una sociedad tan globalizada y por lo tanto informada es muy difícil, casi imposible, que situaciones como la del efecto 2000 vuelvan a repetirse”. Y añade: “Ni el tiempo de que se dispone ni las condiciones son ni de lejos parecidas a la situación que se presentó a finales de los 90”.