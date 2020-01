David O'Reilly y sus populares filtros de Instagram: "Parecen películas para que te sientas una estrella"

Google Plus

Para hacer grandes cosas en la animación 3D no es necesario ni grandes recursos tecnológicos ni seguir las convenciones habituales. Esto es lo que intenta demostrar el artista David O’Reilly (Irlanda, 35 años) con su trabajo. Este creador ya cuenta con un extensa producción que incluso le ha permitido realizar un capítulo para la popular serie Hora de Aventuras. En los últimos meses, ha desarrollado filtros para Instagram en los que introduce a los usuarios en "pequeñas películas" para que se sientan "como estrellas" de cine.

Con tan solo 15 años, O’Reilly ya formaba parte del estudio de cine y televisión irlandés Cartoon Saloon. “Ellos fueron los que me introdujeron a la animación y eso salvó mi vida”, cuenta el artista a Verne por correo electrónico. Aunque ahí aprendió técnicas que ha ido aplicando en los siguientes trabajos que ha realizado, este creador mantiene la idea de que no es necesario un gran equipo humano para realizar un buen trabajo.

El propósito de su obra consiste en diferenciarse de los estándares tradicionales de la animación, que sostienen que las creaciones tiene que ser hiperrealistas. El estilo de O’Reilly es artificial (pero coherente, todos los elementos están en armonía) e incluso existencialista. Como él mismo contó al Festival de Cine Sundance, sus influencias son el cine clásico y las animaciones experimentales de Norman McLaren y Oskar Fischinger. También “visitar 4chan mientras veo a Tarkovsky”, afirmó.

Un nuevo horizonte: los filtros de Instagram

La manera en la que O’Reilly comenzó a hacer filtros fue casi accidental. El artista recibió mensajes de compañeros que le avisaban de que Instagram había usado - sin su permiso- una imagen de uno de sus trabajos para el cine. Con ella se ilustraba la página web que ofrece información sobre cómo desarrollar efectos visuales en la red social. Así, empezó a explorarlos. “Llegué a la conclusión de que la plataforma no sabía usar su propio software y probablemente yo podría hacer algo interesante con ello”.

De esta manera, empezó a hacer unos primeros efectos basados en distorsiones faciales, que van desde pixelar la cara hasta poner flores encima de ella. Pero el animador, tal y como sostiene él mismo, quiso llegar más allá “empujando todo lo posible los límites de la tecnología existente”.

Con el efecto It's Always You O’Reilly se introdujo en el desarrollo de filtros de Realidad Aumentada “en tercera persona para que los usuarios puedan verse en un mundo en 3D”. Quien usa este filtro empieza viendo su imagen en la pantalla de un móvil, y después la cámara se aleja mostrando que el que sostiene el dispositivo es un avatar que también tiene la cara de quien lo prueba.

O’Reilly ha desarrollado otros dos filtros más como los que pretende que los usuarios se sientan “como las estrellas de una pequeña película”: Simulation (del que se habla al comienzo del artículo) y AAAHHHHHHH!!! (que permite a la persona que lo usa verse evolucionar desde un pez hasta un ser humano). Todos los efectos permiten que los usuarios “interpreten todo lo que sea posible y tengan alguna variación aleatoria”.

Para realizar cada uno de estos efectos, el animador irlandés ha tenido que emplear entre dos y cuatro semanas de trabajo. Los datos que Instagram ofrece al artista sostienen que la gente ha creado 53 millones de vídeos con ellos, lo que supone medio millón de nuevos vídeos cada día.

De hacer cortometrajes a colaborar en 'Hora de Aventuras'



Dentro de su producción, se encuentran desde cortos hasta videojuegos propios, además de numerosas colaboraciones externas. Please Say Something (2009) fue una de sus primeras creaciones más alabadas por la crítica, con la que ganó el premio a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Esta obra -que cuenta una relación abusiva a través de un gato y un ratón- refleja a la perfección que su estética se aleja del realismo.

A raíz de este cortometraje, O’Reilly sacó un ensayo llamado Estéticas de animación básicas, en el que criticaba a la industria tradicional de la animación. En él, explica que “hay tantas posibilidades en el software 3D para crear mundos originales que no hay excusa alguna para intentar recrear los que ya existen”. Además, comenta que en Please Say Something se basó “en un conjunto de reglas muy específico, centradas alrededor de la idea de economía de recursos”.

En el mismo año en el que sacó este cortometraje, O’Reilly colaboró con el grupo de música U2 creando un videoclip animado para la canción If I Don't Go Crazy Tonight. Y en el corto experimental The External World (2010) contaba con humor la historia de un niño que aprende a tocar el piano mientras unos animales experimentan las drogas, el sexo y la violencia. Su originalidad hizo que fuera nominado a los Premios del Cine Europeo en la categoría de mejor cortometraje.

Su particular estilo llevó en 2013 a ser el primer artista externo invitado a dirigir (además de escribir, producir y animar) un capítulo para la serie Hora de Aventuras. En el episodio A Glitch is a Glitch, O'Reilly mezclaba tecnología con situaciones absurdas.

El salto a los videojuegos



Además, este animador irlandés fue el encargado de crear el videojuego ficticio que Joaquin Phoenix usa en la película Her. Gracias a esta simulación, el protagonista del largometraje controlaba a una especie de astronauta que tenía que descubrir un mundo nuevo.

Inspirado por esta obra, O’Reilly dio el salto a la creación de videojuegos con Mountain (2014), que no ofrece una experiencia al uso y ni siquiera tiene controles. Al comienzo del mismo, los jugadores tienen que esbozar unos dibujos que ayudarán a generar una montaña personaliza. A partir de ese momento, simplemente ofrece la posibilidad de observar cómo cambia (pasa por estaciones, le salen objetos, emite mensajes) sin posibilidad de interactuar con ella. Más que un videojuego, Mountain es una experiencia gráfica de unas 50 horas.

Posteriormente, en 2017, O’Reilly lanzó un videojuego llamado Everything, que ya permitía a los usuarios interactuar como jugadores. De hecho, consiste en un mundo abierto en el que absolutamente todo - desde los animales hasta el césped - es una experiencia jugable. Este ha sido el primer juego en entrar en la fase de preselección para los Oscar, como mejor corto de animación, ya que formó parte de la programación de varios festivales de cine.

El creador irlandés no da pistas sobre si seguirá combinando animación con la creación del filtros de Instagram: “Quizá sí o quizá no. Ya le he dado demasiado a Zuckerberg (fundador de Facebook, empresa propietaria de Instagram)”. Lo que sí confirma es que está trabajando “en nuevos proyectos que próximamente anunciaré”.

