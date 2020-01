Millones de personas siguen en directo la construcción de los hospitales chinos para el coronavirus

El Gobierno chino está construyendo dos hospitales en Wuhan para derivar a los infectados por el coronavirus. Lo va a hacer muy rápido: está previsto que el primero de ellos esté edificado en 10 días, para este lunes 3 de febrero, como recogía EL PAÍS. Tendrá una capacidad de entre 700 y 1.000 camas. El segundo, algo más grande, estará operativo el miércoles 5 de febrero.

Dado lo rápido que irán las obras, a partir de módulos prefabricados, no es extraño que haya millones de personas conectándose a la retransmisión en directo de este trabajo, aunque se trate de emisiones sin ningún tipo de relato ni de voz en off. La televisión pública china CGTN va emitiendo en YouTube vídeos cada diez horas. Según medios locales como Asia One y South China Morning Post, estas retransmisiones han llegado a reunir 18 millones de personas. En el momento de publicar esta pieza, a las 13.00 (hora peninsular española), las 20.00 en Wahun, la cifra en directo no llega a los 2.000 espectadores.

New China TV, televisión de la agencia de noticias estatal Xinhua, también ofrece el vídeo en su canal de YouTube, en el que a la misma hora se concentraban unas 15.000 personas.

La web de Yangshipin es otra de las que retransmite la construcción de estos hospitales, en este caso en dos páginas diferentes. En la primera se puede ver la construcción del primer hospital. Un contador muestra que más de 14 millones de personas se han conectado a esta emisión en algún momento. La segunda cámara, que sigue las obras del segundo hospital, no da cifras. Yangshipin es una web y app que se lanzó en noviembre y que se presenta como una plataforma mediática pensada para móviles 5G.

Captura de pantalla del vídeo en directo de Yangshipin

Según la agencia France Presse, el coste de estos hospitales ascenderá a 39 millones de euros. No es la primera vez que se hace algo parecido: durante la epidemia de 2003 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés), se construyó una clínica en las afueras de Pekín en una semana.

La cifra de infectados ha llegado a los 6.000 y 132 fallecidos. Hay 45.000 personas en observación. Según recogía EL PAÍS, la Unión Europea está ya comenzando a repatriar a sus ciudadanos que están en la zona. Una veintena de españoles volverá a nuestro país a lo largo de la semana, aunque el Ministerio de Sanidad aún no ha detallado las prevenciones que tomará para evitar contagios

