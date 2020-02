Qué es exactamente "la tusa", el término colombiano con el que Karol G ha puesto al mundo a bailar

Todo el mundo lo corea: "Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque que pa’ matar la tusa". Así de directo y de rompedor es el comienzo de Tusa, la canción de Karol G y Nicky Minaj que acaba de superar las 500 millones de reproducciones en YouTube tres meses después de su publicación, a principios de noviembre de 2019.

Aunque todo el mundo la canta a grito pelado allá donde suena, una pregunta resuena casi desde los primeros acordes de sus violines: ¿qué es eso de "la tusa"? En España no existe una término concreto para definir el estado de ánimo de echar de menos a la persona amada después de una ruptura. En Colombia, sin embargo, ese sentimiento entre la nostalgia y el resentimiento es todo un acontecimiento social y recibe el nombre de "tusa". Ahora, gracias a Karol G, la comunidad hispanohablante proclama estar entusado. [Puedes leer la letra de la canción al completo al final de este artículo]

El término ha estado bajo los focos en los últimos tiempos. Entre las once acepciones de la palabra "tusa" recogidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), ninguna corresponde con el significado que se emplea en la canción. El éxito de Karol G hizo que la cuenta de Twitter de la RAE explicara que, a diferencia de lo que ocurre en el Diccionario de la RAE, el significado del término "tusa" sí aparece en su Diccionario de americanismos con la siguiente definición: “Tristeza o despecho causados por un fracaso o un desengaño amoroso”.

El Diccionario de americanismos pretende recoger todas las palabras propias del español de América que no se usan habitualmente en el español general. Pero, a diferencia del Diccionario de la RAE, tiene un carácter descriptivo y no se considera normativo. "No es que lo contenido en el Diccionario de americanismos sea lo que la RAE rechaza, es que su uso no está suficientemente documentado para incluirlo en el Diccionario de la Lengua Española", nos explicaba en este artículo Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

La propia Karol G, nacida en Medellín en 1991, habla sobre el significado de la palabra en una entrevista en vídeo para Genius, web especializada en letras musicales. "Cuando he tenido 'la tusa' por alguien me he dicho: 'No me voy a dejar morir. Voy a despertar, a arreglarme y a hacer ejercicio para que, cuando esa persona que me ha hecho sufrir me vea, se arrepienta", dice la cantante. "Ese vacío que sientes en el corazón intentas llenarlo con gente, bebiendo y pasándolo bien".

Efectivamente, como bien dice la cantante, la "tusa" obliga a ciertos rituales. Nos lo explica Ana María Tafur, una publicista de 26 años que acaba de cortar con su novio desde los 20: “Para mí, lo mejor para pasar la 'tusa' es salir con mis amigas y comer hamburguesa”, asegura a Verne. En el país caribeño hay pocas razones más poderosas para refugiarse en las amistades que una buena "tusa".

Este sentimiento, más alla de los rituales que tiene aparejados, también tiene una base psicológica, como explica a Verne la Psicóloga Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, Tatiana Colón: "La 'tusa' es una reacción emocional frente a la pérdida que supone la ruptura de pareja. Como cualquier pérdida la persona experimenta una sensación de duelo, de tristeza y hasta de autorreproches. Estos sentimientos se pueden reflejar en algunos síntomas físicos que comprometen el apetito, el patrón de sueño y la falta de energía”.

“Como en todo duelo la persona entusada intenta, por momentos, negar la situación dolorosa emocionalmente y para eso acude a mecanismos sociales como la rumba, el consumo de alcohol, la música de despecho, la reunión con amigos y la conversación alrededor de experiencias similares, buscando así aminorar el dolor que se siente”, afirma Colón.

Es en la fiesta donde la "tusa" muestra su cara menos amable. El proceso lo cuenta muy bien Karol G en su canción. "La tusa" se dispara cuando una mujer escucha una canción que le recuerda a su amado. El tema es más recurrente de lo que parece, especialmente en la música latina: el también colombiano J Balvin y Bad Bunny, por ejemplo, relatan en La canción una historia similar.

La profesora de Lengua y Literatura del Centro Cultural Reyes Católicos de Bogotá, Mabel Mendoza, explica que “este tipo de palabras coloquiales que se suman al lenguaje, en muchas ocasiones no quedan fijas, sino que cuando pasa la moda de la canción o de la película usualmente este tipo de palabras como "tusa" vuelve a desaparecer del lenguaje cotidiano”.

Pero el gran éxito de Karol G y Nicki Minaj, que ha sido la primera colaboración femenina de la historia en debutar como número 1 de la lista Latin Billboard, quizás logre la popularización de su uso. Tusa ha logrado romper las barreras del idioma, las culturas y los países. Como botón de muestra, el hecho de que cuenta ya con su propio reto en YouTube, el Tusa challenge, en el que jóvenes se graban repitiendo los versos de la canción e incluso bailando para compartir después la hazaña en todas sus redes sociales. Tras el primero, que vio la luz hace un par de semanas, han ido llegando nuevos vídeos desde otros muchos países de habla hispana, sobre todo España y México. El mundo entero está cayendo bajo el embrujo de la "tusa". Signifique lo que signifique.

Aquí puedes leer la letra de la canción al completo.

