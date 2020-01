La vida de Bach, cantada sobre su melodía en un minuto y medio

El homenaje de Sheila Blanco a Bach

Cuando se habla de composición,

hay muchos autores que merecen un programa.

Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy,

todos ellos son irrepetibles.

Pero hay uno que es inigualable

porque su legado musical es colosal.

Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible,

es la música de Dios, Johan Sebastian Bach.

Si tú te fueras a Marte a vivir,

llévate contigo la pasión de San Mateo.

Si necesitas relax y fluir,

escucha las variaciones Goldberg

y los conciertos de Bradenburgo.

No olvides la suite número 2 menor en si,

que te atrapa, te subyuga, te ilumina,

te sublima, te alucina, terminando este Badinerie.

Qué tío currante que fue mister Bach,

todo el día compone que compone,

pero ahí no acaba la cosa, no, no.

Además de componer y de 20 hijos tener,

fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista

y alemán y luterano.

Pero lo más loco de su historia

es que cuando murió J.S.

su inmenso legado

quedó sepultado

y tuvo que llegar Felix Mendelssohn

a hacer valer la obra de Juan Sebastian Bach

y construir casi de cero su reputación.

Hace ya más de tres siglos nació

y sus obras se escuchan cada día.

Qué habría hecho Bach con un buen Instagram

si en el XVII hubiera habido internet.

Bach tuiteando sus partitas, más retuits que Rosalía,

y con su peluca blanca de youtuber.

Si estás cansado del reguetón,

escucha a Bach y pon atención

en sus corcheas

y semicorcheas

está la historia de nuestra humanidad.

No pierdas el tiempo y vete a disfrutar,

si hubo alguna vez un Dios fue Juan Sebastian Bach.