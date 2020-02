30 tuits contra el amor por si estás empachado de San Valentín

Estado sentimental: gritando "¡ya han llegado las pizzas!" para que el repartidor no piense que las dos son para mí.

He preparado cena romántica para dos. Tenía mucha hambre.

—¿Seguro que no quieren ver la carta de vinos?

—¿Qué parte del sonido del velcro al abrir mi cartera no has entendido?