"Bueno, pues molt bé, pues adiós”: la respuesta viral (y bilingüe) del mayor de los Mossos a un periodista

Bueno, pues muy bien, pues me habéis fundido la batería con tanta petición de dibujo del mayor Trapero.

En realidad el periodista no se fue, sigue en el edificio porque en la puerta pone "sortida" y no sabe lo que es. #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós

#BuenoPuesMoltBéPuesAdiós yo no sé catalán y he estado en todo momento enterada de lo que pasaba. Basta ya de tonterías.

"Com pitjor, millor per a tothom. I com pitjor per a tots, millor. Millor per a mi el seu. Benefici polític" #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós