Esta polémica "oferta de trabajo" de Burger King es una campaña publicitaria

Este lunes 11 de diciembre se ha difundido un anuncio de Burger King con apariencia de oferta laboral. Muchas personas han criticado en redes sociales los requisitos que piden para el puesto de repartidor: estudios superiores, conocimiento de historia o geografía, aptitudes musicales... En el anuncio, la empresa estadounidense explica en la letra pequeña que "esta oferta de empleo pertenece a la campaña Play for the Whopper", pero cuesta leerlo.

El anuncio ha aparecido este lunes en la contraportada del diario gratuito 20 minutos y ha sido compartido por la página de Facebook en español de la compañía. Burger King ha sido primer trending topic en Twitter durante la tarde de este lunes, con muchos tuits contra la empresa, entendiendo que la oferta laboral era real. El diputado de Podemos Íñigo Errejón, entre otras muchas personas, ha criticado a Burger King.

La responsable de marketing de Burger King Iberia, Bianca Shen, explica por teléfono a Verne que "es un anuncio, no una oferta de empleo; forma parte de una campaña publicitaria". "Está causando ruido y era lo que esperábamos. Estamos contentos. Somos trending topic gracias a este anuncio y está yendo bastante bien", añade Shen.

Los comentarios en redes sociales no coinciden con la interpretación que hace la portavoz de la empresa, pero esta no considera que el anuncio vaya a afectar negativamente a la compañía: "Creo que no nos va a repercutir de forma negativa. Es parte de una campaña que se llama Play for the Whopper, que desvelaremos este miércoles -13 de diciembre-". Shen prefiere no adelantar el contenido de la campaña, pero sí explica que "está centrado en el servicio de reparto a domicilio".

"Los requisitos para ser repartidor en Burger King no son esos", indica Shen. En el anuncio apenas hay pistas de que se trate de una campaña publicitaria, más allá de que las condiciones tan infladas resulten poco creíbles. Se especifica un email al que pueden enviar sus currículums los interesados. "Hemos recibido pocos", dice Shen.

La letra pequeña del anuncio indica que "esta oferta de empleo pertenece a la campaña Play for the Whopper", sin especificar que se trata de una campaña publicitaria. En la imagen en redes sociales, esa letra pequeña es casi imperceptible. "Estamos respondiendo a todas las personas que han creído que era un anuncio de verdad", añaden desde Burger King.

Hace un año, Burger King vivió otra polémica por una inocentada que difundieron antes del 28 de diciembre. Emitieron una nota de prensa en la que aseguraban que iban a españolizar el nombre de la empresa, añadiendo una u a Burger: Burguer King. Varios medios de comunicación difundieron la inocentada como si fuera cierta. Entonces, la multinacional estadounidense también tuvo que pronunciarse.

Más allá de las críticas, hay muchas bromas en Twitter sobre el anuncio con apariencia de oferta laboral.

