Un tesoro en el ático: una mujer rusa descubre miles de fotografías hechas por su madre

Masha Ivashintsova hizo miles de fotografías a lo largo de su vida. En los años 70 y 80 captó todo tipo de escenas en su ciudad, Leningrado, pero muy pocas vieron la luz. Esta mujer rusa guardaba los negativos en el ático de su casa. Murió en el año 2000 y también la memoria de esas imágenes. Hasta ahora. Su hija, Asya Ivashintsova-Melkumyan, los encontró en 2017 en el ático de la antigua casa de su madre.

"Para ella, hacer fotografías era un proceso natural. Era como respirar, algo insignificante. Creo que nunca vio la fotografía como algo serio. Siempre pensó que no era suficientemente buena", dice la hija de la fotógrafa a Verne por correo electrónico. Nunca reveló los negativos, pero su hija ha abierto una página web y una cuenta de Instagram en la que comparte las imágenes. Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la noticia y la cuenta de Instagram ha alcanzado 11.000 seguidores.

Foto a una familia de Leningrado en 1975. Masha Ivashintsova

Son escenas de la vida en Leningrado durante la Unión Soviética. También hay fotos de otros lugares, pero la mayoría son de la ciudad a orillas del mar Báltico. Mientras los negativos de la fotógrafa acumulaban polvo en su casa, ha cambiado el nombre de su país y el de su ciudad. Ahora es San Petersburgo. "Mi madre estaba muy metida en el movimiento underground de la poesía y la fotografía en Leningrado de los años 60 a los 80", cuenta su hija.

Foto de Leningrado en 1976. Masha Ivashintsova

Cuando se encontró con los negativos de su madre, nacida en 1942, Asya asegura que se sintió mal: "Me recordó su muerte en el año 2000. Al principio me despertó rechazo, me recordó la fragilidad de mi madre. Le faltaba confianza y una voz interior". Hizo la mayoría de las fotografías con una Leica IIIc y una Rolleiflex

Foto en Leningrado en 1974. Masha Ivashintsova

"Casi nadie pudo apreciar los frutos de su pasión, la fotografía. Hay imágenes de nuestra casa, de la familia, de amigos... Pero la fotografía de mi madre abordaba muchos temas. Ella sentía mucha curiosidad por todo. Creo que la cámara era una forma de espiar al mundo", añade. Entre las imágenes hay retratos, animales, estatuas, niños, ancianos, juguetes....

Asya. hija de Masha, juega con un perro en Leningrado en 1980. Masha Ivashintsova

Según explica su hija, Masha nunca se dedicó profesionalmente a la fotografía. Fue bailarina, trabajó en una librería y hasta se dedicó a reparar ascensores. Murió a los 58 años tras sufrir un cáncer. "Veo a mi madre como un genio, pero ella nunca se vio así y nunca dejó que nadie la viera de esa forma. Publicar estas fotografías es un esfuerzo por lograr el reconocimiento que se merecía", añade.

Asya cree que toda la atención que están recibiendo las fotografías habría asustado a su madre, "igual que a mí; es algo impresionante. Pero estoy segura de que habría agradecido mucho todo el aprecio que está llegando de todas partes del mundo". Estas son algunas de las imágenes de Masha Ivashintsova, cortesía de su hija.

1976. Masha Ivashintsova

1975. Masha Ivashintsova

1976. Masha Ivashintsova

1976. Masha Ivashintsova

1978. Masha Ivashintsova

1977. Masha Ivashintsova

1988. Masha Ivashintsova

1974. Masha Ivashintsova

1977. Masha Ivashintsova

1981. Masha Ivashintsova

1979. Masha Ivashintsova

1979. Masha Ivashintsova

1978. Masha Ivashintsova

Autorretrato de Masha en 1989. Entonces tenía 47 años. Masha Ivashintsova

