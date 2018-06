Nivel de inglés medio y otras formas de “embellecer” el currículum

"No sé mucho, pero lo que sé lo sé aplicar"

Cristina Cifuentes al final no tenía máster. Pablo Casado, además de sacarse media carrera en dos convocatorias, contaba en su currículum con títulos de posgrado internacionales que resultaron ser cursos de corta duración en Aravaca (Madrid). No es algo typical Spanish: Giuseppe Conte, ahora Primer Ministro italiano, también hinchó su currículum. ¿Es esto algo común o un par de casos aislados en el mundo de la política? Hemos salido a la calle a averiguarlo, y lo que nos han contado no te sorprenderá: el ciudadanos de a pie también es muy de "embellecer" el currículum.

Cómo prepararte tu primera entrevista Si tienes entre 21 y 27 años y estás buscando tu hueco en el mundo laboral, Generación e te da pistas y pautas para lograrlo. El próximo 26 de junio, en la Casa del Lector del Matadero de Madrid, tendrá lugar este encuentro organizado por EL PAÍS para conocer las herramientas que te ayudarán a encontrar oportunidades de trabajo: técnicas de negociación, identidad digital, habilidades de comunicación. Además de estos talleres, Arkano inaugurará los actos con un happening. No es que rapear te vaya a abrir puertas (¡pero quién sabe!) sino que hoy más que nunca es necesario comunicar todo lo que vales. Consigue aquí tu entrada gratis.

