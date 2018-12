Servilletas que limpian estereotipos en un barrio de Madrid

Google Plus

Estás en un bar del madrileño barrio de San Cristóbal tomando algo con unos amigos cuando, al darle un trago a tu bebida, te manchas. Inspeccionas a tu alrededor tratando de encontrar el típico servilletero de bar. Lo localizas, pero notas que, en lugar del nombre y logo del establecimiento, el papel blanco contiene otro mensaje: “Los inmigrantes aportan al Estado tres veces más de lo que gastan”. Es uno de los lemas de la campaña Espacio Libre de Tópicos, impulsada por varias organizaciones y asociaciones del barrio, que busca desmontar estereotipos que dificulten la convivencia entre sus vecinos.

“Número de detenciones al año: 1.Distrito Centro: 2.381; 3.Distrito Salamanca: 864; 7.Distrito Villaverde: 503 ¿Sigues pensando que tu barrio es el más inseguro?” o “Según la OMS, uno de cada cuatro podemos sufrir un trastorno mental. Que tu mente no se llene de prejuicios” son los otros dos mensajes que pueden leerse en las servilletas de nueve bares de San Cristóbal y que se han sumado a los tres primeros que la campaña lanzó en 2017. Algunos de los participantes son Cafetería Pérez, el Gato Negro o Bar J J, entre otros.

Inma Flores (EL PAÍS)

“Los estereotipos sobre las personas que padecen alguna enfermedad mental dificultan su proceso de recuperación”, dice Ana Carolina Martínez, coordinadora de Hermanas Hospitalarias, uno de los dos centros de día que atienden a personas con enfermedades mentales como la esquizofrenia o trastorno de personalidad en San Cristóbal. “El hecho de ser rechazado, que alguien no te alquile una vivienda o no te dé trabajo por tener una enfermedad mental, o que no quiera compartir determinada actividad contigo porque piensa que eres violento, provoca aislamiento”, añade.

Mensajes en las servilletras del barrio de San Cristóbal

“La idea de estos mensajes es que interpelen a quien los lea, que se abra un debate en el bar y que nos haga reflexionar sobre actitudes y prejuicios que tenemos sobre otros”, explica Javier Santos, del Servicio de Dinamización Vecinal de San Cristóbal. “Buscábamos una forma de comunicar más actual, mensajes cortos, como un tuit, apoyándonos con datos objetivos”. Y un tuit es lo que ha lanzado estos mensajes más allá del barrio de San Cristóbal. El usuario Javier Gil tomó una foto de estos servilleteros y la subió a la red social el pasado 30 de noviembre. En una semana, ha sido retuiteada más de 5.000 veces.

“Los barrios pobres votan a la extrema derecha”.

Estas fotos son de un bar de San Cristobal, el barrio más pobre de Madrid pic.twitter.com/noF6DhgfvQ — Javier Gil (@Gil_JavierGil) 29 de noviembre de 2018

San Cristóbal pertenece al distrito de Villaverde, en el sur de Madrid. Su población total es de 15.498 personas y casi un tercio son extranjeros, de más de 70 nacionalidades diferentes. Aunque la convivencia “es buena”, como explica Santos, la campaña Espacio Libre de Tópicos busca “crear un muro de contención para que los estereotipos que se generan en las redes sociales y los medios de comunicación no se cuelen en el barrio”.

"Estoy muy integrada"

“Yo trabajo como cualquier otra persona y pago mis impuestos”, dice Hafida Bakesou, de 38 años, que llegó al barrio desde Marruecos en 2003. Sus tres hijos –de 14, 9 y 4 años– nacieron en San Cristóbal. “A mí me duele mucho cuando mi hija, la mayor, vuelve del instituto triste porque algún compañero le ha dicho que, por ser musulmana, acabará convirtiéndose en una terrorista”, añade. “Yo estoy muy integrada, hablo con mis hijos en español, no quiero tampoco que olviden el árabe que les he enseñado, pero, por supuesto, quiero que se sientan españoles”.

Más mensajes contra prejuicios y estereotipos en los bares del barrio madrileño

Bakesou, miembro del AMPA del CEIP Azorín –al que asisten sus dos hijos pequeños–, participa activamente en esta campaña, que promueve otras iniciativas como “Conoce a…”, un encuentro vecinal para descubrir a las distintas comunidades que conforman esta zona de Madrid. Uno de estos encuentros se centró en desmontar el tópico que vincula erróneamente a la comunidad árabe, musulmana y marroquí. “No todos los árabes o marroquíes son musulmanes, también puede haber españoles que elijan el Islam como religión. Con esta acción buscábamos también mostrar al resto de vecinos que somos gente normal como ellos, que trabajamos, que algunos tenemos estudios y que, por supuesto, no todos los musulmanes somos malos”, aclara Bakesou.

Trçiptico informativo de la campaña "Conoce a..."

También se han desarrollado encuentros para conocer al colectivo LGTBI+ y a la comunidad gitana. “Estas jornadas se construyen entre todos, no es que los organizadores traigamos a gente e intentemos imponer una verdad absoluta. El objetivo es tender puentes, descubrir aspectos nuevos de otras culturas y colectivos con la aportación de los vecinos y donde todos aprendamos algo”, explica Javier Santos.

Espacio Libre de Tópicos busca también construir una imagen positiva del barrio que rompa con el estereotipo de peligroso. Para ello, han creado el programa San Cris en Colores en la radio comunitaria OMC Radio, en el que vecinas de San Cristóbal informan sobre estas acciones. Con la misma dinámica, publican estas noticias a través de hilos de Twitter bajo el hashtag #SanCrisesMás.

Los responsables de la campaña creen que aún es pronto para valorar la efectividad de estas iniciativas, aunque se muestran contentos por la alta participación de los vecinos y vecinas del barrio.

Espacio Libre de Tópicos es una campaña creada por AMPA del CEIP Azorín, Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, Proyecto RISKA, Casa San Cristóbal, Servicio de Dinamización Vecinal, Hermanas Hospitalarias y vecinas a título individual. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), impulsado por la Fundación Obra Social la Caixa y el Ayuntamiento de Madrid.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!