Una campaña con toboganes, Lenin y besos en la boca: al menos nos hemos reído

Entre las elecciones generales y el 26M, llevamos seis semanas en campaña electoral. El próximo domingo se juntan además las municipales, las europeas y las autonómicas de 12 comunidades, por lo que no es de extrañar que muchos candidatos ya no sepan cómo pedir el voto ni convencer a los ciudadanos. Hemos visto muchos intentos más o menos frustrados durante esta última campaña. Y aunque quizás no tengan la enjundia que estos comicios merecían, al menos sí han proporcionado material para el humor.

1. La resaca de las generales

Tras las elecciones generales, la constitución de las Cortes y los posibles pactos han servido para hacer sátira. Desde la llegada, por debajo de las expectativas, de Vox, al veto a Miquel Iceta como presidente del Senado.

2. Atascos bien. O mal. O bien

Los candidatos del Partido Popular en Madrid han causado cierta consternación con los atascos. Para Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la comunidad, son "una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle está siempre viva". En cambio, José Luis Martínez-Almeida los buscaba para criticarlos. Aunque en una ocasión buscara uno de ellos en la calle Mayor, donde no solo había obras, sino que acudió justo el día en que se habían anunciado una manifestación y una concentración. Eso es trampa.

3. Una campaña limpia

Martínez-Almeida también protagonizó un momento algo surrealista cuando intentó, sin éxito, borrar una pintada con las siglas A.C.A.B. Como todo el mundo sabe, este acrónimo significa all cats are beautiful.

4. First Dates en Más Madrid

La pareja Íñigo Errejón (candidato a la comunidad) y Manuela Carmena (alcaldesa y candidata a la alcaldía) protagonizaron juntos varios actos de la campaña de Más Madrid. La química entre ambos acabó con un beso en la fiesta LGTB+ que organizó la formación en la capital.

5. ¡Que viene Lenin!

Hace cuatro años Esperanza Aguirre advirtió que Carmena quería organizar sóviets en los barrios de Madrid. La ausencia de estos sóviets (¿dónde están, que yo los vea?) no ha amilanado a los críticos de Carmena. En esta ocasión fue Silvia Saavedra, de Ciudadanos, quien mostró una ilustración de Vladimir Lenin durante el debate de los candidatos en Telemadrid. Degún decía, era un póster que un concejal de Carmena tiene en su despacho. Saavedra contestaba así a una pregunta sobre la reducción de la deuda del Ayuntamiento.

6. La bandera de Ciudadanos

Ciudadanos ya había intentado identificar a la izquierda madrileña con la URSS en una lona publicitaria y en un tuit que mostraba una bandera de la comunidad con la última estrella convertida en la hoz y el martillo. Muchos tuiteros alabaron la buena idea que en su opinión había tenido Ciudadanos y otros sustituyeron la última estrella por otros símbolos de Madrid.

7. Colau se entrevista a sí misma

En Barcelona, Colau (que ya se hizo youtuber hace unas semanas) se entrevistó a sí misma en un vídeo de la formación Barcelona en Comú. Esta entrevista se planteaba como una conversación entre la Colau de la Plataforma Antidesahucios de hace unos años y la Colau alcaldesa. "Hemos de continuar el cambio que comenzamos en 2015", dice la política. "Estaré aquí para recordártelo", le advierte la activista. Por otro lado, estamos descartando muy rápido la posibilidad de que en realidad todo se trate de un plan urdido por dos hermanas gemelas, Ada Colau y Ana Colau.

8. Bou y el agua

Josep Bou ha sido el descubrimiento de estas elecciones municipales. El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona tuvo un momento heroico, cuando se subió a un andamio para apagar un fuego, y otro más olvidable, cuando fue al puerto a protestar por el top manta… Un día de lluvia en el que no había ni un solo mantero.

9. "Construyo un tobogan urbano. Sale mal XD"



Cuando llegan las elecciones, los alcaldes se apresuran a terminar sus grandes proyectos urbanísticos. Aunque no siempre salen bien: el 11 de mayo el Ayuntamiento de Estepona (del PP) anunció que cerraba el primer tobogán urbano de España, con sus 38 metros para salvar el desnivel entre dos calles. Este tobogán estaba incluido en las 100 medidas que el Ayuntamiento presentó en mayo de 2018 y tuvo un coste de 28.000 euros. Causó varias lesiones y fue objeto de un buen puñado de memes.

10. Los eslóganes

En algunos municipios los eslóganes no fueron nada afortunados. O quizás fueron demasiado afortunados, según cómo se mire.

11. Monasterio y la zoofilia

No podíamos dejar de mencionar a Rocío Monasterio, candidata de Vox a la comunidad de Madrid que parece obsesionada con el sexo en las escuelas. La política ha sugerido que los niños aprenden zoofilia y fetichismo de pies en clase, pero la realidad es mucho más aburrida: la educación sexual se enseña a adolescentes y no en primaria, y además no incluye las prácticas que sugiere Monasterio.

Básicamente en Madrid hay zoofilia, nitrógeno, okupas que entran en tu casa al bajar a por el pan y el modelo político de Lenin.



Y vosotros, ¿qué tenéis en vuestra ciudad? — Fernando Alcázar🇪🇺 (@feralcazar_) 23 de mayo de 2019 Lo peor de las clases de zoofilia, eran las prácticas. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 23 de mayo de 2019 Nadie:



Absolutamente ningún ser:



Ni un persona en todo el universo:



Rocío Monasterio: Les dicen a nuestros hijos que follen con perros. — Modesto García (@modesto_garcia) 23 de mayo de 2019 Vaya disgustazo tenemos en casa. ¡Que nos ha suspendido la niña Zoofilia!



A su padre no ha salido. Así de claro os lo digo. — Rule (@que_rule) 23 de mayo de 2019

