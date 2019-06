Qué significan las banderas LGTBIQ que colgó el Congreso de Ciudad de México

Google Plus

Siete banderas que representan el orgullo y la diversidad sexual lucen en uno de los edificios del Zócalo de Ciudad de México. El congreso local decidió colocarlas en la fachada de su edificio para sumarse a la visibilización de la comunidad LGTBIQ en el mes de la diversidad sexual y previo a que se celebre la 41 Marcha del Orgullo que se llevará a cabo el 29 de junio en la capital mexicana.

Kenji Pacheco, coordinador general de este evento, dice a Verne que se trata de un reconocimiento importante de parte del poder legislativo de Ciudad de México. “Esperamos que los legisladores se comprometan a garantizar y hacer respetar los derechos de todas las poblaciones LGTBIQ”, dice vía telefónica.

Para Luis Guzmán, activista y presidente del consejo consultivo de la asociación Codise, señala que es un paso importante que se da en la capital, pero falta aún que se sumen otros Estados de México. “Es parte de cambiar la percepción”, dice vía telefónica. “Esperamos que los Estados no retrasen el reconocimiento a nuestros derechos”, indica.

Todos estos grupos han sufrido de abusos y discriminación y muchas veces han sido asesinados por sus preferencias. De acuerdo con datos del legislativo de Ciudad de México, en los últimos seis años fueron asesinadas 209 mujeres trans, 158 hombres homosexuales, seis hombres bisexuales y tres mujeres lesbianas. Además, en los últimos seis meses 28 personas han perdido la vida por razones de odio.

¿A qué comunidades representan cada una de esas banderas? Como explicamos en este artículo de Verne, la bandera LGBTI fue creada a finales de los años setenta por el estadounidense Gilbert Baker. Tiene seis colores y representa el orgullo de todas las comunidades. “Todos los que no somos heterosexuales o tenemos una identidad de género no normativa tenemos características que nos hacen diferentes”, precisa Guzmán.

Con ayuda de ambos activistas y del sitio de la activista estadounidense Casey Hoke, explicamos el significado de cada una de ellas. Las ordenamos de izquierda a derecha.

1. Orgullo lésbico

Conformada por siete tonos de rosa, blanco y marrón. Tuvo su primera aparición en el blog The Lesbian Life en 2010, aunque se le había colocado una marca de pintalabios en la esquina que posteriormente fue eliminada. Se desconoce la autoría de este diseño.

2. Orgullo bisexual

Diseñada por Michael Page en 1998. son tres franjas fucsia, morado y azul oscuro. El tono rosado representa la atracción al mismo sexo, el azul la atracción a otro sexo y el morado a ambos.

3. Orgullo trans

Diseñada por la estadounidense transgénero Mónica Helms en 1999. Son dos franjas de color azul claro, dos de rosa claro y una blanca. Según su propia creadora se trata del color en que tradicionalmente se viste a los niños y niñas de acuerdo a su género, mientras que la franja blanca representa neutralidad.

4. Orgullo pansexual

Según Ortiz, se trata de las personas que sienten atracción a otras sin importar su género, orientación o ideología. Tiene tres franjas: rosa, azul y amarillo, que representa a hombres mujeres y a las personas de género no binario. Se desconoce el autor de esta bandera.

5. Orgullo intersexual

Representa a las personas cuyas características físicas no son enteramente de un sexo. Fue creada por la organización Intersex Human Rights de Australia en 2013. De acuerdo con los miembros de esta agrupación, los colores amarillo y púrpura describen la intersexualidad.

6. Orgullo queer

También conocidos como el género no binario. Con esta bandera se identifican las personas que no se asumen con una identidad de género, mientras que su vestimenta tampoco corresponde a lo establecido tradicionalmente para cada género según la heteronormatividad. Fue creada en 2010 por la diseñadora Marilyn Roxie. Se compone de los colores lavanda, que representan los géneros binarios (hombre y mujer), blanco que representa la neutralidad y verde olivo para representar a quienes no se asumen en la representación de hombre o mujer.

