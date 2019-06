De Murcia a 'The New York Times': cómo Charo se ha convertido en un icono de la cultura pop

"Gracias al cielo por Charo", clamaba este 22 de junio The New York Times para celebrar con un extenso reportaje a la murciana de oro. El público estadounidense lleva décadas hipnotizado con la melena rubia, los eternos volantes y la guitarra flamenca de esta actriz y cantante sin que la España actual apenas se percate de su éxito. Es algo casi inexplicable, porque no hay hito de la cultura pop por el que no haya paseado su surrealismo latino.

Si las grandes estrellas del entretenimiento aspiran a lograr un EGOT (ganar el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony), Charo se ha hecho con el equivalente EGOT para las celebridades a las que nunca dan premios: Los Simpson, Oprah, Saturday Night Live y, ahora, The New York Times.

Esta mujer, que llevó el flamenco para turistas a los espectáculos de Las Vegas y compartía fiestas con Elvis Presley, Ray Charles y el político Henry Kissinger, tiene el honor de ser una de los pocos españoles en aparecer con la familia Simpson. Como Javier Bardem, Plácido Domingo y Ferrán Adriá. Ella lo hizo en la temporada 13, estrenada en 2002. "Mi nombre es Charrrro y muevo mis maracas", dice sobre un escenario. Si el personaje no pronuncia bien su propio nombre artístico es porque no se dobló ella misma.

Porque la murciana ha logrado trascender generaciones y también es popular entre los espectadores más jóvenes. Por ejemplo, es fuente de inspiración de los concursantes del reality RuPaul's Drag Race, que eligen travestirse en ella.

Diva de las de antes en Mira quien baila

Ella, que siempre ha sabido jugar sus cartas, cumple con diligencia los mandamientos de las grandes divas de antes. Nació en Molina de Segura en algún momento entre 1941 y 1951, pero se ha encargado personalmente de difuminar la fecha exacta. También es de las que no necesita de apellidos para ser conocida. Y, como vas a comprobar a continuación, es muy muy conocida en Estados Unidos.

A cada entrevista le suma un nuevo elemento a su racial nombre. María del Rosario Pilar Lorenza Emilia Eugenia Martínez Molina Baeza De La Osa Rasten, le contó que que se llamaba a la periodista del diario neoyorquino, Jolie Kerr.

También apareció en 2017 con sus maracas, perpetuando estereotipos, en la temporada 24 de Dancing with the Stars, la edición estadounidense de Mira quién baila. Fue eliminada en el tercer programa, a pesar de darlo todo en los vídeos de relleno previos a las actuaciones en directo.

Mi casa es la tuya, Oprah

Oprah le dedicó en 2014 un programa entero en su propio canal de televisión, OWN. Where are they now? es un formato similar al de las entrevistas de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

Charo enseñó su ostentosa casa, "que es muy española", y le contó que solía tener un toro de mascota. Y que Jennifer Lopez era la única de sus vecinos a la que no le molestaba el asunto. A pesar de ser tan amante del oro y del brillo, su hogar está menos recargado de lo que podría imaginarse.

Confesiones con Larry King

Además, se sentó con otro legendario entrevistador como Larry King en 2017 para su programa de Netflix. Allí le explicó el origen del cuchi cuchi, la expresión que ha convertido en su marca personal. Era la forma cariñosa y abreviada de llamar a su perro (Cuchillo).

En una de sus primeras apariciones televisivas en los 60, nada menos que con el pionero del género late night Johnny Carson, no tuvo más remedio que contestar con ese cuchi cuchi a las preguntas del presentador. En esos momentos, no tenía ni idea de inglés, comentaba a King con un profundo acento español que apenas ha mejorado con el paso de los años.

En la edad de oro de la tele

Charo llegó a Estados Unidos siendo la joven o muy joven (no sabemos) esposa de Xavier Cugat. Él era ese músico hispano-cubano que triunfaba con sus espectáculos en la televisión y en Las Vegas, donde actuaba en los hoteles más legendarios, como el Caesars Palace y The Venetian. Según la española, se casaron para que ella pudiera obtener el permiso de residencia y de trabajo en el templo del juego.

En poco tiempo, ella se hizo famosa por derecho propio. Empezó a compartir escenario con la realeza del prime time televisivo en un momento en el que el entretenimiento era un menú gourmet al alcance de todos: Cher, Sammy Davis Jr, Carole Burnett y Dean Martin.

Prueba de su éxito es la cantidad de personas que han imitado a la española, además de los concursantes del programa de RuPaul. La actriz Maya Rudolph lo ha hecho en Saturday Night Live. La propia Carol Burnett fue la pionera, en su programa de humor, a principios de los 70.

Una más en Vacaciones en el mar

Por alguna razón, quizá su luminoso exotismo, su presencia encajaba en Vacaciones en el mar, en la que apareció más de diez veces durante los 70 y 80. En este vídeo aparece interpretando la sintonía kitsch de la serie.

A la conquista del público joven

Han pasado los años y Charo sigue siendo un icono pop. También para las nuevas generaciones, con más de 65.000 seguidores en Instagram. Lo ha logrado gracias a cameos como el de Sharknado 5, en la que interpreta a la reina de Inglaterra. Sin duda sigue aprovechando por el bien de la comedia su pésimo acento en inglés.

