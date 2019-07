Confesiones de trabajadores de hoteles: todo lo que odian de ti

En España hay, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en torno a 16.000 hoteles. En julio de 2018, en ellos trabajaban 275.000 personas. Son kellys, recepcionistas y camareros que lidian con los millones de turistas españoles y extranjeros que se ponen las botas en el bufé libre, dejan la habitación como si hubiera pasado un huracán y no encuentran la clave del wifi en ningún lado. Aunque esté en la puerta de la habitación.

Hemos creado un grupo de WhatsApp con 18 trabajadores de hoteles para que se desahoguen, igual que hicimos con camareros, tatuadores, enfermeras o libreros. Son de varias comunidades autónomas distintas. Y de diferentes edades. Además, están representados varios puestos de trabajo de un hotel. Desde el dueño al botones, pasando por kellys, recepcionistas y camareros. Esto es lo que más les molesta que hagamos cuando visitamos sus establecimientos.

Desventuras del ‘check in’ y el ‘check out’

Me sienta faaaataaaaal cuando les pides la documentación y te dicen que ya han estado en un hotel de la cadena. En Kuala Lumpur. Que busques, que sus datos ya están. Pues no.

Preguntas y dudas fantásticas

Cuando bajan indignados porque no tienen luz en la habitación y no han metido la llave en el cajetín 😑

Yo: No sé, aquí no hay habitaciones.

Frases que escuchan a todas horas

La frase: “Ya he pagado por internet. ¿No me cobrarás dos veces, no?”.

Artimañas para ahorrarse unos euros

Obsesionados con el wifi

Me acuerdo una vez que se fue la luz. La gente no se quejaba por la luz de las lámparas, sino por el wifi. ¡¡¡Alucinante!!!

Cuidado con la limpieza

Me sienta muy mal cuando vienen a recepción a quejarse de que nadie les ha limpiado la habitación pero se han dejado ellos puesto el "no molestar" en la puerta…

Hay muchos que se quejan de que no les has dejado toallas y luego tienen un montón en el baño que no habían visto. Si es que no buscan.