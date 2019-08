El restaurante en el que Pedro Sánchez se comió "una pizza cojonuda" lanza la pizza 'Cojonuda'

Google Plus

El 24 de diciembre de 2010, Pedro Sánchez fue con sus amigos al restaurante italiano Luna Rossa, en Madrid. Y se comieron "una pizza cojonuda". Lo sabemos con tanto lujo de detalle porque él mismo lo contó en su cuenta de Twitter.

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2010

Casi nueve años después, la pizzería Luna Rossa ha añadido a su carta la pizza Cojonuda. "No es la pizza que se comió Pedro Sánchez porque no sabemos qué pizza es esa. Fue hace nueve años y no lo recordamos. Pero pensamos que era buena idea nombrar a una pizza por ese tuit tan famoso", cuenta a Verne por teléfono Ana Hernández, responsable de comunicación del restaurante italiano.

La pizza Cojonuda está hecha con mozzarella fresca, albahaca, spianata picante calabresa (un tipo de salami), setas boletus y gorgonzola. "La añadimos a la carta en junio, a la vez que otras pizzas y platos nuevos", comentan desde el restaurante italiano.

La responsable de que Twitter se enterase de esta ocurrencia de Luna Rossa es Marta Narváez, una gaditana de 22 años que el 28 de julio estaba de vacaciones en Madrid. Publicó una foto de la carta en Twitter, citando el tuit de Sánchez, y una imagen de la pizza Cojonuda. Su tuit se ha compartido más de 3.500 veces en cuatro días de publicación.

"Soy bastante fan de los memes de Twitter, así que estoy enterada de los tuits antiguos de Pedro Sánchez. Y por supuesto del de la pizza cojonuda, así que decidí ir a cenar con mi pareja a Luna Rossa por las risas. A ver de qué iba eso y si las pizzas eran tan buenas. Cuando encontré la Cojonuda me quedé atónita. No me lo podía creer", dice Narváez a Verne por mensaje privado. Asefura que la pizza estaba "cojonuda".

El tuit de Pedro Sánchez, en el que menciona al restaurante, lleva más de 35.000 retuits desde 2010. "No vienen más clientes por ese mensaje. El restaurante lleva abierto 25 años y tiene una clientela muy fiel. Pero sí hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que nos preguntan si somos la pizzería que mencionó Pedro Sánchez. Nos hacen muchas bromas sobre el tema", añaden desde el restaurante.

La idea de llamar "cojonuda" a una pizza fue de la propietaria del negocio, Anna Carla Zucchini. "Está muy agradecida por aquel mensaje de Pedro Sánchez. Es una anécdota divertida y pensó que tendría su punto hacerle un homenaje en la carta". Y ya que le gustó tanto una pizza de Luna Rossa, ¿sigue yendo Pedro Sánchez al restaurante? "No te lo puedo decir", contesta Hernández.

Los tuits de Pedro Sánchez, patrimonio de Twitter

Antes de ser presidente del Gobierno, antes de ser secretario general del PSOE, Twitter era una red social diferente para Pedro Sánchez. Ahora lanza mensajes oficiales, de contenido político o social. En 2009, cuando era un diputado poco conocido, usaba esta red social de forma más familiar. Había faltas de ortografía, escribía omitiendo algunas letras, contaba su día a día... Y toda esa actividad sigue en su cuenta.

Algunos políticos borran su huella digital antes de dar el salto a la primera línea. O incluso eliminan su cuenta y abren una nueva. Sánchez conserva sus tuits antiguos. Descontextualizados, no parecen propios de la cuenta de un presidente del Gobierno. Pero aún faltaba mucho tiempo para que apareciese en los telediarios.

Todos esos tuits son conocidísimos (y usadísimos) por el resto de usuarios españoles de esta red social. Suelen reaparecer en las noches electorales. Si le ha ido mal al PSOE, resucitan unos, y si le ha ido mal, resucitan otros.

