Este vídeo muestra la forma perfecta de bajar de un avión

El momento de bajarse de un avión, en especial tras un vuelo largo, es el momento de tomar una decisión: intentar salir lo antes posible de la cabina o, si no hay prisa, esperar sentado a que el resto de pasajeros lo haga para evitar el caos del pasillo. Pocas veces el proceso es tan sencillo como puede verse en este timelapse grabado por Louise Vadeboncoeur, una asistente de vuelo interno de la aerolínea canadiense WestJet.

El vídeo, publicado a finales de julio por la cuenta de Twitter Tom Podolec Aviation, volvió a compartirse el domingo 11 de agosto en Imgur y suma más de 660.000 reproducciones en sus tres primeros días en esta web.

Como se puede ver en la grabación, nadie se levanta antes de tiempo. Por eso no se genera esta larga cola de gente esperando de pie durante minutos y minutos. Tampoco hay nadie intentando bajar su maleta del compartimento superior a riesgo de abrir la cabeza a alguien con ella. La circulación del pasillo es civilizada y ejemplar, cumpliendo con el tópico relacionado con los canadienses.

Más que su nacionalidad, lo que influye en este respetuoso orden es el hecho de que estos pasajeros toman ese vuelo de forma frecuente. Son trabajadores de plataformas petrolíferas que van y vuelven de Fort McMurray a Calgary, cuenta Louise Vadeboncoeur a CNN.

"Cada vez que les veo, me estalla la cabeza. Por eso decidí grabarlos. Aunque vuelen todo el tiempo, no me explico cómo logran saber que esta sería la manera perfecta de desembarcar en un mundo perfecto", dice la autora del vídeo.

Lo que Vadeboncoeur explica es que no hay una fórmula secreta que aplicar a este tipo de procesos. Generalmente, los asistentes de vuelo no intervienen, salvo cuando tienen que asistir a una persona en concreto, y dejan que los pasajeros decidan por sí mismos cómo deben bajar del avión. "Casi siempre es caótico, con gente intentando salir lo antes posible", comenta en CNN.

