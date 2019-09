La historia de Caroline Calloway, la falsa 'influencer' que ha enganchado a internet

Caroline Calloway, una influencer de 27 años con casi 800.000 seguidores en Instagram, es la protagonista de uno de los asuntos más comentados en internet en los últimos días. El motivo es el artículo de la revista digital The Cut que ha escrito una antigua amiga, Natalie Beach, relatando su relación tóxica y desvelando la realidad tras los idílicos posts en la red social. El hecho de que la propia Calloway haya dado su visto bueno al escrito días antes de su publicación ha disparado el interés por este culebrón.

El texto publicado el 10 de septiembre de 2019 cuenta la historia de Caroline Calloway, una chica que disfruta de una posición acomodada y que se construye una falsa vida en redes sociales. A su lado está Natalie Beach, una aspirante a escritora de origen humilde con problemas de inseguridad que se convierte en una asistente personal más que en una amiga.

Es Beach quien cuenta todo lo ocurrido en el ensayo Yo era Caroline Calloway. Siete años después de haber conocido a la célebre estrella de Instagram, estoy preparada para contar mi parte de la historia.

El hilo de Reddit centrado en él acumula más de 6.000 comentarios en sus primeros 10 días de publicación. Según la herramienta de medición CrowdTangle, el artículo se ha compartido miles de veces en redes. Las 500 publicaciones más exitosas han generado 66.500 reacciones y ha aparecido en el feed de más de 28 millones de usuarios.

Ambas se conocieron en 2012, en clase de literatura creativa en la Universidad de Nueva York. Ambas tenían 20 años y Calloway todavía no era conocida en Instagram. "Caroline entregaba ensayos personales sobre rupturas amorosas e internados, tenía pestañas de seda y usaba suéteres de cachemir sin sujetador. Parecía una adulta, alguien que iba por delante y que se había construido una vida independiente", cuenta Beach en su relato. En él, explica que se sintió atraída por la acomodada vida y la confianza en sí misma que mostraba su nueva amiga, a quien veía como un interesante material sobre el que escribir.

Beach comenzó en 2013 a ser la fotógrafa de Calloway para su cuenta de Instagram y la persona que editaba los textos que acompañaban a las imágenes. Era una forma de compensar los viajes y experiencias juntas que solo una de las dos podía pagar. Hacían varias fotos en una misma tarde, con cambio de ropa incluido, que servían para publicar mensajes durante varios días.

La cuenta de Calloway se hizo popular en 2015, mientras mostraba su día a día en la Universidad de Cambridge en Reino Unido, donde se formaba en el campo de Historia del Arte. Meses después, ya tenía un contrato millonario sobre la mesa para escribir un libro de memorias que nunca llegó a materializarse.

En ese tiempo, en que llegó el contrato editorial, las vidas de las dos amigas se habían separado. Una vivía en Europa mientras su fama crecía en el mundo virtual y la otra intentaba sobrevivir en Nueva York con trabajos precarios.

Para cumplir con los plazos de entrega, Calloway llamó a su amiga para que le ayudara a escribir el libro. Cuando Beach acudió en su ayuda, encontró a una chica que no llevaba una vida funcional y que sufría de problemas de abuso de alcohol y pastillas. Nada de lo que mostraba en su vida virtual era cierto.

La influencer le confesó que su éxito en redes se debía a que desde el principio "había comprado decenas de miles de seguidores", relata Beach en su artículo. Su amiga era por tanto alguien incapaz de escribir un libro. Así que intentó sin éxito completarlo por ella, pero no puedo hacerlo al no tener contacto directo con la editorial.

"Mi participación no fue reconocida, ya que todo el gancho comercial se basaba en que Caroline era una chica ingenua, de las que no tienen colaboradores explotados en las profundidades de Brooklyn que apenas tiempo para dormir. Sabía que mi trabajo era estar presente pero invisible, pero aún así me dolía enterarme de oídas sobre las reuniones y las páginas que había escrito a medias. ¿Pero cómo podría quejarme?", recuerda Beach en su ensayo. Los desprecios continuos que recibía de su amiga le recordaban que ambas pertenecían a universos diferentes, explica.



Al ser incapaz de terminar el libro, la influencer contrajo una enorme deuda por ese adelanto con varias editoriales y durante años dejó prácticamente de publicar contenido en la red social.

Las reacciones en Twitter al ensayo de The Cut han alimentado la popularidad del artículo.

The Caroline Calloway essay is a great example of how the best way to write about your personal drama that happens at age 23 is to wait 7 years — Katie Notopoulos (@katienotopoulos) September 11, 2019

"En ensayo sobre Caroline Calloway es in ejemplo perfecto de cómo la mejor forma de escribir tu drama personal de los 23 años es esperar siete años para contarlo".

Me one hour ago: I don’t really know who Caroline Calloway is and I don’t really care

Me after reading this: https://t.co/XLv1PMOW20 pic.twitter.com/mpABuoPVJQ — Gabriella Paiella (@GMPaiella) September 10, 2019

Yo hace una hora: No sé quién es Caroline Calloway y no me importa.

Yo después de leer este artículo:

Live footage of everyone on Twitter reading the Caroline Calloway story: pic.twitter.com/vOZ6rR67vM — Ellie Hall (@ellievhall) September 11, 2019

"Conexión en directo de todo el mundo en Twitter leyendo la historia de Caroline Calloway".