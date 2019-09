¿Donar a Notre Dame o al Amazonas? Martínez Almeida va a Telemadrid a que lo examinen los niños

Google Plus

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudió el pasado domingo al programa de Telemadrid La vuelta al cole, donde niños y niñas plantean preguntas a personajes conocidos sobre distintos temas. Aquí puede verse completo.



Este lunes, varios fragmentos del programa han recibido especial atención en las redes sociales por las peculiares respuestas que ha ofrecido el alcalde.



“¿Si pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde sería? ¿A la catedral de Notre Dame o a salvar el Amazonas?”. La respuesta de Almeida es contundente: a la catedral de Notre Dame. Ante la sorpresa de los niños - que con gestos de sorpresa defienden que el Amazonas es "el pulmón del mundo"- el alcalde no se amedrenta y justifica su elección: “Notre Dame es un símbolo de Europa (...) De las mejores cosas que nos ha pasado en España es haber ingresado en la Unión Europea”.

Esta respuesta ha sido una de las más comentadas en redes sociales. Incluso la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha compartido su opinión sobre el tema.

Otro de los clips que ha recibido mucha atención es el vídeo del momento en el que habla sobre las que son, según su visión, las diferencias entre la izquierda y la derecha política. Mientras que de la derecha sostiene que ofrece todos los medios para que la gente pueda llegar a ser aquello que quiere, de la izquierda dice que “va a querer decidir por vosotros”.

Nivel de inglés



El alcalde de Madrid también se tuvo que enfrentar a una prueba de inglés que logró pasar con buena nota. Los alumnos le preguntaron sobre su opinión de las noticias falsas, a lo que tenía que contestar “in English, please”. Su extensa respuesta - en la que decía que las noticias falsas son un peligro para la democracia - levantó el aplauso de unos alumnos que no confiaban en que Almeida tuviera tan buen nivel. “Esperaba que supiera inglés pero no tanto, no creía que lo iba a pronunciar tan bien”, decía Daniella, una de las niñas que participa en el programa.



* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!