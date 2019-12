La duda que los fans de 'Los Sims' llevan años intentando resolver: qué ha pasado con Elvira Lápida

Google Plus

Las posibilidades de juego en Los Sims para PC son infinitas. Puedes hacer tu propia familia -y crearte a la pareja de tus sueños- o elegir una de las que vienen ya prefabricadas. Una de estas familias prediseñadas es la de los Lápida. En cada una de las entregas del juego, podemos ver cómo los miembros de esta familia varían, y en Los Sims 2, Elvira Lápida desaparece. Este hecho ha alimentado todo tipo de teorías conspiratorias y fanfics (ficción creada por los seguidores) entre los fans a lo largo de los años. Una de estas teorías que corre por la red desde hace años, y ha sido transformada en un hilo de Twitter por la usuaria @soulfrommars_, ha logrado acumular más de 18.000 retuits desde el día 24 de noviembre.

Cualquiera que haya jugado a Los Sims los conoce.

Sin duda los Lápida son la familia más famosa y prestigiosas de la saga, apareciendo en todos los juegos. Lo que no mucha gente conoce es el misterio que los rodea y la extraña desaparición de Elvira Lápida.



⬇️ Dentro hilo ⬇️ pic.twitter.com/zvaWixyxTi — maría; (@soulfrommars_) November 24, 2019

Antes de enumerar las distintas tramas imaginadas, que bien valdrían para hacer una serie con más episodios que CSI Miami, hay que tener en cuenta quiénes forman la familia de los Lápida. Los cambios que han sufrido han dado pie a todo tipo de teorías de los fans.

Esta unidad familiar, de aspecto gótico y bien posicionada económicamente, ha estado presente desde las primeras entregas de la saga. En la primera edición de Los Sims ya les podíamos encontrar como un matrimonio compuesto por Elvira y Homero, con una hija llamada Casandra. En Los Sims 2, ubicados 25 años después, Homero es un anciano que comparte casa en el barrio de Vista Gentil junto a su hija Casandra -ya adulta- y otro hijo de la pareja nacido en este tiempo, llamado Alejandro. Pero ¿y Elvira? No vive junto a ellos, ha desaparecido en misteriosas circunstancias.

En Los Sims 3 podemos ver cómo se produce un salto temporal. Elvira y Homero ni son un matrimonio ni comparten unidad familiar. Ambos son todavía niños que viven con sus padres y mantienen una simple relación de amistad. Sin embargo, en esta misma entrega, hay un fantasma pululando por la zona con el nombre de Elvira Lápida. Este Sim tiene un aspecto diferente, es rubia y no morena con vestido rojo como es tradicionalmente representado el personaje, y ha levantado todo tipo de incógnitas. En Los Sims 4, Los Lápida vuelven a ser una familia: viven juntos Elvira, Homero y sus dos hijos. Esto ha hecho que muchos fans sostengan que esta última entrega está ubicada en una realidad alternativa.

Las distintas teorías

La desaparición de Elvira Lápida en Los Sims 2 es el punto clave que alimenta todo tipo de teorías. Ciñéndonos a lo que conocemos estrictamente por el juego, este personaje fue visto por última vez en la azotea de su vecino Juan Tenorio mirando por el telescopio. Cuando los Sims pasan mucho tiempo observando el espacio a través de este objeto corren el riesgo de ser abducidos por ovnis.

Elvira Lápida en los momentos previos a su desaparición mirando por el telescopio con Juan Tenorio.

Las pistas que indican que la desaparición de Elvira está relacionada con un suceso paranormal se confirman en Los Sims 2 para PSP, donde ella misma confiesa que “está huyendo porque fue abducida por los extraterrestres”.

Sin embargo, para muchos fans estos hechos no arrojan una explicación suficiente. En páginas como The Sims Wiki -donde hay un post inmenso de teorías alrededor de este suceso- o Reddit, los seguidores han ido compartiendo sus ideas al creer que hay una motivación más (aún no desvelada) detrás de la desaparición.

Las teorías son de lo más diversas. Por ejemplo, en The Sims Wiki (la enciclopedia colaborativa sobre el juego creada por los fans) un usuario ha llegado a afirmar que Elvira sabía que era un personaje controlado por un jugador y que, al querer contárselo a otros Sims y “liberarles”, fue raptada y le borraron todos sus recuerdos. Otro fan sostiene que en realidad la culpable fue su hija Casandra ya que -siempre según su teoría- quería tener contacto con los aliens y su madre tuvo que salvarla yendo ella.

Algunos fans han aprovechado todo el misterio que rodea a este caso para hacer fanfics explicando su punto de vista sobre cómo se desarrolló la historia:

El hilo de Twitter

Una de las teorías más extendidas es la que se recoge en el hilo que se ha popularizado estos últimos días de la usuaria @soulfrommars_. En él, se sostiene que la desaparición fue orquestada por su vecino Juan Tenorio y sus compañeras de piso: las hermanas Caliente, Mina y Nina. ¿El motivo? Quedarse con la inmensa fortuna que acumulan Los Lápida. Esta idea, de la que ya se habló en un post de Buzzfeed, se apoya en varios puntos: Juan Tenorio fue visto con ella por última vez y terminó liado con su hija Casandra, las hermanas Caliente tienen antepasados alienígenas, Mina intentó conquistar al marido de Elvira…

Todo esto conforma una extraña red de coincidencias que ha sustentado la idea de la conspiración. María Sánchez, autora del hilo, es consciente de que la realidad aún no ha sido desvelada. “Realmente es una teoría. Aunque es muy clara desde mi punto de vista, nunca ha sido confirmada por los propios creadores del juego”, afirma ella misma a Verne por mensaje directo.

El árbol genealógico de las hermanas Caliente en 'Los Sims 2' revela que tienen antepasados alienígenas.

Maxis (desarrolladores del juego) publicó una entrevista en la web de Los Sims 2 en la que el personaje de Elvira respondía a cuestiones de los fans y trataba de desvelar algunas de las incógnitas que había entorno a su desaparición. La respuesta que ella misma ofreció implica directamente a las hermanas Caliente.

“Creo que alguien envió a Mina a la ciudad especialmente para alejar a Homero de mí. Sé que él es un genio (desarrolló el elixir de la vida, que permitía rejuvenecer a los personajes) y su trabajo es importante para mucha gente… Tal vez pensaban que yo era una distracción y creían que alejándome del amor de mi vida le dejaría hacer su trabajo”, comentó la desaparecida.

Sin embargo, otras ideas que también aparecen en el hilo -como que la Elvira del barrio de las Rarezas se trataba de un clon al no tener recuerdos- quedan directamente descartadas. En la misma entrevista, Elvira aclaraba que “no he podido recordar nada durante meses tras la abducción”. Y añadía: “He escuchado los rumores de que hay un clon y hasta donde yo sé son falsos... Aunque apuesto a que mi doble no es tan linda”.

La pantalla de inicio del barrio Las Rarezas sostiene que los vecinos han visto a Elvira Lápida por la zona.

El misterio continúa

Una parte de los fans sostiene que toda esta historia de la desaparición nace motivada porque los creadores tuvieron un fallo al eliminar a Elvira durante las fases de desarrollo de Los Sims 2. Verne se ha puesto en contacto con Maxis para confirmarlo, todavía sin respuesta.

Entonces, ¿hay una toda una trama pensada detrás de la desaparición de Elvira Lápida? Aún comprobado que fue abducida por los ovnis, las circunstancias que rodearon a este suceso probablemente sigan siendo un misterio durante mucho tiempo. No podemos saber con certeza qué ocurrió y es por esto que Los Lápida se han convertido en una de las familias más populares de Los Sims.

Este tipo de teorías no son algo nuevo entre los seguidores de diferentes videojuegos, series y películas. Por mencionar solo alguna de ellas, hay quien dice que Jar Jar Binks es un sith en Stars Wars, quien cree que el inspector Gadget es un androide programado para creer que es el tío de Penny o que Mr. Bean fue un niño salvaje, algo que explicaría su carácter infantil. Las incógnitas que rodean a las distintas tramas les dan una segunda vida, en la que los fans hacen de guionistas.

En los cartones de leche que consumían Los Sims se podía ver un cartel en el que Elvira figura como desaparecida.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!