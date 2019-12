El rey del TikTok español es un fotógrafo catalán

A principios de año “no tenía la aplicación instalada en el móvil”, pero actualmente Jordi Puig - conocido como @jordi.koalitic - es uno de los usuarios más populares en TikTok España. Según datos de la propia plataforma, su perfil (creado en julio) ha sido el que más crecimiento ha experimentado en 2019. En sus vídeos, este fotógrafo catalán de 27 años muestra cómo es el making off de sus originales instantáneas. A 26 de diciembre, fecha de publicación de este artículo, acumula 9,4 millones de seguidores.

Puig empezó subiendo sus fotografías a Instagram -donde actualmente acumula 1,8 millones de seguidores- hace cuatro años. En esta red social, además compartía vídeos en los que mostraba cómo para realizarlas utilizaba materiales muy sencillos. “El post que hizo que todo empezara a viralizarse fue uno en el que subí unas fotos que había hecho con botellas de agua. La gente empatiza mucho porque hago mi trabajo con objetos asequibles que son aptos para todo el mundo”, cuenta el creador a Verne por teléfono.

Resumen del primer año de TikTok facilitado por la plataforma.

Estos making offs que compartía en Instagram empezaron a ser subidos por otros perfiles ajenos a él a TikTok. “Unos amigos me pasaron vídeos muy compartidos de gente usando mi contenido. De ahí me decidí a abrirme mi propio perfil y subirlos yo”, explica. Como Puig ya era conocido en Instagram, desde el principio logró que su trabajo se viralizase en TikTok. Uno de sus vídeos más populares en la plataforma acumula ya 9,8 millones de 'me gustas'.

Aunque se ha hecho famoso por la fotografía, este creador afirma que antes “era más un hobbie”. Puig estudió Comunicación Audiovisual porque quería dedicarse al cine y al vídeo. Tras hacer trabajos como freelance, se dio cuenta de que en realidad lo que más disfrutaba haciendo era dirección de fotografía. En un principio, comenzó retratando paisajes pero su estilo fue cambiando al darse cuenta de que “estaba obligado a viajar mucho y no podía, así que empecé a hacer fotos cerca de mi casa”.

Las ideas para realizar sus instantáneas “nacen del menos es más, a veces con pocas cosas puedes hacer una foto épica”. El creador suele emplear un día en ellas: la mañana en comprar los materiales y la tarde para hacer la sesión. Aunque en sus vídeos sea habitual ver a varias personas ayudándole, el equipo fijo realmente está formado por él y su hermano mellizo Arnau. El resto varía en función del día y suele tirar de amigos. Una vez hechas las fotografías, utiliza Adobe Lightroom -y algo de Photoshop- para editarlas.

Aunque ahora sea más conocido gracias a TikTok, Puig ya tenía su propia productora llamada Koalitic Visuals junto a su hermano Arnau. Con ella, han realizado videoclips para diferentes artistas como por ejemplo el conocido rapero Rapsuskein. Sin embargo, el creador admite que “con las redes sociales nos ha crecido mucho el trabajo, y ahora hacemos más trabajo de fotografía”.

La viralidad que ha ido obteniendo hace que la gente reconozca fácilmente su trabajo. Según cuenta, en una ocasión estaba en Doha haciendo unas fotos cuando se acercó a una pareja conjuntada para pedirles que le hicieran de modelos. “Les enseñé mi Instagram y me conocían. La gente nos dice “Ostras, ¡eso yo lo he visto!”. Esas cosas me suceden a menudo, e incluso en Japón también me pasó”, dice Puig.

Sus planes para el futuro se centran en hacer una fotografía más conceptual. “Quiero empezar a hacer más crítica social sobre temáticas que siempre he querido expresar, como por ejemplo el cambio climático”, explica. Puig además ha empezado a mostrar de una manera más extensa cómo realiza su trabajo gracias a los vídeos que sube desde octubre a su canal de YouTube. En él, también planea “hacer un contenido diferente, más personal, para que la gente conozca más cosas sobre mí porque soy un poco anónimo en otras redes sociales”.

