14 titulares españoles de 2019 que parecen inocentadas (pero son reales)

En 2019 se ha seguido hablando mucho de bulos y fake news, noticias que parecían reales pero que resultaban ser falsas. En Verne, como cada Día de los Inocentes desde 2016, te ofrecemos lo contrario: noticias que parecen falsas, pero que son reales y que han ocurrido en España a lo largo de este año.

1.

A cuatro amigos de la localidad de Barrieros (Luego) se les ocurrió este verano que la mejor forma de comenzar la despedida de soltero de un amigo era... fingiendo el secuestro del novio. Con lo que no contaban es con que una vecina los vería en el peor momento posible: mientras metían al novio en el maletero. Y avisó a la policía de que cuatro hombres, repartidos en dos vehículos, habían secuestrado a un hombre. "La alertante, además de explicar lo que había observado, aportó los modelos, colores y placas de matrícula", explicaba La voz de Galicia, que se hizo eco de la noticia. Cuando los agentes los identificaron y descubrieron que se trataba de una despedida de soltero, según cuenta el diario gallego, "los integrantes de la despedida y el novio continuaron con el plan previsto".

2.

¿Qué hay mejor para un negocio que controlar tanto la oferta como la demanda? El pasado febrero, un cerrajero de Alcorcón, en Madrid, fue detenido después de bloquear más de 25 cerraduras con pegamento fuerte. "Los policías veían muy raro que en algunas de las puertas violentadas siempre aparecía la misma pegatina ofreciendo servicios de cerrajería las 24 horas del día", explicaba la noticia publicada por EL PAÍS tras la detención. Las pruebas no pudieron ser más obvias: lo pillaron con dos botes de pegamento y un rollo de pegatinas comerciales de su negocio.

3.

Primero, lo más importante: la joven está viva. Y bien. Acudió al centro de salud de su localidad –Arrecife, en Lanzarote– por un dolor en el costado este diciembre. "La verdad es que me atendieron muy bien, a pesar de esperar unas tres horas. Eso no es raro, porque es lo habitual", explicaba la afectada a la cadena SER de Lanzarote. "Mi sorpresa es cuando llego a casa y me pongo a mirar el informe médico, donde pone que el motivo del alta es por fallecimiento. ¡Qué fuerte! Así va la Sanidad", contaba. Lo más grave del caso, en esta ocasión, fue un error de redacción del informe.

Cadena SER Lanzarote

4.

En España la edad mínima para sacarse el carnet de conducir son los 18, por lo que llevar un coche con 15 años es delito. Pero la situación puede empeorar: en este caso, que contaba el diario balear Última Hora, los dos menores robaron el coche –un descapotable– en sa Ràpita, en Menorca. Luego se dieron a la fuga y acabaron chocando "contra unos arbustos en una zona pública ajardinada". La preocupación de uno de los jóvenes tras estrellarse, según el testigo que alertó a las autoridades y que cita el diario balear, no era ni la policía, ni la multa, ni su integridad física tras el golpe: era su padre.

5.

Muchos establecimientos españoles todavía conservan un cartel popular que dice: "Hoy no se fía, mañana tampoco". No le hubiera venido mal a los propietarios del concesionario holandés que prestó un coche a un vecino de Sanxenxo, Pontevedra, para que lo probara. Según cuenta el diario Faro de Vigo, el gallego volvió a España con el coche prestado y le cambió la matrículas para pasar desapercibido. Fue detenido el 27 de agosto, tres semanas después de robar el vehículo.

6.

Aunque leyendo este titular de la página de Antena 3 Noticias puedas creer que las jóvenes murcianas hicieron una travesía que ni Frodo en El señor de los anillos, lo cierto es que no fue tan épico. Estaban alojadas en el Camping Rio Tus, que se encuentra en Albacete pero muy cerca del límite provincial con Jaén. Comenzaron a buscarlas en la madrugada 17 del agosto después de que no volvieran al camping a dormir y ese mismo día las localizaron en la localidad jienense de Silos. En línea recta, apenas hay 10 kilómetros entre el camping y Silos.

7.

En esta ocasión, lo más surrealista de la noticia, publicada por La voz de Galicia, no es el titular, sino el contenido. La persona que se enfrentó al cura, según cuenta el diario gallego, "se presentó en medio de la ceremonia y comenzó a increpar en voz alta al sacerdote ante la mirada estupefacta de más de medio centenar de personas. Le echaba en cara que cuando fue el entierro de su mujer no le había permitido llevar una banda para tocar en el cementerio". Efectivamente, en el sepelio donde se produjo el incidente había una banda de música: el fallecido era miembro de una agrupación musical de la localidad, por lo que al entierro acudieron sus componentes.

8.

¿Recuerdas la terraza de la sede del Partido Popular a la que se asoman los miembros del partido para celebrar los resultados electorales? Fue ahí donde aterrizaron los "materiales de la fachada", según explica Europa Press, que se desprendieron mientras colocaban un cartel con el lema de la campaña de las elecciones del pasado abril: "Valor seguro". La policía, cuenta la agencia de noticias, tuvo que montar "un cordón policial para evitar cualquier peligro a los ciudadanos".

9.

La equivocación del joven que dio lugar a la cancelación de 130 vuelos el pasado agosto fue, concretamente, perderse y pulsar un botón. Según cuenta la agencia de noticias EFE, se equivocó de acceso cuando hacía una escala en Alemania tras pasar las vacaciones en Tailandia, y apretó el botón para abrir las puertas de la zona restringida, a la que solo entran los viajeros que ya han pasado por el control aduanero. Siguiendo los protocolos de seguridad, parte de las dos terminales del aeropuerto de la capital bávara fueron desalojadas.

10.

Este octubre muchos medios se hicieron eco de la noticia de un monovolumen hallado en San Felices de Buelna (Cantabria) con 12 kilos de plantas de marihuana. Cortadas, supuestamente, en un bosque cercano a la localidad. Sin embargo, ningún diario tuvo un titular tan bueno como el de la periodista Mariña Álvarez en Diario Montañés. Como comentaba un usuario sobre la noticia en Twitter: "Matías Prats, salga de ese cuerpo".

Este titular para ESTA información es lo mejorcito a he visto en mucho tiempo (vía @majimeno) pic.twitter.com/bfsDebwhQ3 — Principia Marsupia (@pmarsupia) October 18, 2019

11.

Hay gente que sí va al monte a por setas. En algunos casos, a por demasiadas: este octubre, la Guardia Civil de Soria incautó una furgoneta con 755 kilosde hongos en la localidad de Villar del Río, según cuenta El diario de Soria. Concretamente, el cargamento era de níscalos y boletus. El motivo de la incautación, explica la noticia, era la falta de documentación del producto, por lo que no se podía demostrar su procedencia.

12.

En 2018, el trabajador de una asesoría financiera de Badajoz recibió una carta de despido de su empresa, que reproduce el diario Hoy de Extremadura y que decía: "Desde el día 10 de mayo de 2018 se encuentra en situación de incapacidad temporal, al parecer, por una situación de estrés y ansiedad que le incapacita para la realización de sus funciones laborales [...]. La empresa ha tenido conocimiento que los pasados días 8, 9 y 10 de junio [...] participó en el campeonato de la Copa Nacional de España (Federación Española de Fisioculturismo y Fitness), sin aparentes signos de malestar o incapacidad alguna, llegando a quedar segundo en la modalidad de Culturismo Master 40 de más de 90 kilos". La noticia del diario extremeño publicada este octubre informaba de que el culturista había sido readmitido en la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón al considerar que el culturismo era una actividad que podía ayudarle a superar el estrés y la ansiedad que le habían causado la baja.

13.

Que no cunda el pánico: el "Papá Noel Ladrón" no tiene nada que ver con Santa Claus, ni con la Navidad, ni iba vestido de rojo. Fue bautizado así por varios medios de comunicación debido a su modus operandi al intentar robar una casa en Granada, bajando por la chimenea. Pero no le salió bien como al personaje navideño, y se quedó atrapado. "Tras desplazarse hasta el lugar, los agentes comprobaron que alguien pedía auxilio desde el interior de la chimenea", cuenta Granada Hoy. No llevaba regalos, pero tampoco pudo robar nada.

14.

El 31 de agosto, durante el sprint final de una etapa de la Vuelta a España, la cámara de uno de los helicópteros que retransmitían para RTVE captó algo más que un duelo ciclista: una plantación de marihuana. Tres días después, según adelantó el diario Ara, los Mossos d'Esquadra decomisaron 40 plantas de marihuana en lo alto del edificio de Igualada, en Barcelona, que las cámaras habían captado.

