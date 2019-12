El musical de Melendi, la calle Rosalía y otras bromas que nos han intentado colar en el Día de los Inocentes

Google Plus

Muchos medios de comunicación, empresas y artistas se permiten gastar alguna broma a sus seguidores por redes sociales aprovechando el Día de los Inocentes. Los últimos años han colocado alto el listón –¿recuerdas el smartphone trá trá de 2018 o la multa a la chica de la curva?–, pero hay quien está poniendo mucho empeño en saltarlo este 2019.

1. La Via Laietana de Barcelona se llamará Via Rosalía

La radio catalana RAC105 ha dedicado su inocentada a uno de los fenómenos del año: Rosalía. En su broma, la emisora cuenta que una de las principales arterias de Barcelona, la Via Laietana, pasará a llamarse Via Rosalía, aunque "todavía tiene que pasar la votación del pleno", y que este cambio es una propuesta hecha, directamente, por la alcaldesa Ada Colau. Para darle más credibilidad al asunto, la propia Colau ha retuiteado esta inocentada.

2. La Guardia Civil estrena deportivos

La cuenta de Twitter de la Guardia Civil ha decidido dedicar su inocentada, por segundo año consecutivo, a su flota de vehículos: si en 2018 contaban que estrenarían "20 nuevos coches de interceptación de alta velocidad", este año serán 25. Por si hubiera dudas de que se trata de una broma, estos nuevos patrulleros deportivos son "modelo 28D".

En el 2020 la @guardiacivil pondrá en servicio 25 nuevos vehículos para patrullar las autovías. Son modelo #28D, tienen 650 CV, superan los 350 km/h. y tienen una aceleración de 0 a 100 en 3,6''



Ni los #SantosInocentes evitarán que los delincuentes sean interceptados. 🤣 pic.twitter.com/g9Yc33HXr8 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 28, 2019

3. El reto de Kipchoge, anulado

Eliud Kipchoge protagonizó uno de los hitos deportivos de este 2019 al conseguir bajar de las dos horas en maratón, con un circuito y unas condiciones creadas específicamente para ello. En el portal especializado en atletismo Carreras Populares han intentado colar a sus seguidores que este desafío quedaba anulado. El motivo: el circuito estaba mal medido porque se habían equivocado al colocar el arco de meta.

4. Greta Thunberg, asesora de Medio Ambiente de Almeida

SomosMalasaña es un medio de comunicación especializado en el barrio madrileño de Malasaña. Después del agitado paso de Greta Thunberg por la Cumbre del Clima de la capital, desde este diario han imaginado para su inocentada que la activista se ocuparía de la estrategia ambiental del equipo de Gobierno de José Luis Martínez Almeida. Al igual que ha ocurrido con la broma de RAC105 y Colau, Almeida se ha sumado a la inocentada publicando la noticia en su cuenta de Twitter.

5. Saraluna, el musical

Javier Ambrossi y Javier Calvo, los directores de Paquita Salas, todavía no han estrenado el que será su próximo proyecto: una serie para Atresmedia sobre La Veneno. Sin embargo, Calvo ha aprovechado el Día de los Inocentes para colar a sus seguidores otro proyecto: Saraluna, un musical basado en el tema homónimo de Melendi. "No he recibido con ningún proyecto mejor feedback que con el anuncio de Saraluna", escribía Calvo tras el éxito de su inocentada.

POR FIN LO PODEMOS CONTAR. Nuestro próximo proyecto será el musical SARALUNA, basado en la canción de @MelendiOficial. Este 2020, Macarena García y Anna Castillo serán como dos gotas de agua que fueron separadas al nacer. ❤ pic.twitter.com/QdQRO6WQgX — Javier Calvo 🏳️‍🌈 (@javviercalvo) December 28, 2019

6. El top de los músicos más feos del indie

La revista MondoSonoro es una de las publicaciones que suele preparar alguna inocentada para sus seguidores cada 28 de diciembre. El año pasado inventaron que Neil Young cantaría a dúo con Serrat, y con Sidonie como banda de acompañamiento. Este 2019 han publicado en Twitter que, tras sacar su lista de los mejores discos del año, este sábado lanzaban su "listado con los más feos y feas del indie español", según sus colaboradores. Si pinchas en el artículo, solo encontrarás el clásico monigote del Día de los Inocentes.

Si ayer subíamos nuestra lista de lo mejores discos de 2019, hoy mostramos una lista que estamos seguros vais a disfrutar. Se trata del listado con lo s más feos y feas del indie español para nuestro colaboradores. La lista definitiva.https://t.co/AuvnydnuVA — MondoSonoro (@mondo_sonoro) December 28, 2019

7. Marc Márquez, a la Vuelta



En la inocentada que ha preparado la revista Sport Life, Marc Márquez se anima a competir también en otro vehículo de dos ruedas, esta vez sin motor: el piloto, cuenta la revista en su broma, "simultaneará durante la próxima temporada 2020 el motociclismo y el ciclismo, dando prioridad al primero durante la primera parte de la temporada, hasta finales de mayo, para centrarse en el segundo en la segunda mitad del año". El año pasado, el equipo Movistar también gastó una inocentada fingiendo fichar a otro motociclista, Aleix Espargaró.

El enorme reto de Marc Márquez para 2020: participar y acabar la Vuelta ciclista a España https://t.co/LLVT1BSBYi — Sport Life España (@sportlife_es) December 28, 2019

8. Los corredores de la San Silvestre llevarán casco

Durante las últimas ediciones de la San Silvestre Vallecana, las camisetas oficiales de la competición llevan el número de dorsal personalizado de cada corredor, por lo que es obligatorio correr con ella. Este año, en su inocentada, la organización ha decidido añadir más material obligatorio. Según explicaban en Twitter, con motivo de las obras en el Santiago Bernabéu, habría que correr un segmento de la prueba con casco. Incluso han seguido la broma contestando a algunos corredores y advirtiéndoles de que el casco llevaría GPS, por lo que tendrían localizados a los que intenten quedárselo.

Información importante: Como ya sabéis, la zona del Santiago Bernabéu se encuentra en obras. Nos hemos visto obligados a repartir cascos entre todos los participantes. A lo largo de la calle Serrano se instalarán contenedores para devolverlos al pasar el primer kilómetro 👷 pic.twitter.com/QyT9uoX6Zt — San Silvestre Vallecana (@ssvallecana) December 28, 2019

Bola extra: la broma a Maribel Verdú de Inocente, Inocente en 1993

Para cerrar este recopilatorio de inocentadas, recuperamos otra que se ha popularizado en redes este 28 de diciembre a pesar de que ocurrió hace más de 25 años: la que la Fundación Inocente Inocente, organizadora de la Gala Inocente Inocente, preparó a Maribel Verdú en 1993. Durante una rueda de prensa con la actriz, le hicieron creer que varios diarios y cadenas de televisión estaban contando, en ese preciso instante, que Verdú tenía un romance con el heredero al trono de Reino Unido, Carlos de Gales. El tuitero @jotaderos ha sido uno de los que ha rescatado el vídeo.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!