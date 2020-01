“Llamo para decirte que voy a ganar 50 millones”: vuelve el concursante más famoso de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Google Plus

El célebre concurso de preguntas ¿Quién quiere ser millonario? regresa este 22 de enero a España (en Antena 3, a las 22:45) con cambios en el formato y un nuevo presentador. Juanra Bonet es el conductor del programa, que ha reunido como participantes a galácticos de los concursos de cultura general. Frente a Bonet se sentarán, según ha adelantado Antena 3, Marta Sierra, ganadora de Pasapalabra, Erudino Alonso, ganador del bote de ¡Boom! con Los Lobos... y también el protagonista de uno de los momentos más célebres de la televisión española. Enrique Chicote, el primer ganador en España de este formato, que utilizó el comodín de la llamada para avisar a su esposa de que se sabía la pregunta definitiva e iba a ganar el premio.

El programa se emitió en septiembre del 2000. Chicote llegó a la última pregunta sin necesidad de gastar dos de los tres comodines del formato tradicional del concurso, el del 50% (que elimina dos de las cuatro posibles respuestas) y el de la llamada, que permite llamar a algún familiar o conocido para consultarle una pregunta.

El presentador, Carlos Sobera, hizo entonces la última pregunta: "¿De qué fruta se obtiene la copra?". Chicote contestó que quería "quemar" los comodines. Primero, utilizó el del 50% para eliminar dos respuestas ("piña" y "albaricoque"). Después, el de la llamada para hablar con su mujer. "Maribel, te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos. Era para avisarte, sin más problemas". Su mujer le preguntó que si es que ya ha acertado la pregunta. "No, pero me la sé", contestó Chicote. La respuesta era "coco".

"Fue apoteósico", contaba Sobera en la noticia de EL PAÍS publicada tras la emisión del concurso. Chicote no fue el primero en la historia del formato, importado de Reino Unido, en gastar el comodín de la llamada para comunicar a un familiar que se iba a llevar el premio. Antes, lo hizo el estadounidense John Carpenter en 1999, que llamó a su padre.

En 2019, en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne, Sobera dio más detalles de lo ocurrido aquel día. "Una semana antes [de la emisión del programa de Chicote] el diario El Mundo contó que en el Quién quiere ser millonario norteamericano un concursante llegó a la última pregunta, pidió el comodín de la llamada y llamó a su mujer para decirle que iba a ganar un millón de dólares", explicaba el presentador. "Todos los concursantes estaban comentando esa noticia [...], y cuando llega este programa, Enrique no pudo vencer la tentación de hacer lo mismo. Por dentro, yo estaba que me subía por las paredes. Pensaba: 'van a creer que esto es un tongazo".

Y tú, ¿te hubieras hecho millonario?

Hemos recreado las 15 preguntas que tuvo que acertar Chicote en el año 2000 para llevarse los 50 millones de pesetas de premio. ¿Te hubieras hecho millonario? Puedes ponerte a prueba con este test. No tienes tres comodines que gastar, pero juegas con cierta ventaja: ya te sabes la respuesta de la última pregunta.

