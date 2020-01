"Creces en la cultura española, pero tienes una familia china": hablamos con el director del primer corto rodado en chino en España

Xiao Xian suspira aguja en mano mientras arregla un vestido siguiendo las órdenes de su madre. Pasará la noche cumpliendo con su deber. O eso pensaba. Una amiga la seduce para irse de fiesta. Y lo que era una noche improvisada amanece como liberación sexual. Esa es la historia del primer corto rodado en chino en España que, además, competirá este sábado por un Goya. Hablamos con su director, el barcelonés de ascendencia china Jiajie Yu Yan, que nos cuenta cómo tomó forma Xiao Xian (el corto lleva el nombre de su protagonista en el título) y cómo pretende abordar la identidad china e hispana en sus próximos trabajos.

Competir por una estatuilla en los Goya es el final de un camino para este creativo español. Xiao Xian se ha presentado en más de 60 festivales de 20 países.

Yu Yan explica que su trato con la comunidad china fue inexistente hasta hace dos años. "Mi hermana y yo vivíamos en la zona de Sagrada Familia y nuestros amigos eran españoles. No di importancia a mis orígenes porque me veía español, pero después detecté un hueco: el de mi procedencia", explica. Esta desencadenó sentimientos de culpa y frustración. Ahora se plantea vivir tres meses en Taipei con su padre, quien tras el traspaso del restaurante familiar en Barcelona retornó a su ciudad de infancia, la capital de Taiwán. "Si no lo hago me voy a arrepentir toda mi vida", sentencia.

El haberse criado con una familia taiwanesa pero no haber vivido allí se refleja en cómo Yu Yan idealiza en cierto el mundo asiático. En Xiao Xian vemos farolillos rojos en un restaurante chino. Y la conversación de las mujeres gira en torno a una partida de mahjong en un elegante salón. El director matiza además que suele partir de lo visual y es después cuando escribe el guion. Por ejemplo, antes de armar la trama supo que quería incluir a un actor occidental, que finalmente fue Luis Alberto Heras, cantando en chino: "Lo tenía muy claro porque descoloca y refleja el choque cultural y la desubicación de la protagonista".

Otro asunto pendiente para Yu Yan es exponer sus vivencias. Nos adelanta que para remediarlo está escribiendo dos guiones. Uno de ellos parte de una reflexión sobre familias con circunstancias similares a la suya. "Tina, una actriz china que llegó con tres años a España, me dijo: 'La segunda generación está resentida con sus padres", cuenta. Yu Yan respalda esta sensación: "Creces en la cultura española pero tienes una familia china", argumenta, "e inevitablemente te comparas por el desnivel en el idioma y la dificultad para comunicarte con tus padres".

Cartel de 'Xiao Xian'.

Yu Yan abordará uno de los cortos en los que ya trabaja este choque intergeneracional y cultural. Y lo hará contando cómo un chico que cumple 18 años celebra con sus amigos occidentales la ocasión. Y el contraste con cómo se da ese mismo festejo con sus padres, quienes cumplen con la tradición china de darle un sobre rojo con dinero. La otra línea argumental que ya está tomando forma es la de un migrante que debe aceptar que España no es un país de paso sino el lugar en el que está su proyecto de vida. A Jiajie Yu Yan, como a sus personajes, le atraviesa una transición interna: "Intento conectar con mis padres porque me he dado cuenta de que mis amigos españoles conocen todo sobre su familia pero yo, en cambio, no".

El director confiesa que sus padres aún no han visto el corto. Prefiere que ocurra en una sala de cine y estar con ellos en ese momento. Lo que sí han visto es el trailer, en el que se intuye una relación lésbica. El cineasta de 30 años evita la etiqueta de cine LGTBIQ+ porque para él no es relevante que la relación que vemos en el corto nominado al Goya sea entre dos mujeres. "El problema no es que veas erotización [de la mujer], sino si esa es la intención: no lo es". Yu Yan bromea: "Igual reniegan de mí porque les choca".

Sin personajes para actores de distintas razas

A Chacha Huang, la actriz que da vida a Xiao Xian, sus padres en realidad la llamaron Xuĕ (significa "nieve" en español). Procede de Sichuan, provincia del suroeste de China. A los 21 llegó a España, sin apenas saber el idioma, para cursar Literatura Inglesa e Italiana en Ávila. Nueve meses después, se mudó a Madrid y desde hace tres años es actriz profesional: "Tuve la suerte de que me cogieron para dos películas, Ánimas y Perdiendo el Este", cuenta.

Durante todo 2019, Huang solo hizo cuatro pruebas a pesar de que fue coprotagonista de Perdiendo el este, un largometraje de Warner Bros España y Atresmedia con artistas de la talla de Carmen Machi. "Para papeles como salir en un bazar dos segundos no encajo", razona. "Si esperas un papel decente para personas de distinta raza no lo hay", sentencia. Su reflexión: "Un personaje llamado Dani puede ser chino, español, negro o marroquí".

El estilo cinematográfico de Jiajie Yu Yan está marcado por dos películas centradas en familias taiwanesas: Comer, beber y amar, de Ang Lee. Y Yi Yi, de Edward Yang. El barcelonés destaca que en Estados Unidos tres Oscars han aplaudido el trabajo de Ang Lee, pero aquí aún no hay figuras de gran alcance. "Conozco a muy pocos creadores de ascendencia asiática en España", comenta Yu Yan, "uno es Lin Yu, que dirige el festival Lychee International Film". Esa falta de premiados, insiste, explica la importancia de que Xiao Xian esté en los Premios Goya.

Xiao Xian es el cuarto corto de Yu Yan. Se estrenó con A Lonely trip, sobre un joven que intenta convencer a su padre de que vaya con él a Bangkok para estudiar y cómo el protagonista concluye que tiene miedo al cambio. Su segundo rodaje fue Blisful City, en la que durante un trayecto en tren un hombre mayor le enseña a un joven cómo disfrutar del viaje. Y el penúltimo corto fue Aliens, ambientado en Benidorm, sobre cómo la gente trata de encajar cuando se siente fuera de lugar. Como sus personajes, el propio Yu Yan transita en varios espacios culturales y emocionales, una multiculturalidad que abordará, tal y como nos ha adelantado, en sus próximas obras.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!