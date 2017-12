El fin de los kebabs, la muerte de Will Smith y otros bulos muy compartidos en redes en 2017

Google Plus

Hemos leído muchos bulos difundidos en forma de noticias en 2017. Facebook, Twitter y Google están tomando medidas para detener la expansión de las fake news, pero les está resultando muy complicado. Son mentiras que se comparten millones de veces. Y lo peor es que se suelen leer más que los desmentidos posteriores que publican los medios rigurosos. Estos son algunos de los bulos que más atención captaron en 2017. Seguro que los leíste, e incluso es posible que te quedaras con la idea de que eran ciertos.

1. La Unión Europea podría ilegalizar los kebabs

Lo que se contaba: En diciembre se difundió de forma masiva en España la idea de que la Unión Europea (UE) podría ilegalizar esta comida de origen turco. Todo partía del rechazo del Parlamento Europeo a una propuesta de la Comisión, que pedía permiso para el uso de fosfatos en la carne del kebab. Este rechazo en la cámara legislativa europea se anticipaba como el paso previo a la prohibición de este tipo de carne.

Lo que pasó realmente: Sí, el Parlamento rechazó esa propuesta que partía de la Comisión, pero en ningún caso se discutía la posibilidad de prohibir los kebabs. Cómo mucho, según explica EL PAÍS en este artículo, podría cambiar algo su sabor. El uso de estos aditivos ya está prohibido de forma general en la UE, pero hay algunas excepciones por las que en la práctica se siguen usando. Las instituciones europeas, como explicaron en este hilo de Twitter, quieren regular el uso de estos fosfatos, pero no van más allá.

2. Una chica se opera 50 veces para parecerse a Angelina Jolie

Lo que se contaba: Sahar Tabaar era una joven iraní que se habría operado 50 veces para parecerse a la actriz estadounidense Angelina Jolie. Ella misma dijo que se había sometido a las operaciones quirúrgicas.

Lo que pasó realmente: Las fotos en las que Tabaar se parece a Angelina Jolie fueron editadas con Photoshop. La iraní ha confirmado que había mentido: “Ahora veo que puedo tener algo en común con Angelina Jolie, pero es para divertirme. Parecerme a alguien no es mi objetivo”, dijo a la web rusa Sputnik, según The Independent.

3. Vuelve Friends

Lo que se contaba: Miles de personas se creyeron el bulo que emitieron varias páginas en Facebook relacionadas con Friends. Difundieron un póster en el que se anunciaba el retorno de la serie en otoño de 2018.

Lo que pasó realmente: No había nada de cierto y el corazón de millones de fans de la serie se rompió un poquito. Algunas de las páginas de Facebook que difundieron el bulo desaparecieron poco después. Snopes dedicó un artículo al tema, recordando que la actriz que hacía de Phoebe, Lisa Kudrow, había desmentido ese supuesto regreso en abril.

Captura de la publicación del póster de uno de los perfiles que difundieron el bulo. Desapareció poco después

4. Muere Will Smith

Lo que se contaba: Esta historia, que corrió principalmente por Latinoamérica y llegó incluso a los medios, contaba que Will Smith había muerto durante el rodaje de la película Bright. Se decía que el actor de El príncipe de Bel-Air había fallecido grabando una escena que incluía explosivos.

Lo que pasó realmente: Smith está vivo y este 22 de diciembre se ha estrenado la película Bright en Netflix. No está claro el origen del bulo, pero no es la primera vez que internet mata al actor nominado al Oscar por Ali (2001) y En busca de la felicidad (2006). Según explica Snopes, una web especializada en desmentir bulos, también le dieron por muerto en 2014 por una falsa complicación en una intervención quirúrgica. En 2016 murió un jugador de la NFL que se llamaba Will Smith, lo que también despertó el bulo sobre el fallecimiento del actor.

No, Will Smith no ha muerto aunque esta foto circulase por redes sociales

5. Golpean a un DJ de una discoteca por poner Despacito 10 veces en una noche

Lo que se contaba: Despacito, el vídeo más visto en la historia de YouTube, sonó más veces de la cuenta en una discoteca de Logroño. “Un grupo de jóvenes exaltados se subió a la tribuna del diskjockey para abalanzarse contra él y darle puñetazos y patadas”, decía el bulo.

Lo que pasó realmente: No sabemos si algún DJ ha puesto Despacito 10 veces en una noche (esperemos que no), pero sí está claro que no han pegado a nadie por ello en Logroño. Es un artículo de broma de la web Hay noticia, un sitio humorístico del que han salido varios bulos muy compartidos este año.

6. Despacito dispara un 45% el turismo en Puerto Rico

Lo que se contaba: La canción de Luis Fonsi incluye un verso que dice “vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ¡ay, bendito!”. Puerto Rico es, además, el país de origen de Luis Fonsi. En julio empezaron a circular varias noticias que señalaban un aumento del 45% del turismo en el país caribeño gracias a la canción. Hasta el artista se hizo eco de uno de esos titulares en su cuenta de Instagram.

Lo que pasó realmente: No hay cifras oficiales que sostengan la afirmación de que el turismo ha aumentado de esa forma en Puerto Rico. EL PAÍS se puso en contacto con el departamento de Turismo de la isla y rechazaron ofrecer datos. La mayoría de los artículos que difundieron el bulo citan dos informaciones, una de Infobae y otra de El Nuevo Día, que cita a Infobae. El bulo llegó a colarse en la prestigiosa revista musical Billboard.

7. Un burdel sortea una cesta de Navidad y le toca al cura

Lo que se contaba: Don Nemesio, cura de un pueblo de Girona, acudió al burdel en diciembre y participó en el sorteo de la cesta de Navidad. "Cual ha sido la sorpresa, al conocer que el ganador de la misma era el párroco”, dice el bulo. Acudió para informar a la Madame de cómo podía bautizar a su hijo recién nacido.

Lo que pasó realmente: Se trata de otra broma de Hay Noticia que se difunde como una noticia. Lo más curioso de este bulo es que está inspirado en otro de 2013 que adquirió grandes dimensiones. El Gordo de Navidad de aquel año cayó en Quintanar de la Orden, un pueblo de Toledo. Empezó a circular el rumor de que los décimos se habían repartido desde el burdel del pueblo. El alcalde se pronunció para negarlo: “Son de diez personas del pueblo. Y todos a los que les ha tocado no van al puticlub”, dijo en ABC. La historia es tan ficticia como entretenida, de ahí que incluso haya inspirado una película, Villaviciosa de al lado (2016).

8. El megaterremoto inminente en México

Lo que se contaba: Una publicación muy compartida en redes avisaba de la llegada “inminente” de Big One, “un megaterremoto” que asolaría México y Estados Unidos en las 48 horas siguientes al simo del 19 de septiembre en Ciudad de México. Un profesor de Harvard, según el bulo, habría dado el aviso. El terremoto real causó más de 220 víctimas en México.

Lo que pasó realmente: Los expertos en sismología no se cansan de repetir que los terremotos no se pueden predecir. La llegada de un megaterremoto es un bulo recurrente tras estas catástrofes naturales: también pasó después del terremoto de Ecuador en 2016. Como explica Snopes en su página dedicada al Big One, el bulo siempre alude a una serie de terremotos anteriores para justificar la llegada del megaterremoto.

9. La DGT instala camiones-radar

Lo que se contaba: Diferentes páginas especializadas en conducción informaron de que la Dirección General de Tráfico (DGT) había adquirido 62 camiones equipados con radares. Los vehículos también llevarían cámaras de alta definición para grabar infracciones como no llevar puesto el cinturón o utilizar el móvil mientras se conduce. El bulo tomó fuerza en Semana Santa.

Lo que pasó realmente: El origen de este bulo es una noticia de Plymouth Herald, diario de una ciudad británica en la que la policía utilizó un camión de incógnito para cazar a infractores en las carreteras. La noticia ya no está disponible en la web. En 2017, varios medios –entre ellos BioGuía, fuente de información viral con 17 millones de seguidores en Facebook que ha dado espacio a otras fake news– comenzaron a hablar de los falsos camiones-radar en España. La Guardia Civil nos confirmó la falsedad del bulo.

10. Los incendios como el de Doñana son provocados por empresas que quieren construir en la zona quemada



Lo que se contaba: Miles de personas se creyeron un mensaje muy compartido en redes sociales tras el incendio de Doñana en junio. El bulo sugería que las llamas habrían sido provocadas por empresas con intereses económicos en esta zona natural. El bulo se repitió con una estructura parecida en septiembre, tras los incendios de Galicia.

Lo que pasó realmente: Como explicamos en este artículo, la Ley de Montes prohíbe recalificar áreas forestales quemadas durante 30 años. Hasta los ecologistas descartaron que esta sea la razón del incendio. Según un estudio de la Fundación Civio, solo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se provocó para obtener una modificación en el uso del suelo.

Mensaje que circuló tras el incendio de Doñana

11. Islandia obliga a abortar los fetos a los que se les diagnostique síndrome de Down

Lo que se contaba: El Gobierno de Islandia obligaba a las embarazadas a abortar si en las pruebas durante el embarazo se diagnosticaba síndrome de Down al feto. La historia se vendió como una nueva investigación periodística que había sacado el tema a la luz.

Lo que pasó realmente: El bulo parte de una información de CBS que distorsionaron otros medios de comunicación. La cadena estadounidense afirmó el 14 de agosto que casi en el 100% de los diagnósticos de síndrome de Down, las embarazadas optan por abortar. Este dato no es falso, como explica EL PAÍS en este artículo, pero sí es mentira que haya una campaña del Gobierno para tal fin o que sea obligatorio.

Titular de la web 'Lifetime' sobre el tema: 'Islandia mata al 100% de los bebés con síndrome de Down abortándolos: Nuevo informe'

12. Rodríguez Ibarra deja el PSOE

Lo que se contaba: En mayo, cuatro días después de que Pedro Sánchez recuperase la secretaría general del PSOE, se difundió un bulo que muchas personas dieron por cierto. Aseguraba que el político socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura de 1983 a 2007, dejaba el PSOE y fundaría un nuevo partido.

Lo que pasó realmente: Era una de tantas noticias falsas creadas en 12minutos.com, una web que permite publicar fake news a cualquier usuario de forma anónima. Se extendió rápidamente por redes sociales el 24 de mayo. Aquel día, el presentador de Los Desayunos de Televisión Española, Sergio Martín, llegó a preguntar sobre el tema a la socialista Adriana Lastra.

