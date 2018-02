Es la misma foto, aunque no lo parezca

“Esta es la misma foto, una junta a otra. No se han tomado con ángulos diferentes. La misma, píxel a píxel”. Así se titula en Reddit una ilusión óptica publicada este martes que se ha visto casi dos millones de veces y suma 1.500 comentarios en dos días.

Uno de los comentaristas incluso ha hecho un gif para demostrar que se trata de la misma imagen: “Tenía que probármelo a mí mismo”, dice.

Y, ya para rematarlo, este vídeo compartido por djeclipz, la misma persona que colgó la foto, nos ayuda a ver que cualquiera de las dos imágenes parece más inclinada que la otra siempre que esté a la derecha.

Se trata de una ilusión creada en 2010 por el artista francés Daniel Picon con el título Roads in Mexico (calles de México). Aparece en la web del psicólogo Akiyoshi Kitaoka, profesor de psicología de la Universidad Ritsumeikan (Kioto), especializado en percepción y también conocido por su trabajo en este terreno.

La imagen juega con el mismo efecto de la ilusión de la torre de Pisa, que ganó el primer premio en la edición 2007 de The Illusion Of The Year Contest. Es obra de Frederick Kingdom, Ali Yoonessi y Elena Gheorghiu, de la Universidad McGill de Canada.

Frederick Kingdom, Ali Yoonessi y Elena Gheorghiu / Illusion of the Year Contest

La torre de la derecha parece más inclinada que la de la izquierda, a pesar de que las dos fotografías son idénticas. Lo que ocurre es que nuestro cerebro reconstruye la tercera dimensión teniendo en cuenta la perspectiva. “Si viéramos las torres desde abajo, al alejarse, veríamos que convergen -explica a Verne Susana Martínez-Conde, directora del laboratorio de neurociencia de la universidad estatal de Nueva York y coautora de Champions of Illusion-. Ocurre lo mismo en horizontal, con estas calles, o con una vía de tren, por ejemplo”. Como son la misma foto y no dos calles reales, no se unen en el horizonte, “por lo que nuestro cerebro interpreta que no son paralelas, sino que en realidad se están separando”.

Igual se entiende mejor con un par de imágenes. La vía de esta foto converge en el horizonte porque los dos rieles son paralelos.

Feliz Kayser / EyeEm / Getty Images

Pero si cogemos la mitad izquierda de la foto y la copiamos en la parte derecha, conseguimos nuevamente el mismo efecto que en las fotografías de la calle. Esto nos permite comprobar que la ilusión funciona con las imágenes que muestran líneas paralelas en diagonal, siempre que parezca que un objeto se aleja.

A partir de la imagen de Feliz Kayser / EyeEm / Getty Images

Eso sí, el efecto no se acumula: si ponemos varias torres de Pisa juntas no parece que la última vaya a desmoronarse.

Frederick A. A. Kingdom / Scholarpedia

