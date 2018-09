51 datos que parecen inútiles, pero que te salvarán cuando no tengas nada que decir

Hemos recopilado 51 datos que no sirven para mucho, si hablamos de utilidades prácticas. No te ayudarán a adelgazar, a ordenar mejor tus calcetines ni a cocinar un postre de chocolate. Como mucho, pueden ser un buen tema de conversación si te quedas sin nada que decir. Eso sí, está muy bien saber estas cosas, al menos en nuestra modesta opinión. (Las fuentes están enlazadas).

Cultura

1. El nombre de las notas musicales procede de las primeras sílabas del Himno a San Juan Bautista, escrito en el siglo XVIII por Pablo el Diácono, y en el que cada verso comenzaba una nota más arriba. En el siglo XI, Guido D'Arezzo, se dio cuenta de que esto podría ser una buena idea para ponerles nombre a las notas.

Partitura del 'Himno a San Juan Bautista' usado por Guido D'Arezzo para dar nombre a las notas musicales. A ut se le cambió el nombre a do en el siglo XVII porque terminaba en vocal y así era más fácil para el solfeo. Romainbehar / Wikimedia

2. En el sistema anglosajón, las siete notas son A, B, C, D, E, F, G, a imitación de la notación griega, que iba de alfa a gamma. La A no es el do, sino el la. El do es la C.

3. La primera novela en la que aparece una máquina del tiempo es española. Se trata de El anacronópete, obra del madrileño Enrique Gaspar y Rimbau (1842-1902), escrita en forma de zarzuela. La publicó en 1887, ocho años antes de que H. G. Wells publicara La máquina del tiempo.

4. A pesar de lo que muchos creen, Hemingway jamás usó una Moleskine. Ni Picasso. Ni Bruce Chatwin. Los cuadernos Moleskine se describen en sus propios folletos como “herederos y sucesores del cuaderno legendario usado por artistas y pensadores de los dos últimos siglos”. Las palabras claves son “herederos y sucesores”, ya que la empresa Moleskine se fundó en 1997 y basa sus cuadernos en una descripción que aparece en los diarios de Chatwin.

5. Uno de cada cinco surcoreanos se apellida Kim. Y uno de cada 10, Park.

6. La pizza con piña se inventó en Canadá.

7. La ensalada césar no tiene nada que ver con Julio César: la inventó el italoamericano César Cardini en México.

8. La duración típica de una canción de rock era de tres minutos. Esta duración estándar se debía a que en los primeros singles de vinilos no se podía grabar más por cara. Con la llegada de los discos de 33 rpm, músicos como Bob Dylan empezaron a grabar canciones más largas. Y luego llegó el rock sinfónico.

Televisión

9. John Swartzwelder es el guionista más prolífico de Los Simpson: firma 59 episodios, incluyendo clásicos como Bart el general; Rasca, Pica y Marge; A Bart le regalan un elefante, y Homie, el payaso. Desde 2004, se dedica a escribir (y autopublicar) sus novelas humorísticas protagonizadas por Frank Burly, un tipo grandote, torpe y no muy avispado.

10. Cabot Cove era el pueblo en el que transcurría la serie Se ha escrito un crimen. Según un estudio de la BBC, esta pequeña localidad de Maine con 3.650 habitantes sería el municipio con el índice de asesinatos más elevado del mundo si tuvieran lugar todos los sucesos que ocurrían en la serie.

11. En la intro del Equipo A, Dirk Benedict (Fénix) reacciona con cierta estupefacción al ver pasar a un tipo disfrazado de Cylon en el segundo 43. Los Cylon son los robots malvados de Battlestar Galactica, serie de 1978 en la que Benedict interpretaba al teniente Starbuck.

12. En el remake de Battlestar Galactica de 2004, el papel de Starbuck lo interpreta la actriz Katee Sackhoff.

13. El nombre del personaje de esta serie, Battlestar Galactica, viene del primer oficial del Pequod, Starbuck. El Pequod es el barco de la novela Moby Dick, cuyo capitán era Ahab.

14. El nombre de la cadena de cafeterías Starbucks también viene de esta novela. Solo porque les gustaba el sonido de la palabra, el café no tiene ningún protagonismo en el libro.

15. Los personajes de Star Trek se teletransportan porque los productores querían ahorrarse del presupuesto lo que costaría filmar los aterrizajes y despegues.

Cine

16. En Muere otro día, James Bond (interpretado por Pierce Brosnan) está en la playa con unos prismáticos y un libro sobre pájaros. Cuando Halle Berry sale del agua y entablan conversación, él le explica que es ornitólogo. Ian Fleming, autor de las novelas de este agente secreto, bautizó al personaje con el nombre de un ornitólogo que había escrito un libro sobre aves caribeñas.

17. El James Bond que ha matado a más agentes enemigos es Pierce Brosnan, seguido por Daniel Craig.

18. Para lograr el ruido de la respiración de Darth Vader, un técnico de sonido se grabó a sí mismo respirando con un equipo de buceo.

19. La Mafia acordó con los productores de El Padrino que no se usara ni una sola vez la palabra “mafia” en toda la película, según cuenta Vanity Fair.

20. Al final de La jungla de cristal (deja de leer si eres la única persona en todo el mundo que aún no ha visto esta película) Alan Rickman muere al caer de un rascacielos. En el rodaje, le dejaron caer desde casi ocho metros de altura. Le dijeron que le soltarían a la de tres. Lo hicieron a la de una, sin avisarle. De ahí esa cara de susto perfecta.

21. Según uno de los extras del DVD, la escena de la cafetería de la primera película de Spider-Man se rodó sin ayuda de efectos especiales: Tobey Maguire coge todos esos objetos que están cayéndose. Hubo que rodarla 156 veces. Eso sí, llevaba pegamento en la mano para sostener la bandeja.

Lengua

22. La expresión “hacer luz de gas” también existe en inglés: “gaslighting”. Todo viene de una obra de teatro de Patrick Hamilton y luego película de 1940 (la versión británica) y de 1944 (la estadounidense) llamada Gas Light (Luz de Gas). En esta obra, un hombre intenta hacer creer a su esposa que se está volviendo loca.

23. La novela La disaparition, de Georges Perec, escrita sin ninguna “e”, se tradujo al español como El secuestro, escrita sin ninguna “a”. Comienza así: “Tres obispos, un religioso judío, un coronel del Opus y un trío de mediocres, siguiendo los deseos de un trust inglés, difundieron por televisión, y luego en letreros, el inminente riesgo de morir por desnutrición”. Este recurso de estilo se llama lipograma.

24. Hablando de la letra a, la arroba no es más que una a en un círculo: @. Procede del latín y hace referencia a la preposición ad-, que significa “hasta” o “hacia”. Los monjes de la Edad Media la escribían tan a menudo, que unieron las dos letras. En español y portugués se usaba el símbolo @ para la unidad de peso árabe ar-roub, que significa “un cuarto” y que equivale a 25 libras, una cuarta parte de un quintal. Unos 11,5 kilos.

25. Hay unas 7.000 lenguas vivas. Más de 750 son lenguas papuanas, todas habladas en Papúa Nueva Guinea e Indonesia, por unos ocho millones de personas. Pocas de estas lenguas tienen más de 50.000 hablantes y muchas solo cuentan con unos centenares.

26. El finlandés es una de las pocas lenguas europeas que no pertenecen a la familia del indoeuropeo. Como el estonio y el húngaro, es una de las lenguas finougrias. Y tiene fama de ser muy difícil de aprender. Por ejemplo, el latín tenía seis casos gramaticales (nominativo, acusativo, dativo, ablativo, vocativo y genitivo). El alemán tiene cuatro. El finlandés tiene 15. Hasta los finlandeses bromean con lo difícil que es aprender su lengua. Ejemplo: ¿Cuál es la lengua más divina? El finlandés, porque aprenderlo cuesta una eternidad.

Ciencia

27. Ocho exalumnos del instituto Bronx High School of Science de New York han ganado un premio Nobel desde 1972 hasta la actualidad, siete de Física y uno de Química. España, en total, ha ganado ocho premios Nobel: seis de Literatura y dos de Medicina. El primero fue en 1904.

28. Los cacahuetes son legumbres y no frutos secos. Su fruto está en una vaina que contiene las semillas, igual que ocurre con los guisantes, las judías, las lentejas y los altramuces, que también son legumbres.

29. El color de los salmones de vivero viene causado por un colorante. Los salmones criados en libertad tienen un color rosado debido a que se alimentan de pequeños crustáceos y de krill. Los de criaderos se alimentan de pienso y no tendrían ese color si no fuera porque se les da un colorante, que supone hasta un 20% del coste de alimentación total, según The Atlantic.

30. Las cicadas, unos insectos parecidos a las langostas, tienen ciclos reproductivos que siguen números primos, es decir, cada 13 o 17 años, pero no cada 15 o 16, por ejemplo. Esto minimiza el riesgo de que estos ciclos sean rastreados por depredadores y propicia además que sus poblaciones no se solapen, como explica Daniel Dennett en Bombas de intuición.

31. Por favor, no lo pruebes, pero las hormigas sobreviven al microondas, ya que son muy pequeñas, contienen poca agua y su exoesqueleto, que es de quitina, es resistente a las microondas. Pero no lo pruebes, por favor.

32. Cuando sonreímos de verdad usamos más músculos de la cara y, sobre todo, se nos forman más arrugas alrededor de los ojos que cuando fingimos una sonrisa. Así se puede distinguir una sonrisa falsa de una verdadera.

33. El 25% de los españoles cree que el Sol gira alrededor de la Tierra, según una encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Economía

34. El aluminio es el tercer elemento más frecuente en la corteza terrestre, pero no se aisló hasta 1825. Se encuentra en forma de bauxita, de la que extraer el metal era muy difícil hasta que se dio con un proceso sencillo y barato en 1886. Hasta entonces, este metal era más caro que la plata y el oro. Napoléon III tenía una cubertería de aluminio, por ejemplo, y en 1884 se cubrió la pirámide del monumento de Washington con este metal.

35. El nombre de HP se decidió lanzando una moneda. Hewlett y Packard se jugaron a cara o cruz qué apellido iría el primero en la denominación de la compañía.

36. Joseph Gayetty patentó el papel higiénico en 1857. Cada lámina de papel tenía una marca de agua con su nombre.

37. Hay residencias de ancianos alemanas que han colocado una parada falsa de autobús frente a la entrada. El objetivo era que los pacientes con problemas de memoria no fueran más lejos. Según recogía el Telegraph, funciona: los ancianos ven la parada de autobús y se sientan a esperar, pensando que así volverán a casa.

38. Aunque es un dato casi imposible de calcular de modo fiable, según un estudio publicado en 2011 ha habido, en toda la historia y en total, 108.000 millones de personas (homo sapiens).

Historia

39. Margaret Thatcher fue nombrada Ministra de Educación en 1970. En su momento se hizo famosa por los recortes en la leche gratis en las escuelas primarias, lo que llevó a que se popularizara la siguiente rima: “Thatcher, Thatcher, Milk Snatcher”. Thatcher, Thatcher, ladrona de leche.

40. El filósofo Voltaire se hizo rico gracias a la lotería y a las matemáticas. En el siglo XVIII, la ciudad de París organizaba una lotería por distritos para recaudar fondos que permitieran pagar su deuda. Los billetes de lotería estaban asociados a los bonos de deuda de tal modo que era posible comprar una cantidad elevadísima de números y aun así ganar dinero, tal y como averiguó el matemático De la Condomine, que se alió con el filósofo Voltaire para comprar todos los billetes que pudieron. Lo hicieron durante ocho meses (y ocho sorteos) hasta que les descubrieron, aunque no tuvieron que devolver lo ganado.

41. En 1494, cerca de la abadía de Saint Martin de Laon, en el norte de Francia, se juzgó y condenó a un cerdo a morir ahorcado por haber atacado y matado a un bebé. Como cuenta Darren Oldridge en su libro Strange Histories, estos juicios a animales eran habituales.

42. El 14 de octubre de 1883, el pueblo almeriense de Líjar le declaró la guerra a Francia después de que Alfonso XII fuera abucheado e insultado en Francia por su apoyo a Prusia. El 30 de octubre de 1983 se firmó el acuerdo de paz. Líjar cuenta actualmente con unos 500 habitantes.

43. Durante un discurso en Japón, Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, contó un chiste y el público se partió de risa. Sorprendido al conseguir “el mejor resultado que he logrado jamás con un chiste”, Carter preguntó al traductor cómo había traducido y explicado su historia. Tras algunas evasivas, este traductor confesó que había dicho lo siguiente: “El presidente Carter ha contado un chiste. Todo el mundo debe reírse”.

44. Cuando a Sócrates le preguntaron durante su juicio qué condena habría que imponerle, el filósofo contestó que tener las comidas pagadas de por vida. Fue condenado a muerte: "Si en justicia es preciso adjudicarme una recompensa digna de mí, esta es la que merezco, el ser alimentado en el Pritaneo".

45. Cuando se inventó la máquina de coser, muchos pensaban que ese aparato podía excitar sexualmente a las mujeres que lo usaran.

46. Radithor era una bebida que se vendía en los años 20 como complemento para la salud y cura para la impotencia. Contenía radio. Nunca llegó a ser un problema grave ya que era de precio muy elevado y poca gente pudo permitírsela.

47. El 4 de agosto de 1922, el servicio telefónico de Estados Unidos y Canadá se interrumpió durante un minuto, en homenaje a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, que había muerto dos días antes. Bell también era el fundador de la primera empresa telefónica.

48. Cuando Abdullah, rey de Arabia Saudí, visitó Escocia en 1998, no se esperaba ir de paseo en coche con la reina Isabel II como conductora. Abdullah se mostró bastante intranquilo, dado que en su país las mujeres no pueden conducir y, además, la reina cada vez iba más deprisa. Al final le tuvo que pedir que frenara un poco, según cuenta el diplomático británico Sir Sherard Cowper-Coles en sus memorias.

Matemáticas

49. 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321

50. Si tienes a 23 personas en una sala, hay un 50% de probabilidades de que dos de ellos cumplan años el mismo día. Si hay 57, la probabilidad es del 99%.

51. Tu número favorito es el 7. Al menos es el número favorito de la mayoría de los participantes en una encuesta online del matemático Alex Bellos. El 9,7% votó por este número. Seguían el 3 (7,5%) y el 9 (6,7%). La encuesta no incluía solo los números del 1 al 10: el séptimo más votado fue el 13 (5%) y en la posición número 12 aparecía el 42 (2,8%), queremos creer que por influencia de la Guía del autoestopista galáctico.

