Los 96 mejores tuits de humor de 2018

- Qué niño más guapo habéis tenido. ¿Cómo le vais a llamar? - A mí me gusta Alfonso, como su padre. - Cariño, me llamo Damián. - O Damián, como mi marido.

Mi mujer: Entonces el genio solo te concedió un deseo? Yo: Si Ella: Y de verdad no se te ocurría nada mejor? no sé, algo útil para todos? Yo: Pero si no hay nada más útil Mi gato: Eso joder callate

yo: mamá tengo antojo de kebab mi madre: pues a que no sabes qué yo: qué mi madre: kebabse que no mi padre: ayyss te ha faltao el canto de un durum Bueno media hora llevan descojonándose juntos en el salón

Hoy mi hijo pequeño me dijo: papá, si queremos la paz ¿por qué no destruimos todas las armas del mundo? 😍😍😍 23 años tiene, el gilipollas.

Cómo me veo yo con coleta: Is this a patata?

Cómo me ve mi madre: ay hija mira que guapa estás así que por fin se te ve la cara y esos ojazos hombre