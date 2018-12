Cosas que sorprenden a los españoles cuando celebran la Navidad en otro país

Si eres español y estás viviendo en otro país puede que termines celebrando una Navidad muy distinta a la de siempre. El número de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero es de 2.482.800, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2017. Aunque muchos de ellos regresarán a casa por Navidad, como el anuncio, otros han tenido que experimentar unas celebraciones distintas, lejos de su gente.

El dato de españoles en el extranjero ha aumentado un 3,2% con respecto al año anterior, pero la cifra real de españoles es todavía mayor: el dato del INE se elabora, tal y como explica en su metodología, a través de los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Este no recoge a los emigrantes no residentes, es decir, a los que tienen prevista una estancia de menos de un año, ni a los que no han regularizado su situación en el extranjero.

Se aprenden muchas cosas cuando haces de un país distinto tu nuevo hogar y, en el caso de la Navidad, no queda otra que hacer algunos cambios con respecto a las tradiciones de toda la vida para adaptarse a la nueva realidad. Hemos preguntado por este tipo de experiencias en varios grupos de Facebook de españoles emigrados, con miles de miembros cada uno. Estas son algunas de las cosas que se hacen cuando vives estas fechas fuera de España.

Costumbres

En Japón: "La Navidad no se celebra como tal, pero cuando llegan las fechas no para de sonar el Himno de la alegría de la Novena sinfonía de Beethoven, como si fuera el villancico oficial. Y el único, vaya. Suena por todos lados, es como un disco rayado".

En Finlandia: "Se van a la sauna en Nochebuena. No tendrán días en el año...".

En Taiwán: "Y en Nochevieja, pues no hay uvas... jaja. Solo hacen la cuenta atrás desde algún rascacielos y luego fuegos artificiales, pero poco más. El resto del mes trabajas igual. No sabes si estás en un día cualquiera de marzo o en Nochebuena".

En Irlanda: "Existe el Women’s Christmas o Little Christmas, en el que el resto de la familia cocina para la madre el día 6 de enero en señal de apreciación por todo el estrés y horas en la cocina que ha dedicado durante estas fechas".

En Rusia: "Celebran la Nochebuena y Navidad el 6 y 7 de enero [al seguir el calendario ortodoxo]. Es un trauma tener que esperar a justo el día en que en España ya se ha acabado todo".

"Hay una especie de Papá Noel que viene acompañado de su nieta [se llaman Ded Moroz y Snegúrochka]. Hacer trabajar a la chiquilla en un día así".

Ded Moroz y su nieta Snegúrochka / Eshma (Getty Images)



En Chile: "A Papá Noel lo llaman el Viejito Pascuero. Va vestido como en España a pesar de estar a 30 grados. Hay una expresión entre la gente que dice: vas más cagado de calor que el Viejito Pascuero".

En México: Es uno de los países que más juego da en cuestión de choque cultural con respecto a las costumbres navideñas, a pesar de que comparte con España el origen de la tradición.

"Respetan la tradición de las Posadas, que consiste en escenificar el momento en que la Virgen María busca un lugar para dar a luz... Lo raro es que a veces ocurre en las fiestas de empresa: unos compañeros se quedan fuera llamando a las puertas y otros se quedan dentro negándose a dar cobijo a la Virgen".

"No está mal visto emborracharse con tu jefe o tu padre en casi toda actividad social. En Navidad menos todavía".

"Guadalupe-Reyes consiste en un maratón en el que siempre hay una celebración navideña en la que emborracharse. Desde el día 14 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe) hasta el 6 de enero (Día de Reyes). Parece una broma, pero hay quien se toma muy en serio completar el maratón".

Clima

En Argentina: "Puedes estar a 37 grados en diciembre y preguntarte qué hace un árbol de Navidad ahí mientras tú estás en manga corta".

En Chile: "Choca mucho entrar al supermercado y ver los ventiladores y aires acondicionados al lado de las decoraciones de Navidad. Te estalla la cabeza. Además, es muy típico en zonas de costa bajar a la playa en Año Nuevo a hacer barbacoa. La indumentaria de moda consiste en combinar el pantalón corto con el gorro de Papá Noel".

En Taiwán: "En algunos establecimientos se pasan meses dando las bebidas en tazas decoradas de Navidad. Y eso estando a 30 grados".

Comida y bebida

En México: "No sé cómo explicar el mix de comida que son los romeritos de Navidad, pero están muy buenos".

En Finlandia: "No vives una Navidad en condiciones hasta que no desayunas un plato caliente de arroz con leche. Y el día 25... nada de comida fastuosa. Te comes lo que sobra de la Nochebuena. No es una opción, como en España".

En Reino Unido: "Tienen una extraña afición por meter con calzador las coles de Bruselas. En la comida o cena navideña las he visto recubiertas de chocolate. No daba crédito".

"El Christmas pudding lleva pasas y mucho alcohol. El caso es que dura meses y meses. Hay quien lo prepara con mucha antelación y te ofrece un poco del pudding que hizo su madre en pleno febrero y tú te quedas como... ¡No gracias!".

En Alemania: "Beben vino y sidra calientes. El frío no es excusa para algo así. Y en los supermercados te sacan los dulces navideños en septiembre con una naturalidad que asusta. Nos quejamos nosotros de lo rápidos que somos en España...".

Decoración navideña



En Chile: "Tienen un especial interés por incluir nieve las decoraciones de Navidad a pesar de su clima caluroso. Por ejemplo, venden muchos árboles con nieve artificial ya incorporada en las ramas".

En Taiwán: "Llevan desde principios de octubre con árboles ya decorados. Ellos que no saben ni lo que es la Navidad. Es como si un español se pone a celebrar en su casa el Año Nuevo chino".

En Alemania: "Están obsesionados con los fuegos artificiales y las petardos para celebrar el Año Nuevo. Es como estar en Fallas, pero con nieve".

En Reino Unido: "Una cosa que me hace mucha gracia es la pasión por los christmas jumpers (jerseys navideños), sobre todo el día que la gente lo lleva en el curro... Es un concurso de horteras, pero muy divertido ¡No tienen sentido del ridículo!".

