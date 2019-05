A un nazi le molesta que le llamen nazi en este 'sketch'

Google Plus

Si parece un nazi, defiende políticas nazis y habla como un nazi, probablemente sea un nazi. Y, seguramente, le moleste que le llamen nazi. El vídeo que abre este artículo es una sátira sobre cuánto se ofenden al ser llamadas "nazis" las personas con ideas que recuerdan al nazismo. La escena está grabada en alemán, pero puedes activar los subtítulos en inglés en la esquina inferior derecha del vídeo.

El vídeo ha captado muchísima atención en Reddit y en Twitter: el tuit más compartido lleva más de cinco millones de reproducciones. La escena, que recrea la Alemania nazi, empieza con un ciudadano llamando "nazi" a un hombre que lleva un uniforme nacionalsocialista.

Nazi: ¡Perdona! ¿Acabas de llamarme nazi? Ciudadano: Bueno, es que eres un nazi. Nazi: Qué asquerosa impertinencia. Que esté en el Partido Nacionalsocialista y en las SS no me convierte en un nazi. Probablemente también pensarás que soy de extrema derecha, ¿no? Ciudadano: Sí. ¿Qué podrías ser si no? Nazi: Quizá soy un ciudadano preocupado, que está asustado por la dominación extranjera, pero no soy de derechas. Y, sobre todo, no soy un nazi.

El vídeo continúa con el oficial preguntando a un nazi de menor rango si parece nazi. Responde que no. "Nazis, nazis, nazis… Nazis por todas partes. Cuando te quedas sin argumentos, es fácil jugar la carta nazi. Esto hace tu vida muy fácil. Que alguien no comparta la opinión popular no le convierte automáticamente en un nazi", añade, justo antes de detener al ciudadano por llamar nazi a Adolf Hitler.

La escena es obra de Browser Ballett, un programa satírico online alemán que publica sus vídeos en YouTube y en Facebook. "Parece que hemos tocado un nervio con nuestro vídeo. Muchas personas se han visto identificadas, en tiempos en los que las fuerzas de extrema derecha están creciendo en Europa. Lo absurdo de nuestra escena ofrece un alivio cómico en estos momentos tan serios", dice a Verne por correo el productor de Browser Ballett, David Steinberger.

La escena fue muy compartida en Alemania antes de empezara a compartirse en otros países: lleva tres millones de reproducciones en la página Facebook de Browser Balett, sin subtítulos en inglés-. "Hemos tenido muchos virales en Alemania, pero nunca habíamos despertado tanta atención en el extrajero", cuenta Steinberger. En España, el vídeo fue compartido por la página de Facebook Spanish Revolution.

El oficial del vídeo es interpretado por Wolfgang Bahro, un conocido actor de la televisión alemana. El ciudadano que termina arrestado es Schlecky Silberstein, guionista del programa. El director es Raphael Salter, autor de otros de los vídeos más populares de Browser Ballett. La publicación del vídeo coincide con el auge de movimientos ultradderechistas y populistas en toda Europa. "La sátira siempre debe apuntar a los cambios cruciales y a los movimientos de nuestra sociedad. Es el centro de nuestro trabajo", comenta el productor de Browser Ballett.

