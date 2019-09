Ibai Llanos será uno de los narradores de 'FIFA 20': "Juego desde que Casillas salía en la portada"

Cuando Ibai Llanos empezó a jugar al FIFA, Paco González y Manolo Lama ya eran las voces del videojuego de fútbol más vendido en el mundo. "Mi primer FIFA fue el de 2002. En el que Iker Casillas salía en la portada. Tenía siete años y me viciaba muchísimo", cuenta a Verne por teléfono. 17 años después, el caster (locutor de videojuegos) más famoso de España, se convierte en narrador del icónico videojuego.

EA Sports, desarrolladora de la saga FIFA, anunció la participación de Ibai Llanos el 6 de septiembre. Lama y González siguen locutando el modo de juego clásico, mientras que Llanos narra el modo Volta. En este nueva función, los futbolistas juegan en campos callejeros y los partidos son de entre tres y cinco jugadores por equipo. "He escuchado muchas veces este comentario: Para qué te vas a comprar el FIFA, si es igual que el anterior. Los que hemos jugado mucho sabemos que hay diferencias entre cada edición, pero en esta además entra el modo Volta. Es como el mítico FIFA Street", explica Llanos. El juego sale a la venta el 27 de septiembre.

"El FIFA siempre ha estado en mi estantería de videojuegos. Cuando me propusieron narrarlo aluciné. Es algo que habría hecho gratis o pagando. Cuando no tenía ni 5.000 suscriptores en YouTube, ya subía vídeos jugando al FIFA (ahora tiene 450.000)", añade Llanos. No solo mantiene una relación especial con el videojuego por la cantidad de horas que le ha dedicado por su cuenta. "No te sabría decir cuántos fines de semana han venido mis amigos a casa para pasarnos horas y horas jugando", cuenta Llanos.

El componente social de FIFA es uno de los aspectos más valorados del juego. "Te picas, quieres ganar y no paras de jugar. Además, mis amigos y yo éramos muy de crear personajes con nuestros nombres para el modo carrera. Y les poníamos nuestras caras. También hacíamos personajes con pelo de colores a lo afro y botas extravagantes. A esos les poníamos nombres como Zapatero o Rajoy", comenta Llanos entre risas.

Como tantos otros videojuegos, FIFA tiene otra vida en YouTube. Hay youtubers especializados en el juego, que se pasan horas jugando o hablando de este simulador futbolístico. "En YouTube tiene muchísima potencia. Youtubers como DjMaRiiO son muy buenos", añade Llanos.

¿De narrar videojuegos al fútbol?

Ibai Llanos se ha hecho famoso narrando partidas de League of Legends en la Liga de Videojuegos Profesional. Pero también ha narrado partidos de competición entre jugadores de FIFA. Son narraciones tan parecidas como un partido de balonmano y una carrera de galgos. "Te adaptas. No se parece en nada, pero yo tengo un estilo de narración muy deportivo. Así que no se me ha hecho difícil pasar de League of Legends a esto".

Sin embargo, su participación en FIFA 20 no es una narración al uso. "Es una grabación y tienes que seguir el guion que te dan. No te puedes volver tan loco". Ese detalle es importante: si Ibai se caracteriza por algo es por su estilo volcánico. Sabe cómo transmitir emoción a los momentos clave de cualquier partida.

Narración de la mejor jugada de las finales.



Además, lo hace con humor, el género que mejor cultiva para sus seguidores de Twitter (895.000 seguidores). En esta red social habla mucho sobre fútbol. "Me encanta, lo sigo muchísimo". Se nota en un vistazo a sus tuits, donde también deja muy claro que su equipo favorito es el Real Madrid. Como el resto de la afición, no está muy contento con el momento de su equipo.

-El Madrid sube a Zidane al primer equipo

-Zidane gana tres Champions seguidas

-Se va porque cree que el equipo se va a hundir

-El Madrid prueba con dos entrenadores

-El equipo se hunde

-Zidane vuelve en plan épico para resucitar al equipo



Real Madrid: el mejor anime del siglo — Ibai (@LVPibai) March 11, 2019 Pinta bien el Real Madrid 19/20 yo cedería un par de jugadores más y ready para afrontar la temporada — Ibai (@LVPibai) July 27, 2019

Llanos está acostumbrado a que le pregunten cuándo narrará partidos de fútbol de forma profesional. Es normal: es conocidísimo por los jóvenes y le encanta el fútbol. "Me gustaría, en algún momento de mi vida, narrar partidos de fútbol, pero quiero hacerlo cuando esté preparado para ello. Creo que hay muy buenos narradores en España y que las plazas están muy cubiertas", indica. Señala a Miguel Ángel Román, narrador de Movistar, como su principal referente: "Creo que es el mejor". Llanos narró un Barcelona-Athletic para Onda Vasca en marzo de 2018.

"Estoy muy cómodo en los esport, donde he crecido y se me respeta por todos los años que llevo. Me plantearía hacer las dos cosas a la vez (fútbol y videojuegos), pero dejar los esport para hacer solo fútbol es algo que veo bastante complicado", indica Llanos, que también se imagina en un futuro narrando partidos de baloncesto. No tendrá problemas: Llanos ya ha demostrado muchas veces su versatilidad. Si puede comentar partidas de Tetris, de rusos abofeteándose o de pilla pilla, qué no podrá hacer con el fútbol.

