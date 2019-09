En busca del piso medio de alquiler: 865 euros en Madrid y 930 en Barcelona

Google Plus

Madrid, Barcelona, Gipuzkoa e Islas Baleares son las provincias donde el alquiler es más caro. Quizá este dato no te sorprenda, pero es la primera vez que llega desde un informe oficial: el boletín del Observatorio de Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento, publicado este 26 de septiembre. Han basado su estudio en la cuantía de las fianzas de los arrendamientos, que suele equivaler a un mes de alquiler.

Este estudio ofrece una foto fija de cuál es el piso medio de alquiler en muchas ciudades españolas. Es decir, cuánto cuesta al mes y cuántos metros tiene el piso medio de cada localidad. Por ejemplo, el piso medio de Madrid tiene 79 metros cuadrados y cuesta 865 euros. El de Barcelona, 90 metros cuadrados y cuesta 930 euros al mes. Pero, si estás buscando piso de alquiler en Madrid, por ejemplo, tal vez te estés preguntado: “¿Dónde están esos pisos de casi 80 metros cuadrados por 865 euros al mes? ¿Por qué los que encuentro en los portales de alquiler son mucho más caros o más pequeños?".

Esto se debe a que los portales de alquiler utilizan metodologías y referencias distintas al boletín del ministerio. Las páginas de alquiler reflejan las ofertas de los propietarios –lo que el arrendatario pide por el piso– y el Observatorio de Vivienda, lo que el arrendador está pagando según su fianza. Esto hace que los datos que dan portales como Idealista o Fotocasa sean más altos que los del Observatorio, especialmente en las ciudades con más demanda, según el informe. Debido a ello, es bastante complicado encontrar el "piso medio" que refleja el boletín del ministerio si buscamos en estas páginas.

El piso medio en los portales de alquiler

Hemos hecho la prueba y nos hemos puesto a buscar el piso medio del ministerio en anuncios de Idealista. De las 10.200 ofertas de pisos en alquiler en Madrid que encontramos en este portal, por ejemplo, solo 288 [puedes ver la metodología en la parte inferior del artículo] tienen características similares a los 865 euros y los 79 metros cuadrados que refleja el informe del Observatorio de Vivienda. Un 3% del total de anuncios. De esos 288 anuncios, solo 26 son de viviendas dentro de la M30.

Distribución de los pisos parecidos al piso medio de Madrid en Idealista.. Idealista

En Barcelona, es aún más difícil encontrar anuncios que se correspondan al piso medio del ministerio. Solo hay 42 anuncios de viviendas que se acerquen a los 930 euros de alquiler y los 90 metros cuadrados.

La situación también es muy complicada en los municipios turísticos. El Observatorio de Vivienda indica que el piso medio en Ibiza, por ejemplo, cuesta 957 euros y tiene una superficie de 83 metros cuadrados. En Idealista solo encontramos ocho anuncios de pisos similares en toda la ciudad entre los 219 disponibles.

Como Ibiza, hay otras ciudades muy marcadas por el alquiler estacional. Aunque la cifra oficial del ministerio indica que el precio medio del alquiler en Málaga es de 633 euros o en Marbella de 885, apenas hay pisos parecidos para alquilar en Idealista. Los anuncios que se acercan a esos precios son mucho más pequeños.

¿Y cómo son esos pisos?

Muchas de las viviendas que se anuncian en los portales de alquiler, tal y como vimos cuando contamos en tiempo real la odisea de buscar vivienda de alquiler, distan mucho de ser el piso ideal: algunos no cuentan con electrodomésticos, se alquilan solo por meses o necesitan una reforma. Estos son dos ejemplos: el primer piso, en Madrid, cuesta 850 euros al mes, 60 metros cuadrados útiles (de 75 metros cuadrados totales) y no tiene habitaciones. El segundo, en Barcelona, cuesta 880 euros mensuales y no incluye ni muebles ni electrodomésticos.

A esto, además, hay que sumar el problema del desembolso inicial: en ocasiones, los caseros exigen, además de la fianza obligatoria, dos meses extra de depósito (que no te timen, dos meses de depósito es el máximo por ley). Y, en caso de los pisos gestionados por una inmobiliaria, un mes extra de honorarios. Eso significa que, en muchos casos, el primer pago de la vivienda debe ser de cuatro mensualidades (el mes de fianza, dos de depósito, la mensualidad para la agencia y el mes en curso). En un piso que se acerque a la vivienda media de alquiler en Madrid, con 865 euros de precio medio, esto supone un gasto inicial de casi 3.500 euros.

Y estos pisos, ¿quién puede pagarlos?



Los expertos recomiendan que el precio del alquiler nunca supere un tercio del salario. Este consejo tan repetido es difícil de cumplir para la mayoría de los jóvenes, teniendo en cuenta los precios de los alquileres y la renta media. Compartir piso, en muchos casos, se convierte en una obligación. En el siguiente gráfico puede verse el porcentaje de sueldo que hay que dedicar al alquiler, por comunidad autónoma:

Como indican los datos del Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud, el sueldo neto medio en los jóvenes de entre 16 y 29 años es de 11.347 euros al año (unos 945,60 € mensuales con doce pagas). Para pagar los pisos medios que refleja el boletín de Fomento, esto es lo que tendrían que ganar al mes entre todos los arrendadores de una vivienda para que esta supusiera un tercio de sus salarios:

En Madrid, con 865 euros de precio medio: 2.595 euros/mes.

En Barcelona, con 930 euros de precio medio: 2.790 euros/mes

En Bilbao, con 771 euros de precio medio: 2.313 euros/mes

En Ibiza, con 997 euros de precio medio: 2.991 euros/mes

En Málaga, con 663 euros de precio medio: 1.989 euros/mes

En Valencia, con 631 euros de precio medio: 1.893 euros/mes

En Santa Cruz de Tenerife, con 487 euros de precio medio: 1.461 euros/mes

En Segovia, con 517 euros de precio medio: 1551 euros/mes

Puedes consultar los datos de todos los municipios disponibles en este enlace o haciendo clic en el buscador de abajo. Y tu casa de alquiler, ¿se parece en precio y tamaño al piso medio de tu localidad? Cuéntanos en los comentarios de esta noticia o contestando en el Instagram de Verne.

pulsa en la foto Haz clic en la imagen para ir al buscador de EL PAÍS.

Metodología Para hacer las búsquedas de pisos en el portal Idealista hemos redondeado por arriba el precio medio del alquiler y lo establecemos como el máximo que estamos dispuestos a pagar. Y redondeamos por abajo los metros cuadrados, fijados como el mínimo. Los datos están tomados el 27 de septiembre. Puedes consultar el Boletín del Observatorio de la Vivienda y Suelo al completo en este enlace. Algunas provincias todavía no están incluidas en este primer informe, bien porque no obligan a los propietarios a depositar la fianza en un organismo oficial o bien porque desde el Observatorio han considerado que los datos recogidos no eran concluyentes.

