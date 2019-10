Oído en la exposición oficial de 'Juego de tronos' en Madrid

"Vamos a tener que andar más que en el Camino Real", dice una chica al preguntar en la entrada de IFEMA por la exposición oficial de Juego de tronos, que comenzó este sábado 26 de octubre en el Espacio 5.1 –una de las naves de Feria de Madrid–, tras su paso por Barcelona entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

En realidad no es para tanto, en cinco minutos nos plantamos en las taquillas de la exposición, que a primera hora de la mañana ya cuelga un cartel advirtiendo de que solo quedan entradas para los pases de mediodía del sábado. “Pues dame una para las 14.00 horas”, le pide un chico al de la taquilla. “Son 21,40 euros, por favor”.

Los primeros fans (y los más madrugadores), que compraron su entrada online, esperan a que les toque su turno en una fila improvisada al sol. Winter is coming. Alguno que otro luce bajo el abrigo camisetas de la serie.

Para ver la exposición –y para seguir leyendo este artículo– es necesario que hayas visto las ocho temporadas de esta serie de HBO porque, al cruzar la primera puerta, nos recibe un vídeo que contiene todos los spoilers posibles. Aunque todavía hay gente a la que le gusta “probar cosas nuevas”. “Yo no he visto la serie, pero me ha llamado la atención el anuncio de la exposición y he venido a verla”, dice una señora justo al acceder.

La mano dorada de Jaime Lannister. juegodetronoslaexposicion.es

"Joder, qué silencio", se oye decir a un chico, y empieza a canturrear la cabecera de la serie mientras caminamos, ahora sí, por una de las sendas del Camino Real.

- Pero ¿quién era ese? - El pequeño de los Stark que se hizo mayor. - ¿Y esa con quién se casó? - Yo me pierdo con tanto personaje, ¿eh? - ¡Ay, mira! La casa Greyjoy. A ese fue al que le cortaron la picha, ¿no? - Yo pensaba que Varys era más gordo.

La exposición oficial –que llega a Madrid tras su paso por Belfast (Irlanda del Norte)– adentra al visitante en el universo de Juego de tronos a través de decorados, atrezo, vestuario original y contenido multimedia, distribuidos por varias salas que recrean algunos de los escenarios de la serie, rodada en diez países –entre ellos España–.

- Pero, ¿cuánto mide esta gente? - Ese es el Perro. - ¿Eso es el abrigo de invierno de Khaleesi? ¿Tan poquita cosa? - Es que Emilia Clarke no es muy alta. - ¡Pero que no abriga!

Llama la atención la cantidad de familias que han acudido a ver la muestra con hijos pequeños y adolescentes. La edad recomendada de la serie es para mayores de 16 años.

- Mira, Hugo, huevitos de dragón (A Hugo, que no debe tener más de cuatro años, parece que no le hace mucha gracia). - Papá, esto está muy oscuro. - Tío, mi móvil es una mierda, no enfoca. - Eso es porque no hay luz.

Los cráneos dragones no podían faltar. juegodetronoslaexposicion.es

El uso de móviles está permitido, pero no el flash y algunos de los decorados no están muy iluminados. En los que sí, la gente hace colas para fotografiarse sujetando espadas como Lamento de Viuda, de Joffrey Baratheon, la Aguja, de Arya Stark, o la Garra, de Jon Snow; trepando el muro del Norte o poniendo su cara en la Sala de los Rostros.

- Venga, ¿podemos avanzar de una vez? - Aita, hazme una foto trepando el muro. - Juan Antonio, ponte con tu hijo como si fuerais de la Guardia de la Noche. - Pero, ¿yo con esta barriga puedo ser Guardián de la Noche? - Hombre, acuérdate de Sam.

Los trajes de la Guardia de la Noche. juegodetronoslaexposicion.es

Según la organización, ya se han vendido 20.000 entradas online para la exposición, que de momento no tiene fecha de finalización.

- ¡Madre mía, madre mía! ¡Me cago! - ¿Te imaginas que el caminante blanco abre los ojos ahora? - Ya sé de lo que me voy a disfrazar este Halloween. - ¡Ay, no! Qué penita Hodor, no lo quiero ver otra vez. - Hold the door! Hodor! - No, en español era “aguanta el portón”. - Ya, qué cagada.

Inspirada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego –escritas por George R. R. Martin–, la serie de televisión Juego de tronos empezó a emitirse en 2011. Sus ocho temporadas (73 capítulos) le han hecho merecedora de 59 Premios Emmy. El rodaje de su última temporada costó 90 millones de dólares y su capítulo final batió récords de audiencia para la cadena HBO: 19 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Trajes de una boda con final feliz. juegodetronoslaexposicion.es

- Ese trono no es de hierro ni de coña. - Claro, es que es una réplica. - Mira la reina, qué cara de cabrona, cómo me gusta. - ¿Y ya está?

No, aún falta la tienda de regalos.

- ¿15 pavos por una foto en el trono de hierro? - Venga coge el huevo y ponte conmigo en la foto. - Joder, cari, lo que me obligas a hacer, esto no está pagado. - Mamá, ¿me compras un huevo de dragón? - Tres te voy a comprar. - Vale, porque en realidad son tres dragones. - ¡Que no!

