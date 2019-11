En esta versión ‘españolizada’ de 'Los Simpson' Ibai escribe en la pizarra y Marge compra sangría

La cámara que sobrevuela Springfield, Bart Simpson escribe algún castigo en la pizarra, suena el timbre… Muchos españoles podrían enumerar, escena a escena, qué es lo que pasa en la introducción de Los Simpson. No es de extrañar, teniendo en cuenta que, entre Antena 3 y Neox, han emitido cerca de 24.000 capítulos de la serie. Ricard Bergada –@Rickyexp–, estudiante de diseño gráfico de 22 años, ha hecho una versión libre de la introducción y, aunque no la hayas visto todavía, también te resultará muy familiar: ha imaginado cómo sería la cabecera de la serie si tuviera lugar en España. En menos de 24 horas, se ha compartido más de 100.000 veces en Twitter.

En la versión de Rickyexp, la cámara que sobrevuela Springfield pasa por un cartel de la cadena 100 Montaditos y otro del Mercadona hasta llegar a la pizarra. Y en ella no está Bart, sino Ibai Llanos dando sus populares explicaciones tácticas. “En este caso me resultó fácil buscar las referencias”, cuenta el autor por teléfono a Verne. “Solo tuve que hacer un pequeño repaso por páginas de memes por si se me olvidaba alguno muy popular, y relacionarlos después con situaciones o ubicaciones de la introducción de Los Simpson”.

Las referencias de cultura popular española se mantienen durante todo el vídeo: aparece el C Tangana pequeñito, Caraanchoa o Albert Rivera con el adoquín, la compra de Marge Simpson es de unas Ruffles Jamón, una sangría, una pizza de Casa Tarradellas y un Satisfyer...

La compra de Marge Simpson en la versión de Rickyexp

Bergada cuenta que se le ocurrió la idea del vídeo hace unas tres semanas, viendo otra versión de la introducción de Los Simpson. “Una cuenta que sigo (@ins.st6p) hizo una adaptación sin personajes”, explica. “Y se me ocurrió que sería divertido darle un poco la vuelta: en vez de no usar personajes, buscarle protagonistas españoles”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Not Stupid Haha (@ins.st6p) el 26 Jul, 2019 a las 10:49 PDT La versión sin personajes de la cabecera de 'Los Simpson' que ha inspirado a Rickyexp.

El autor cuenta que tardó cerca de veinte horas en preparar el vídeo. "Había elementos que los tenía clarísimos antes de empezar, como que Ibai iba a ir en la pizarra", cuenta. "A otros les tuve que dedicar más rato para encontrarles ubicación".

Rickyexp ha publicado el vídeo en su cuenta de Twitter, en Instagram y en YouTube, y entre todas ellas suma casi dos millones y medio de reproducciones. Además, también se ha difundido por otras vías: muchas cuentas lo han resubido sin permiso. "Antes me tomaba fatal que me robaran las publicaciones, ahora lo llevo un poco mejor", cuenta el joven, de 22 años. "Si me mencionan me da igual e incluso me ayudan a crecer, pero hay algunos que incluso borran mi nombre del vídeo, y en ese caso denuncio a las cuentas sin pensarlo", explica. Por si no te has dado cuenta, te lo avisa incluso en la pizarra del colegio:

Si no quieres acabar copiando en la pizarra como Ibai en el vídeo de Rickyexp, no robes vídeos de internet.

