Ibai Llanos deja la Liga de Videojuegos Profesional y ficha por el club de 'eSports' de Ocelote

Ibai Llanos (Bilbao, 1995), el narrador de videojuegos más famoso de España, cambia de aires. El 24 de enero anunció que dejaba la que ha sido su casa durante cinco años, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), donde ha narrado muchísimas partidas de League of Lengends, Fortnite o FIFA. Este miércoles 5 de febrero ha desvelado su nuevo destino: se incorpora a G2, el club de eSports de Carlos Rodríguez, más conocido como Ocelote, una de las referencias mundiales en el mundo de las competiciones de videojuegos. "Estoy muy feliz. Me voy a un club que ha revolucionado los eSports", dice Llanos a Verne.

Ha dado la noticia con un vídeo en Twitter, en el que participan Jordi Cruz, Darío Eme Hache, Miquel Montoro o Pino Prestanizzi, propietario de un restaurante italiano que analizó pizzas de supermercado en un vídeo de El Comidista. En marzo de 2018, Llanos comentó aquel vídeo con su habitual tono humorístico. En la escena que ha compartido Llanos, tanto el protagonista de aquel vídeo como otros personajes populares en internet compiten por el mismo puesto de trabajo. Al final aparece Ocelote, que elige al caster (narrador de videojuegos) vasco. "¿Os pensabais que no lo iba a fichar? Yo no fallo", dice Ocelote.

Llanos ficha por G2 como creador de contenido, una especie de youtuber centrado en el club de Ocelote: "Seré la imagen de G2 en España y Latinoamérica, como un embajador de la marca. Haré vídeos con los equipos, viajaré con ellos a grandes eventos y en mi canal de Twitch hablaré sobre ellos". Los vídeos que haga sobre el club de Ocelote se difundirán en su canal de Twitch o en las plataformas del club.

El caster seguirá colaborando de forma puntual con la LVP, pero su trabajo habitual se centrará en G2. Asegura que también comentará "fútbol o baloncesto" de vez en cuando, sin especificar con qué frecuencia ni si será en televisión o en internet. "Se anunciará pronto", dice.

G2, con sede en Berlín (Alemania), compite en ocho disciplinas con 42 jugadores. Entre ellas están Fortnite, Hearthstone o Counter-Strike. Su buque insignia es League of Legends, precisamente el juego en el que Ibai se formó como caster. "Está claro que son fortísimos. No entro en G2 por sus resultados deportivos, pero la realidad es que es un club muy potente", comenta Llanos. El fundador del equipo, Ocelote, sigue dirigiendo G2, pero ya no compite como jugador. "Ha sido muy importante para que llegue a G2. Me ficha él", dice Llanos, que seguirá viviendo en Barcelona. El club compite en los principales torneos europeos y mundiales.

"Ibai" y "Ocelote" se han convertido en trending topic este miércoles 5 de febrero, en cuanto Llanos ha anunciado su nuevo destino en Twitter. El mundo de los videojuegos ha reaccionado rápidamente a la noticia.

Filtrada la equipación de G2 para 2020 tras la llegada de Ibai pic.twitter.com/3A7aA6fIke — Ricky (@Rickyexp) February 5, 2020 Miquel como head chef para todos los equipos de G2 por favor. — Alexelcapo (@EvilAFM) February 5, 2020

El caster trasciende la industria de los videojuegos. Es muy popular en Instagram, con 840.000 seguidores, pero la red social en la que es más activo y donde sus mensajes logran más relevancia es Twitter, donde tiene 1,1 millones de seguidores. Sus tuits más exitosos no están relacionados con los eSports: habla de fútbol, de su día a día y prueba muchos filtros de Instagram, siempre haciendo muchas bromas. Es el autor del tuit más compartido en España a lo largo de 2019, una charla motivacional para estudiantes.

Ya ha llegado el mejor entrenador del planeta para salvar la selectividad y los exámenes importantes de este año. pic.twitter.com/XqmCNAdEUO — Ibai (@LVPibai) May 30, 2019

Llanos empezó a narrar videojuegos con 19 años, nada más terminar el instituto en su ciudad natal, Bilbao. Pasó varios años casteando desde la habitación de su casa para la Liga de Videojuegos Profesional. Dos años después de empezar se mudó a Barcelona. Tardó poco en convertirse en la cara más conocida de la LVP. Su popularidad en el mundo de los videojuegos y en redes sociales le ha abierto el camino para otros proyectos, con solo 25 años. Por ejemplo, es el narrador de uno de los modos de juego de FIFA 20.

Además de narrar videojuegos, Llanos pone voz a otras muchas competiciones que, sin sus comentarios, generarían mucho menos interés. Cientos de miles de personas vieron su retransmisión de la final del Mundial de Tetris. También son muy conocidas sus narraciones de concursos caninos, de rusos abofeteándose o de pilla-pilla. En esas narraciones imprime el tono humorístico que le ha hecho tan popular en redes sociales. "Ahora voy a tener más tiempo para subir ese tipo de vídeos a mis redes sociales", añade Llanos.

FINAL DEL MUNDO TETRIS 2018



Jonas, Español (siete veces campeón del mundo) vs Joseph, de Luxemburgo (16 años)



Nuestro país en busca de hacer historia otra vez. pic.twitter.com/H8uqE6i6EB — Ibai (@LVPibai) October 22, 2018

