Una joven gana un viaje para su 'aita' enfermo por publicar el tuit más compartido desde 2018

El 7 de febrero, la empresa de viajes Airhopping lanzó un reto a sus seguidores de Twitter: la primera persona que consiguiese 100.000 retuits citando su mensaje conseguía un viaje gratis. Izar Lizarralde -@Izzylizarran en esta red social-, bilbaína de 19 años, no solo ha ganado el reto. Además, su mensaje es el más compartido en Twitter España desde septiembre de 2018. Más de 150.000 personas han difundido su historia, en la que cuenta que quería ganar el viaje para su padre, que padece un cáncer. "Era mi oportunidad de regalarle una sonrisa, porque cualquiera que le conozca sabe que se lo merece todo", dice Lizarralde a Verne por correo electrónico.

A mi aita le detectaron cáncer cerebral hace algo más de un año. Su sueño siempre ha sido ir a Escocia, pero no puede trabajar y no hacen otra cosa que bajarle el sueldo. Sinceramente me gustaría poder regalarle esta experiencia por lo que pueda pasar. Se merece todo. https://t.co/C2d8DW9gVF pic.twitter.com/VAHekrd0Fd — izzy (@izzylizarralde) February 8, 2020

En el tuit, Lizarralde explica que el sueño de su padre siempre ha sido viajar a Escocia. Asegura que "no puede trabajar y no hacen otra cosa que bajarle el sueldo", así que quiere "regalarle esta experiencia por lo que pueda pasar; se merece todo". No visitará Escocia, ya que no está entre los viajes ofertados por Airhopping, pero Lizarralde sí ha ganado dos billetes para otro destino.

Según nos confirman desde Twitter, la difusión del tuit ha hecho que se convierta en el más compartido de la plataforma en España desde septiembre de 2018. Entonces, el youtuber ElRubius publicó dos tuits sobre un sorteo: uno tenía 1,3 millones de retuits y el otro, 386.000. El tuit de Lizarralde es el más compartido desde aquellos dos mensajes. "Cuando publiqué el tuit, pensé que era imposible. Mis amigos me hablaron para decirme que iban a hacer todo lo posible por ayudarme a conseguirlo", añade Lizarralde en su conversación con Verne.

Esta tuitera de Bilbao, estudiante de periodismo, se ha mostrado muy agradecida por la cantidad de mensajes de ánimo que ha recibido. "En enero de este mismo año, mi aita ha acabado su último periodo de quimioterapia. En 2018 le encontraron un tumor cerebral tras sufrir un ataque epiléptico repentino. Tras dos operaciones, varias sesiones de radioterapia y 12 periodos de quimioterapia, han logrado frenar el crecimiento del tumor. En la actualidad, las resonancias muestran un pequeño resto de la operación. Quizás es una cicatriz interna, células cancerígenas dormidas... No tenemos ni idea. La cosa es que no ha continuado creciendo y no puede ser mejor noticia", explica.

Itziar Oltra, responsable de marketing de Airhopping, asegura que la empresa no esperaba que el tuit fuese compartido de una manera tan masiva. De hecho, el concurso empezó como una manera de promocionar la marca usando una broma recurrente en Twitter. “Muchos seguidores nos han hecho alguna vez lo típico de escribirnos por privado para preguntarnos cuántos retuits deberían conseguir para un viaje gratis. Pero no esperábamos para nada que alguien llegara, pusimos esa cifra porque asusta”, afirma Oltra.

La idea inicial de la empresa de viajes era costear los billetes de una sola persona que llegase al número de retuits requeridos. Sin embargo, al ver el tuit de Lizarralde, la compañía ha optado por ampliar el regalo y proporcionar pasajes tanto para ella como para su padre. “No esperábamos una historia tan conmovedora, así que pensamos en duplicar el premio para que fuera con su padre”, dice Oltra. El viaje no será a Escocia, como quería el padre, ya que no está entre los destinos ofertados por la compañía. "Otra opción que contemplamos es viajar a Irlanda. Le gusta mucho la zona, el rugby, la fotografía... Creo que podría disfrutarlo mucho", añade Lizarralde.

El padre de Lizarralde "se volcó por completo en la campaña de retuits", según explica esta bilbaina. "No paraba de animarme y repetirme que lo íbamos a conseguir. Quince minutos después de empezar, mi teléfono se volvió loco. 1.000 retuits, 5.000, 10.000... Los números subían como la espuma". Asegura que muchas personas se vieron reflejadas en la historia de su padre: "Me hizo feliz ver cómo tantas personas confiaban en mí para desahogarse, me entristeció que se viesen reflejados en nuestra historia, me enterneció que mujeres y hombres de todo tipo de edades, ideas y nacionalidades se uniesen por una causa común. Hacer feliz a un padre y a su hija. Fue una montaña rusa de emociones".

La tuitera ha aprovechado la difusión de su mensaje para promocionar la donación de médula ósea, clave para el tratamiento de cánceres. Este proceso es rápido y sencillo, como te explicamos en este artículo de Verne.

