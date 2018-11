Iniesta habla en 'Salvados' de su depresión de 2009: "Te encuentras mal y no sabes por qué"

"Necesitaba ayuda; si no, no salgo de esa situación"

Andrés Iniesta fue el protagonista de Salvados este domingo 25 de noviembre. En uno de los momentos más destacados de la entrevista, Jordi Évole le pregunta por la depresión que sufrió en 2009, después de ganar la Champions League, la Liga y la Copa con el Barça.

Te empiezas a encontrar mal. Es algo raro, no sabes catalogarlo. Y ahí empiezas un proceso tuyo, interior, de pensar. Te encuentras mal y no sabes por qué. Y te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no te encuentras bien. Y ya entras en un bucle. Te vas encontrado muy vacío.

"Deseaba que llegara la noche para tomarme una pastilla y descansar"

El exjugador del Barça, desde este verano en el Vissel Kobe de Japón, explica que empezó a encontrarse mal después de los éxitos que consiguió con su equipo en la temporada 2008-09: "A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça, ese verano. Es decir, ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas los tres títulos, un año increíble...".

Iniesta asegura que a las malas sensaciones posteriores a esos éxitos deportivos se sumó otro factor, la muerte de su amigo Dani Jarque, al que casi un año después dedicó el gol que marcó en la final del Mundial de Sudáfrica.

"Me acuerdo que vinimos de esa pretemporada y una tarde estaba en casa. Me encontraba muy mal. Llamé al médico. O hacemos algo o yo que sé qué va a pasar. Esa misma tarde bajamos a la ciudad deportiva y le dije que necesitaba ayuda, algo, porque si no no salgo de esta situación", comenta.

"Estaba deseando que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar ¿A las personas qué nos mueve? La ilusión, los sentimientos, las ganas... Pero en una situación así no tienes nada", añade.

En redes sociales, muchas personas indicaron que la descripción de la depresión que hizo Iniesta fue muy acertada. Otros aplaudieron que hablase tan claramente de este trastorno en televisión, en horario de máxima audiencia.

La importancia de que los famosos hablen de depresión

La Organización Mundial de la Salud aseguraba en 2017 que más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. Según un estudio publicado por la Sociedad Internacional de trastornos afectivos, más del 10% de la población adulta en España los ha sufrido.

No es la primera vez que Iniesta habla en en televisión sobre sus problemas psicológicos: en junio lo contó en El Hormiguero y en mayo en el Chester de Risto Mejide. También habló de ello en El País Semanal, donde animó a acudir al psiquiatra o al psicólogo: "Para eso están, ¿no? Para ayudar cuando los necesitas. Supongo que es porque no lo quieres ver. Yo llegué a un momento que necesitaba ayuda y la tuve; hubo días en que veía que no salía, que me hundía en mi propia persona. Y tuve gente que me ayudó, gente muy valiosa".

Gestos como el de Iniesta son clave para visibilizar este tipo de trastornos, normalizando que hay que buscar ayuda para solucionarlos. “Que alguien famoso reconozca que va al psicólogo es muy importante, porque son modelos de conducta y la gente los admira. Este gesto contribuye a la normalización de las emociones y a animar a más personas con problemas a tratarse”, explicaba a Verne Iria Mato, psicóloga del Colegio Oficial de Galicia, en octubre de 2016. Entonces, todos los exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo revelaron que habían necesitado ayuda psicológica al terminar el programa.

¿Y los jóvenes?

En mayo, ElRubius anunció que dejaba YouTube durante varios meses por problemas de ansiedad. Entonces explicó que acudió al médico, pero no todo el mundo hace lo mismo.

Como explicamos en este artículo, solo la mitad de los jóvenes españoles que experimentan una situación similar solicita ayuda profesional. "No podemos saber por qué se deprimen, pero sí notamos un tabú para reconocer el problema y pedir ayuda, aunque esté diagnosticada", explicaba Anna Sanmartín, subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.

Al mismo tiempo, los jóvenes españoles van más al psicólogo que hace diez años. La Encuesta Europea de Salud 2014, la última publicada, indica que en torno al 5% de las personas de entre 15 y 34 años acudieron a este especialista en los 12 meses anteriores. Cuando se realizó esa misma encuesta en 2009, alrededor del 3% aseguraron ir a terapia.

