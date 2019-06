Nacen más Rayans que Fernandos: buceamos en las estadísticas del INE sobre nombres

Lucía sigue siendo el nombre favorito para las niñas y Hugo vuelve a la primera posición para niños. Estos son los dos titulares principales de las estadísticas sobre nombres de los nacidos en 2018, publicadas por el Instituto Nacional Estadística (INE) este miércoles 19 de junio. Revisando esos datos y comparándolos con los de años anteriores, encontramos algunas curiosidades que pasan inadvertidas a simple vista. Estas son algunas de ellas.

Nombres inspirados en la música...

Amaia nunca había entrado en la lista de los 100 nombres más populares para niñas (los primeros datos son de 2002). Sin embargo, en 2018 nacieron 351 Amaias. Es el nombre 86 de la lista. Ese mismo año, la cantante Amaia Romero ganó Operación Triunfo y participó en Eurovisión.

… Y en el deporte

Lucas es uno de los nombres más populares desde hace años. Luca también lleva varios años entre los 100 primeros. Para Luka, 2018 es su primer año en la lista. Justo el año en que el jugador del Real Madrid Luka Modric alcanzó la final del Mundial con la selección croata y terminó ganando el Balón de Oro.

Caen algunos de los nombres más clásicos



Algunos de los nombres más comunes en España apenas son elegidos para los niños y niñas recién nacidos. Por ejemplo: en este último año nacieron más Leos que Antonios, más Dylans que Josés y más Rayans que Fernandos. Pasa lo mismo con los nombres de niñas: Mia, Laia o Nora superan a Alicia, Andrea o Rocío.

Los nombres clásicos de mujeres aguantan mejor

Los tres nombres más extendidos para mujeres en España —si tenemos en cuenta a toda la población, no solo a las recién nacidas— son María Carmen, María y Carmen. En 2018, María fue el cuarto nombre favorito para las nuevas españolas y Carmen, el decimotercero. El nombre de María Carmen, en cambio, no aparece entre los más habituales del último año.

Los nombres más comunes para hombres están en puestos más bajos entre los nacidos en 2018. Antonio, el más común, es el vigésimo entre los nuevos españoles. José, el segundo más extendido, está en la posición 37 de 2018. Y Manuel, el tercer nombre entre los españoles, es el décimo.

¿Cuántos nombres de Juego de tronos hay?

Se ha hablado mucho de los niños con nombres de personajes de Juego de tronos, sobre todo tras el desenlace de la última temporada. Sin embargo, la cantidad de niños y niñas con nombres de personajes de la serie es anecdótica. Ni Daenerys, ni Arya, ni Sansa, ni Cersei, ni Tyrion entran en las listas de los 100 nombres favoritos de los padres en 2018. De esos cinco nombres, los únicos que se repiten lo suficiente como para aparecer en la herramienta del INE ¿Cuántos se llaman… son Arya (hay 457) y Daenerys (86).

Hay 86 Daenerys en España, a 1 de enero de 2018. Juego de tronos (HBO)

Diminutivos al poder

No hay ni rastro de Dolores entre los 100 nombres para niñas. Y no solo en 2018. No aparece ni una vez desde 2002. Sin embargo, Lola es un fijo y al alza: en 2018 está en el puesto 21; en 2004, estaba en el 83. Para niños, Álex no está por encima de Alejandro (en el noveno puesto) en 2018, pero está en una muy digna vigésimo quinta posición.

Los nombres compuestos desaparecen

Aunque ya hemos comentado que entre los nombres más comunes en España —considerando a toda la población— se encuentra María Carmen, entre los 200 nombres más comunes de los niños y niñas nacidos en 2018 solo encontramos un nombre compuesto: Miguel Ángel. No hay ni un nombre compuesto para niñas. En el primer año con registros, 2002, había varios nombres compuestos en estas listas: Francisco Javier, José Antonio, Miguel Ángel, Ana María, María del Carmen, María José y Alba María.

¿Helena o Elena?

Hay nombres muy parecidos que conviven en la lista de los 100 más puestos. Por ejemplo, Helena y Elena. En 2018 nacieron muchas más Elenas, en el puesto 23, mientras que Helena está en la posición 80. En los 100 primeros puestos también están Chloe (22) y Cloe (81).

