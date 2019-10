700.000 personas han solicitado no recibir propaganda electoral desde que se anunciaron las elecciones

Quien lo pida ahora, recibirá propaganda para el 10N, pero no para las siguientes

Hay casi tantas personas que han pedido no recibir propaganda desde que se anunció la repetición de elecciones como personas con derecho a voto en la provincia de Zaragoza. Entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre, último día para solicitarlo, casi 700.000 personas han pedido a través de la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) que los partidos nos les envíen propaganda postal de cara a las elecciones del 10 de noviembre, según los datos facilitados por la entidad a Verne.

El número de peticiones se disparó en el momento que se anunció la repetición de elecciones. Desde el día previo a que el Rey comunicase que no proponía nuevo candidato a la investidura, casi 700.000 personas han pedido no recibir las cartas con las que los partidos piden el voto. En los seis meses anteriores, lo habían pedido 112.000 personas. En total, 810.367 han manifestado de forma explícita su rechazo a la propaganda política en sus buzones. Se trata de un 2,2% del total del censo electoral. Las provincias con más solicitudes han sido Madrid (más de 155.000), Barcelona (casi 90.000) y Valencia (casi 42.000).

Si pides la baja, no recibirás propaganda ni el 10-N ni en futuras elecciones

Un cambio en la Ley Electoral, aprobado en 2018, otorga al elector la capacidad de decir "no" a la propaganda. Una vez registrada la petición, el solicitante desaparece de las copias del censo que la Oficina del Censo Electoral facilita a los partidos políticos para estos envíos. Este trámite desde el 5 de marzo, así que las primeras generales para las que tuvo efecto fueron las del 28 de abril.

Para no aparecer en esas copias antes de las elecciones del 10 de noviembre, el último día para pedirlo era el 7 de octubre. Si se solicita ahora, no se recibirá propaganda para las elecciones que se celebren en el futuro. Y no solo generales: tampoco llegará propaganda de elecciones municipales, autonómicas o europeas. En caso de que se desee recibir propaganda de nuevo, se puede reclamar a través de la web del INE. Al final del artículo explicamos paso a paso cómo darte de baja.

Este trámite también se puede realizar de forma presencial en ayuntamientos, delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral, además de en las oficinas consulares en caso de vivir en el extranjero.

¿Cuánto cuestan las elecciones?

Las elecciones generales del 10 de noviembre son las cuartas en cuatro años. De los 167 millones de euros que costará esta cita con las urnas, la cifra destinada a Correos supondrá unos 56,5 millones. Esta cantidad sufraga la propaganda y, además, la tramitación del voto desde el extranjero.

A pesar de que muchas personas consideran innecesaria la campaña electoral, esta fase previa a las elecciones cumple una función pública. Muchas personas no sabrían que se celebran elecciones sin el despliegue de cartelería y propaganda postal, como explicaba a Verne la politóloga y editora de Politikon Berta Barbet en declaraciones a un artículo sobre campañas electorales.

Cómo darse de baja para no recibir propaganda electoral El proceso se realiza a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE). Puedes hacerlo tanto con móvil como con ordenador, pero te va a resultar más cómodo con un PC. 1. Para poder darte de baja del censo es necesario que tengas el certificado electrónico o que te hayas registrado en el sistema Cl@ve PIN. 2. Pincha en este enlace. En la parte derecha de la pantalla podrás elegir cómo quieres identificarte: con el certificado electrónico o con el sistema Cl@ve PIN. 3. Tras acceder, aparecerán tus datos en la pantalla. Si no has pedido la exclusión con anterioridad, aparecerás como "incluido" en las copias del censo de los partidos. Pincha en "enviar solicitud", justo debajo de solicitud de exclusión de las copias de los partidos políticos". 4. Ya has sido excluido Puedes descargar una confirmación en PDF pinchando en "obtener justificante". El certificado electrónico sirve para realizar trámites online de la administración pública, como presentar impuestos u obtener el informe de vida laboral. Certificado electrónico: Para conseguir el certificado electrónico hay que entrar en la web de la Real Casa de la Moneda. Tras realizar la solicitud, para la que hay que aportar el DNI, primer apellido y correo electrónico, recibirás un email con un código. Tendrás que presentarlo de forma presencial en la Oficina de Registro que indique el correo electrónico. Entonces se puede descargar el certificado e instalarlo en el ordenador. La Agencia Tributaria también explica el proceso en esta página. Cl@ve PIN: Para operar con Cl@ve PIN, primero hay que registrarse. Se puede hacer por internet con un código que recibirás por carta solicitándolo aquí o con tu certificado electrónico o DNI electrónico. También se puede hacer de forma presencial en cualquier Oficina de Registro. En este enlace puedes comprobar cuál es la más cercana a tu casa.

