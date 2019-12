PewDiePie anuncia que deja YouTube temporalmente: "Estoy cansado"

El youtuber más seguido del mundo, PewDiePie, ha anunciado que se toma un descanso temporal desde principios de 2020. "Me tomo un descanso de YouTube el año que viene. Quería decirlo de antemano porque lo tengo decidido", dice en un vídeo que subió este sábado 14 de diciembre a su canal oficial, con 102 millones de suscriptores.

"Me siento muy cansado, no sé si lo notáis", comenta el youtuber sueco de 30 años, cuyo nombre real es Felix Kjellberg. No ha contado los motivos concretos por los que deja la plataforma de vídeos, pero asegura que dará explicaciones "más tarde". "Solo para que lo sepáis, a principios del año que viene estaré ausente durante un tiempo", añade.

PewDiePie ha hecho este anuncio al final de un vídeo de 12 minutos, en los últimos 120 segundos. El título ni siquiera hace referencia a que deja la plataforma, sino que habla sobre el contenido principal del vídeo: La nueva actualización de YouTube tiene un gran defecto. Es una crítica a YouTube por su nueva política de prevención del acoso. Después carga contra la plataforma de vídeos por bloquear un vídeo de una gala de videojuegos por violación de copyright. Justo después de esa crítica, anuncia su retirada temporal.

Un año marcado por su competición con T-Series

PewDiePie es el youtuber más seguido del mundo desde 2013, pero su canal no es el que acumula más suscriptores en YouTube. Ese título corresponde a T-Series, una productora musical india. Durante parte de 2019, el creador de contenido sueco ha mantenido una competición con T-Series para mantenerse como en canal con más suscriptores, pero acabó siendo superado. Durante meses, sus seguidores se movilizaron en redes sociales para mantenerle en el primer puesto y el propio PewDiePie lanzó una canción criticando a T-Series, pero cedió el trono definitivamente en torno a abril.

Más allá del apoyo de sus seguidores y otros youtubers, PewDiePie recibió respaldo de otras características en su competición contra T-Series: además de las palabras del terrorista neozelandés que mató a 51 personas en dos mezquitas, en noviembre de 2018, hackers difundieron propaganda de PewDiePie manipulando impresoras y Chromecast ajenos; en marzo, una persona escribió “suscribiros a PewDiePie” en el Memorial de la Segunda Guerra Mundial de Brooklyn (Nueva York).

“Tener mi nombre asociado a algo tan indeciblemente vil [el atentado en Nueva Zelanda] me ha afectado en muchas más formas de las que mostrado. No quería explicarlo inmediatamente y no quería dar más atención al terrorista. Para dejarlo claro, no quiero que gane el odio. Está claro que el movimiento Suscribiros a PewDiePie debería haber terminado entonces”, dijo en el vídeo en el que pedía que cesara el empeño por mantenerle en el primer puesto.

La relación entre ese tipo de actos y el movimiento que pedía nuevos suscriptores para el youtuber no es casual. PewDiePie ha hecho comentarios racistas en algunos de sus vídeos y también ha compartido contenido antisemita. Es una referencia en entornos de extrema derecha, a pesar de que el youtuber haya rectificado después de este tipo de episodios.

YouTube de youtubers vs. YouTube de televisión

Desde hace tiempo, los youtubers se quejan de que la plataforma de vídeos dé más visibilidad al contenido de cadenas de televisión que al elaborado por youtubers. Uno de los argumentos que más utilizan es que sus vídeos aparecen menos en la página de tendencias que los televisivos.

"Más de la mitad de esos vídeos son rollo Operación Triunfo y Antena 3, cosas así. YouTube ha dejado de ser YouTube, es TeleTube", dijo en enero ElRubius, el youtuber español con más suscriptores. "Lo mismo está pasando con PewDiePie y T-Series. Muchas compañías están empezando a crecer más que los youtubers", añadía el youtuber español, justo al enterarse de que Badabun, un canal mexicano que produce contenido similar al de televisión, le había adelantado en número de suscriptores.

Los dos vídeos no musicales más vistos del año en España proceden de televisión: el primero es la actuación de El cejas en Got Talent (Telecinco) y el segundo, una entrevista al futbolista Gerard Piqué en La Resistencia (Cero). El peso cada vez menor de los youtubers en YouTube se aprecia en la siguiente tabla: en 2010, 80 de los 100 canales con más suscriptores eran de youtubers. En noviembre de 2019, solos 28 youtubers estaban entre los 100 canales con más suscriptores.

