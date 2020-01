Esta sevillana ha compuesto una canción con bromas populares de Twitter

Aitana Sánchez es una sevillana que pasa mucho tiempo en Twitter. "No te sé decir cuánto le dedico cada día, pero es bastante. Y me harto de reírme. Siempre estoy viendo memes", dice a Verne por teléfono. Sabe tanto de las bromas de esta red social que les ha dedicado una canción. En cinco días desde el 31 de diciembre, el vídeo en el que canta sobre las vecinas de Valencia y la expresión "Sco pa tu manaa" lleva más de 7.000 retuits y 19.000 me gusta.

he hecho una canción sólo con expresiones y memes de twitter, feliz año ☺️🤡 #2020 pic.twitter.com/t7kBuDzc0S — Everglow (@_aitanasb) December 31, 2019

"Se me ha ocurrido una idea estrepitosa. Hacer una canción con casi todas nuestras coñas", canta Sánchez, estudiante de Publicidad de 19 años, al principio del vídeo. Mientras toca el piano, empieza con comentarios muy populares en 2019: "A llorar a la llorería y te pregunto: ¿Quieres bolsa?".

Y continúa con una broma popular en Twitter, pero antigua y procedente de YouTube: "Las vecinas de Valencia me responderían que sí. Todo porque me dice puta, puta, puta a mí". Puedes leer la letra completa al final del artículo.

En la canción, Sánchez hace menciones muy pensadas para Twitter, como la referencia a los hilos de Manual Bartual. Pero otras bromas también son populares en otras redes sociales, como cuando dice que va "mamadísima". "Muchos de estos memes también están en otras redes, como Instagram. Pero creo que la fuente principal de los chistes es Twitter. Es más, la mayoría de las bromas que veo en Instagram han empezado a circular antes en Twitter", añade Sánchez.

"La selección de los memes que entran en la letra ha sido complicada. Tenía que encajar todo", comenta esta sevillana. Hay algunas bromas que no han pasado el corte que le hubiera gustado incluir: "Como el de María José, soy animalista, que me encanta. También hubiera estado bien que entrara algo de los memes sobre los poemas de Alfred García".

Tampoco ha incluido el que cataloga como su meme favorito de 2019, la popularización de la frase en portugués "filho da puta agora si entendo" (hijo de puta ahora sí entiendo) a partir de un vídeo antiguo del cómico Darío Eme Hache. La otra broma de 2019 que más le gusta sí tiene espacio en su canción: "Ostia, pilotes".

La sevillana asegura que los resúmenes del año tan populares a finales de diciembre le dieron la idea del vídeo. "Pensé en qué podía aportar yo que recopilase cosas de Twitter, algo original. Y se me ocurrió mezclar las bromas con algo que me encanta hacer, cantar", añade. La música es la afición principal de Sánchez. "De momento es un hobby. Me presenté al casting de Operación Triunfo, pero no me cogieron. Y subo vídeos cantando a mis redes sociales", añade.

La letra de su canción termina con un deseo: "Solo tenía una clarísima intención. Que cuando acabe alguien me diga: sos famoso bro". 7.000 retuits después, lo han escrito varias veces en las respuestas a su vídeo.

