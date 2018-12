42 cosas que no sabíamos cuando empezó 2018

Confirmado: no hay un nivel seguro de consumo de alcohol

Si es verdad eso de que nunca te acostarás sin saber una cosa más, en 2018 deberíamos haber aprendido al menos 365 cosas diferentes. En esta lista solo hay 42, pero se trata de nuevos descubrimientos, así que son cosas que hemos aprendido todos nosotros. Si te has perdido alguna, aún queda tiempo.

Vienen ordenadas por temas y con enlaces a artículos en los que se explica el asunto en profundidad.

Cultura

1. La pintura figurativa más antigua que se conoce hasta la fecha se ha identificado en Borneo. Tiene 40.000 años y representa a un animal ensartado por una lanza.

Imágenes de Theo van Gogh a los 15 años (hasta ahora atribuida a Vicent) y a los 32.. Fundación Vincent Van Gogh

2. Una de las dos únicas fotos que se conservaba de Vincent van Gogh en realidad es de su hermano Theo.

3. A la RAE le parece estupendo que escribamos "tqm" en un guasap.

4. Entre 2001 y 2018 se han publicado 1.248 novelas sobre la Guerra Civil. Una media de casi 70 al año.

5. Hay 577 millones de hablantes de español en el mundo, según el Instituto Cervantes, 5 millones más que al año anterior.

6. Bebé Groot (de Guardianes de la galaxia) no es un hijo de Groot, sino un esqueje. Según explicaba el botánico James Wong en Twitter, es probable que incluso conserve los recuerdos de Groot.

7. Ya conocemos el origen de bazinga, la palabra con la que Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) termina sus chistes. En el spin-off El joven Sheldon, el protagonista explica que era una marca de artículos de broma.

Historia

8. Se ha confirmado que el Vesubio sepultó Pompeya en octubre y no en agosto, gracias a una inscripción escrita a carboncillo.

9. Un grupo de pastores, conocidos como yamnayas, llegaron a la península ibérica hace 4.500 años desde el este de Europa, conquistaron el territorio gracias a sus carretas con ruedas y “tuvieron acceso preferente a las mujeres locales”, lo que se ha transmitido en la información genética de las poblaciones posteriores.

10. El fragmento más antiguo conocido de La Odisea, de Homero, está en una placa de arcilla del siglo III d.C. encontrada en los alrededores del santuario de Olimpia, en la península del Peloponeso. Son 13 versos.

11. El homo sapiens más antiguo conocido se ha encontrado en Israel y tiene 180.000 años. Este hallazgo confirma lo que ya sugerían los estudios genéticos: que los primeros humanos modernos ya estaban fuera de África hace más de 200.000 años, mucho antes de lo que se creía.

Ciencia

12. Ya sabíamos que los árboles absorben dióxido de carbono. Un nuevo estudio detalla cuánto: un solo árbol del Amazonas puede absorber 22 kilos de dióxido de carbono. En los últimos 30 años, la selva amazónica ha compensado las emisiones de todos los países de Sudamérica en los que está presente, con la excepción de Venezuela.

13. Las plantas son muy sensibles a que las toquen, según un estudio reciente que apunta que esta sensibilidad les afecta negativamente, por lo que no sería muy buena idea acariciarlas.

14. El número primo más largo conocido tiene 23 millones de cifras.

15. Hay un lago de agua bajo el hielo de Marte. Está en el polo sur del planeta y tiene unos 20 kilómetros de largo.

El polo sur marciano, en una imagen tomada por la sonda 'Mars Express'.. ESA

16. Según nuevas investigaciones de la NASA, Saturno está perdiendo sus anillos a la velocidad más rápida estimada hasta ahora. La gravedad está atrayendo los anillos en forma de lluvia polvorienta de partículas de hielo bajo la influencia del campo magnético del planeta. De acuerdo con los nuevos datos, los anillos desaparecerán dentro de 100 millones de años y no 300 millones de años.

17. Se han hallado los llamados puntos de Hawking, anomalías en la radiación de fondo del Big Bang que podrían ser indicios de que existieron otros universos antes del nuestro, siguiendo la teoría de la cosmogonía cíclica de Roger Penrose.

18. Este es el aspecto de la Vía Láctea, según el mapa más detallado hasta el momento, publicado en abril.

Imagen del mapa de la Vía Láctea y otras galaxias cercanas que cataloga más de 1.700 millones de estrellas. ESA

19. El kilogramo ya no se define de acuerdo a un objeto físico (que puede perder pequeñas cantidades de material cuando se limpia) sino a un valor derivado de una constante de la naturaleza, la constante de Plank.

20. Los primeros británicos tenían el pelo rizado, los ojos azules y eran negros.

21. La secuencia genética de una adolescente que vivió hace más de 50.000 años en Siberia ha demostrado que hubo cruces entre especies humanas distintas. En este caso, la mujer era hija de una neandertal y de un denisovano. Ya se sabía que había descendencia mixta, pero nunca se había encontrado al hijo de una de estas parejas.

22. Tenemos un órgano llamado intersticio que había pasado desapercibido al estar formado por cavidades que no se pueden observar en el laboratorio. Al cubrir muchos otros órganos, podría actuar como un amortiguador para evitar que se desgarren los tejidos por el movimiento de los músculos.

23. La estrella más lejana jamás observada está a 9.000 millones de años luz de la Tierra. Hasta ahora, la estrella más lejana descubierta estaba a 55 millones de años luz. Para llegar a esa estrella deberíamos viajar 14.400 millones de años a la velocidad de la luz, debido a la expansión del universo. Un viaje inútil porque esta estrella explotó ya hace muchos millones de años y lo más probable es que en su lugar haya un agujero negro.

24. Hay un planeta enano de apenas 300 kilómetros de diámetro en los confines del Sistema Solar. Se cree que podría haber miles similares. Este en concreto es importante porque las peculiaridades de su órbita apoyan la existencia de otro planeta mucho mayor, con un tamaño 10 veces el de la Tierra, situado mucho más allá de Plutón.

25. El objeto interestelar Oumuamua que llegó en octubre de 2017 a nuestro Sistema Solar es un cometa pequeño y muy brillante, según una investigación publicada en junio.

26. Se ha descrito un nuevo objeto geométrico este año, el escutoide. Es la forma en la que se agrupan algunas células de nuestro cuerpo. La palabra también tiene su historia.

Así son los escutoides

Animales

27. Las termitas han construido la mayor estructura creada por un ser vivo: 230.000 kilómetros cuadrados en Brasil (casi como la mitad de España).

28. Las mariposas tenían trompa antes de que existieran las flores. La utilizaban para succionar secreciones dulces moldeadas en gotas de plantas portadoras de semillas.

29. El animal más antiguo que se conoce es el dickinsonia. Tiene más de 550 millones de años.

30. Se ha descubierto un antepasado de los mamíferos de cinco metros de largo que convivió con los dinosaurios. Se creía que estos grandes sinápsidos no habían llegado a vivir en esta época, hace unos 210 millones de años.

Un pterosaurio con plumas

31. Los pterosaurios tenían plumas. El estudio sobre estos reptiles voladores aún es objeto de debate, pero se han encontrado cuatro estructuras del mismo tipo que las plumas de los dinosaurios (vertebrados diferentes de los pterosaurios) y de los pájaros (que descienden de un grupo de dinosaurios).

32. Todos los seres vivos de la Tierra pesan juntos 550 gigatones de carbono (el elemento común de toda la vida conocida). Un gigatón son mil millones de toneladas, que a su vez son 1.000 kilogramos. Los humanos solo pesan 0,06 gigatones, frente a los 2 gigatones de todos los animales, los 450 de las plantas y los 70 de las bacterias.

33. En Barcelona hay más de 200.000 ratas de alcantarilla, según el primer censo de cloacas de una gran ciudad española.

Salud

34. No estar casado aumenta un 55% el riesgo de morir por un ictus, según el mayor estudio hasta la fecha. Los beneficios del matrimonio y, probablemente, de las parejas estables, vienen de las interacciones más cercanas: las parejas incitan a acudir al médico antes, cuando aparecen los primeros síntomas, y ofrecen apoyo.

35. No hay un “nivel seguro” de “consumo moderado” de alcohol. Nada. Ni una copita al día.

36. Un patógeno integrado en el genoma de algunas personas hace cientos de miles de años (un retrovirus) multiplica por entre dos y tres veces las probabilidades de sufrir una adicción.

37. La contaminación mató a 93.000 personas en España entre 2000 y 2009, según los primeros estudios con datos de todas las provincias españolas.

Tecnología

38. La creadora del emoji de la berenjena no esperaba que se usara con el significado que estás pensando.

39. Algunos farmacéuticos españoles tienen un grupo de Facebook para ayudarse a entender la letra de los médicos.

40. Apagar el historial de ubicaciones no es suficiente para que Google no guarde tus datos, según un estudio de Associated Press, a pesar de que la página de ayuda de la empresa decía que al apagar este historial "se dejará de guardar información sobre los sitios donde ha estado". Se puede evitar.

41. El tiempo que los niños dedican a los dispositivos electrónicos es la pauta con una relación más fuerte con la maduración intelectual. Más de dos horas con pantallas se asocian a un peor desarrollo cognitivo, según un estudio de la Universidad de Ottawa.

42. El 90,5% de los residuos de plástico no se ha reciclado jamás y el 70,9% está en vertederos o en el medio ambiente.

