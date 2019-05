11 resultados de pueblos que te interesan aunque no sean el tuyo

Google Plus

Las elecciones de este 26-M van a llenar las conversaciones de los cafés y sobremesas de los próximos días. Es muy posible que ya hayas escuchado alguna vez la pregunta de "y en tu pueblo, ¿qué tal?" que puedes responder utilizando el buscador de EL PAÍS. Una vez que ya tengas localizados los resultados de tu localidad y las de tus amigos, hay más curiosidades que buscar. ¿Qué ha pasado en los municipios donde gobernaba UPyD? ¿Y en los pueblos que llevan décadas repitiendo alcalde? Tal vez no sepas localizar a todos estos municipios en el mapa, pero sus resultados te servirán, como poco, para hacer la sobremesa más interesante.

1. Castillejos de Mesleón (Segovia), adiós al alcalde más veterano

Ricardo Díez llegó a la alcaldía de Castillejos de Mesleón, un pueblo segoviano con poco más de 100 habitantes, en 1963. Según explicaba al diario El Norte de Castilla, alcanzó el puesto por una sustitución –de su tío– en la España franquista, y se ha mantenido en la alcaldía durante 55 años. En estas elecciones, con 89 años cumplidos, ha perdido por primera vez. Lo ha hecho frente al PSOE, que ha logrado cuatro de los cinco concejales que se disputaban el municipio.

Entrevista a Ricardo Díez realizada por EFE en 2015, tras ganar las elecciones municipales.

2. Estepona (Málaga), holgada victoria del alcalde del tobogán gigante

Una de las noticias más pintorescas que escuchamos durante la campaña electoral del 26-M fue la del tobogán de Estepona. Construido por el Ayuntamiento del PP, con José María García Urbano a la cabeza, fue clausurado por el consistorio el mismo día de su inauguración después de que varios vecinos resultaran heridos. Los esteponeros no lo han tenido en cuenta a la hora de votar: el alcalde ha ganado sus terceras elecciones consecutivas, y lo ha hecho, además, como uno de los más votados de España: ha conseguido 21 de los 25 concejales y casi un 70% de los votos.

No sé qué pasa más rápido: si la bajada por el tobogán de Estepona, o el fin de semana. pic.twitter.com/9OtTDf40Fk — Maestro Jota (@elmaestrojota) 19 de mayo de 2019

3. Patones (Madrid), donde las abuelas suman

En Patones, una pequeña población de la sierra madrileña con poco más de 500 habitantes, un grupo de amigas de más de 60 años decidió convertirse en un partido político. El resultado es Abuelas por Patones, que en sus primeras elecciones han conseguido convertir en concejal a su cabeza de lista, la más veterana de estas elecciones: su nombre es María del Rosario Testa, Charito, tiene 95 años y, con los 49 votos a su partido, será concejal de Patones. En esta localidad ha vuelto a ganar el PSOE, con cinco ediles.

4. Cardeñuela Riopico (Burgos) y Barruelo del Valle (Valladolid) repiten con Vox

En las elecciones municipales del pasado 2015 Vox consiguió la alcaldía por mayoría absoluta en dos pequeños municipios de Castilla y León. Son Cardeñuela Riopico (Burgos) y Barruelo del Valle (Valladolid), dos poblaciones de menos de 200 habitantes –menos de 100, en el caso de Barruelo–. ¿Y qué ha pasado tras cuatro años de gestión? Que en ambas Vox ha vuelto a vencer. En Barruelo del Valle, que solo cuenta con un concejal, han logrado 33 de los 41 votos emitidos. En Cardeñuela Riopico han perdido un edil respecto a 2015: pasan de cuatro a tres de los cinco que se disputan en la localidad.

pulsa en la foto Datos electorales de Barruelo del Valle, en Valladolid. Haz clic en la imagen para ir a los datos interactivos de EL PAÍS.

5. Almudaina (Alicante), 47 años con el mismo alcalde y sumando



José Luis Seguí también llegó a la alcaldía durante el franquismo. En su caso, obtuvo la vara de mando de Almudaina, un pueblo alicantino con cerca de 100 habitantes, en 1972. Y este 26-M ha vuelto a vencer, desbancando así a Ricardo Díez como alcalde más veterano de España. Seguí tiene 77 años y milita en el PP (antes lo hizo UCD y Alianza Popular). Estas son sus undécimas elecciones consecutivas victorioso.

6. Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Zahínos (Badajoz), el pueblo más rico y el más pobre votan lo mismo



Según los datos de la Agencia Tributaria, Pozuelo de Alarcón (Comunidad de Madrid, 86.000 habitantes) es el pueblo más rico de España. Zahínos (Badajoz, 2.800), el más pobre. Y en ambos ha ganado el Partido Popular. El PP lleva gobernando en Pozuelo de Alarcón desde el 83, aunque en esta ocasión sus resultados han empeorado: han pasado de tener mayoría absoluta, con 14 de 25 concejales en 2015, a 11. En Zahínos, los populares sí han logrado la mayoría absoluta que no lograron en 2015: han conseguido 8 de los 11 concejales.

7. Cabañas de Polendos (Segovia), bastión de los restos de UPyD



En las elecciones municipales de 2015, Unión Progreso y Democracia, el partido cofundado por Rosa Díez, logró la victoria en cuatro ayuntamientos españoles, todos de Castilla y León: Becedas (Ávila, 206 habitantes), Cabañas de Polendos (Segovia, 186 habitantes), Pedraza de Alba (Salamanca, 238 habitantes) y Hontanares de Eresmas (Segovia, 1.404 habitantes). En algunas localidades segovianas, algunos exintegrantes de la formación se reagruparon en Centrados. Javier Gómez Valle, actual alcalde de Cabañas de Polendos que se hizo con la victoria en 2015 con UPyD, ha repetido victoria con Centrados.

8. Benizar (Murcia), la pedanía que se abstiene como protesta



Benizar es una de las cuatro pedanías de Moratalla (Murcia) que decidió protestar por el estado de sus servicios e infraestructuras absteniéndose en masa. Lo hicieron para el 28-A y han repetido este 26-M. El portavoz vecinal, Sergio Sánchez, ha explicado a la Agencia EFE que, de las 760 personas que componen el censo electoral de las cuatro pedanías, solo han votado 17, contando un miembro de la mesa. Esta abstención se nota en los resultados generales de Moratalla: han tenido una abstención del 36,7%, casi 10 puntos más alta que en los comicios de 2015.

9. Angüés (Huesca), victoria de una candidatura solo de mujeres

El Ayuntamiento de Angüés, un pueblo de más de 300 habitantes de la provincia de Huesca, estará compuesto en su mayoría por mujeres gracias a un solo partido: Mujeres por el Municipio de Angüés. Esta lista, constituida íntegramente por mujeres, ha conseguido cuatro de los siete concejales que se disputaban en el municipio. Su único rival ha sido el PSOE, que ha conseguido tres concejales.

10. Benissanet (Tarragona) y otros pueblos en los que se sabía el ganador antes de votar



En muchas pequeñas poblaciones y zonas rurales no hacían falta sondeos ni encuestas para adivinar el partido vencedor, porque solo se presentaba uno. Ocurre en más de 300 municipios españoles, la mayoría pequeñas poblaciones ubicadas en Navarra y Cataluña. Algunos, sin embargo, tienen más de 1.000 habitantes. Es el caso de Xerta (1.170 habitantes) y Benissanet (1.142), los dos en Tarragona y con partido único. En ambos casos, la suma de votos nulos y en blanco es mucho más alta que a nivel nacional, donde ha supuesto el 1,87% de los votos. En Xerta, entre nulos y blancos suman el 8,47%, y en Benissanet, el 20,57%.

pulsa en la foto Resultados de las elecciones en Benissanet, una de las localidades donde solo se presenta un partido. Haz clic en la imagen para ir a los datos interactivos de EL PAÍS.

11. Valdipiélagos (Madrid) y otros pueblos sin partidos políticos



¿Y qué pasa si en un municipio no se presenta ni un partido a las elecciones? Esta situación, aunque pueda considerarse extraña para la mayoría de la población española, ocurre: existen localidades que, por tradición (como Valdipiélagos, en Madrid) como por falta de habitantes motivados a crear una formación política, no realizan elecciones municipales al uso. En estos casos, los gobiernos autonómicos suelen dar la oportunidad a los vecinos para que se postulen de forma individual y puedan ser votados. Si no hay voluntarios, el gobierno establece una comisión gestora para la localidad. La mayoría de los casos se concentran en Navarra, y Castilla y León.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!