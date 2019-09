El jeroglífico con los memes más famosos de internet

Los jeroglíficos egipcios no fueron desencriptados hasta que, en 1799, fue descubierta la Piedra de Rosetta. Es una antigua inscripción en la que un mismo texto está escrito en griego antiguo y en jeroglíficos. Los símbolos de la imagen que abre este artículo no se resuelven con la Piedra de Rosetta. Se entienden con el principal recurso del humor en internet, los memes.

El montaje es una representación de algunos de los memes más conocidos de internet, pero adaptados a la simbología egipcia. Es obra de Christopher C. Kelly, diseñador gráfico estadounidense de 42 años que vive en Detroit (Michigan). "Me encanta la historia de las civilizaciones antiguas. Y me gusta conectar mi amor por la historia y por el diseño", dice a Verne por correo electrónico. El resultado de esa unión es la ilustración con los memes inspirados en la cultura egipcia. Lo publicó en Twitter el 24 de septiembre. En cinco días desde entonces, lleva más de 42.000 retuits y 100.000 me gusta.

"You can't just travel back in time to ancient Egypt and create memes..." pic.twitter.com/Shk6TzLVnX — Chris C. Kelly (@chrisckelly) September 24, 2019 "No puedes viajar en el tiempo al antiguo Egipto y crear memes...

La imagen principal representa al meme de la mujer gritando a un gato, uno de los más populares de 2019. "En el antiguo Egipto adoraban la realeza, los dioses y los gatos. Creo que ese meme era el más apropiado para ocupar el centro del escenario", añade Kelly. Sin embargo, los elementos de la imagen que más le gustan son los memes en segundo plano. Al final del artículo precisamos con qué meme se corresponde cada jeroglífico.

En las respuestas al tuit de Kelly, muchas personas han identificado los memes rápidamente. "No me sorprende. Creo que son bastante reconocibles. La verdad es que me paso mucho tiempo viendo memes. Están en todos lados. Creo que son un elemento muy interesante en nuestra sociedad. Nos conectan sin darnos cuenta", añade Kelly.

"He incluido memes que se pueden encontrar en muchísimas redes sociales, como Reddit, Twitter o Facebook. Para mí, eso significa que son memes conocidos en diferentes países. Antes o después, te has cruzado con ellos", comenta el creador de la imagen. Entre esos memes está el novio distraído, una imagen tomada por un fotógrafo español.

Originalmente, la imagen de Kelly estaba compuesta por 50 memes. "Soy diseñador de logos, así que no me ha costado transformar los memes en estos símbolos egipcios", dice. Finalmente, redujo la cantidad de memes a 13.

Algunos memes de la ilustración son muy conocidos en España, pero otros no son especialmente populares. A continuación, conectamos cada meme con su representación en el montaje de Kelly. Puedes leer la historia de cada meme pinchando en el título. Varios los hemos explicado en Verne y el enlace te lleva a esos artículos. Para los que no, te redirigimos a otros medios o a la web especializada en memes Know your meme.

1. La mujer que grita a un gato

2. El novio distraído

3. No me encuentro muy bien, en Vengadores

4. El meme de la mariposa

Yo / Refrescar Twitter cada dos minutos durante una hora / ¿Es esto trabajar en mi libro?

5. El dab

Sergio Ramos y Lucas Vázquez hacen un dab para celebrar un gol. Angel Martínez / Getty Images

6. Aliens en el área 51

7. Pikachu sorprendido

8. Whomst

9. T Pose

10. Loss

11. Me and the boys

12. Dick Butt

13. El huevo con más likes en Instagram

